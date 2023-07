De rijen op Eindhoven Airport overslaan? Dankzij deze tips hoef je niet lang te wachten

Om stress te voorkomen, geven we je de beste tips om je vakantie onbezorgd en relaxed te beginnen.

Tips tegen drukte op Eindhoven Airport

1. Online inchecken

Maak gebruik van de online incheckmogelijkheden van de luchtvaartmaatschappij. Dit stelt je in staat om van tevoren je instapkaart te verkrijgen en je bagage af te geven bij de speciale balies voor bagageafgifte. Hierdoor kun je de lange wachtrijen bij de incheckbalies vermijden.

2. Tijdslot reserveren

Voorkom dat je lang in de wachtrij staat voor de securitycheck en reserveer een tijdslot. Dit kun je makkelijk doen via de website van Eindhoven Airport. Je ontvangt dan een QR-code die je kunt laten scannen door een medewerker bij de securitybalie. Hier mag je in een speciale rij gaan staan, waardoor je iedereen zó inhaalt. Je voelt je een soort VIP, maar dan gratis.

Belangrijk om vooraf te weten:

Het tijdslot geldt alleen voor de security, dus reken wel wat extra tijd om je (bagage) in te checken.

Je tijdslot is tien minuten voor én tien minuten na je gekozen tijdslot geldig.

Je kunt het tijdslot pas vanaf drie dagen voor je vertrek boeken. Extra tip: zorg dat je hiervoor een melding krijgt op je mobiel, zodat je niet vergeet het tijdslot te reserveren.

3. Check de handbagageregels

De regels voor handbagage verschillen per luchtvaartmaatschappij, dus check dit van tevoren om tijd en geld te besparen. Wij hebben alle formaten van handbagage per vliegmaatschappij voor je op een rijtje gezet. Neem je altijd veel te mee en past het dit keer niet je (hand)bagage? Daar hebben wij gelukkig de oplossing voor.

Bij de security op Eindhoven Airport hoef je vloeistoffen niet meer uit je handbagage te halen. Zelfs vloeistoffen groter dan 100 milliliter mogen mee. Ook je laptop, camera en andere elektronische gadget mogen in je tas of koffer blijven zitten. Dat scheelt een hoop gehannes.

Reminder: vloeistofverpakkingen groter dan 100 milliliter mogen misschien wel mee naar je vakantiebestemming, maar houd er rekening mee dat je ze bij de terugvlucht misschien moet inleveren.

4. Goedkoop parkeren

Je betaalt vaak de hoofdprijs om je auto in de buurt van het vliegveld te parkeren. Het is vaak een stuk goedkoper om ’m wat verder weg te stallen. Er is vaak een gratis shuttlebus naar het vliegveld. Win-win!

5. Draag de juiste kleding

Om ervoor te zorgen dat de controle nóg sneller gaat, kan het handig zijn om wat extra aandacht te besteden aan je reisoutfit. Draag dunne kleding en lage schoenen, zodat je soepel door de controle komt. Denk aan een sportbroek of -legging met bijpassende top of een dunne spijkerbroek met een simpel shirt. Pas op met te veel laagjes, want dan moet alles uit. Ook hoge schoenen of sneakers met een hoge zool moeten uit, houd daar rekening mee.

Andere vliegvelden

Vlieg je vanuit Amsterdam? Ga ook dan goed voorbereid op reis en check hier alle ins & outs van Schiphol Airport om het proces te versnellen. Of kies je na alle drama op Schiphol toch voor Düsseldorf? Dan ben je niet de enige. Volgens de vakantietrends van 2023 kiezen we massaal voor andere vliegvelden.

Bron: Eindhoven Airport