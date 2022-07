De ultieme inpaklijst voor vakantie: wat neem je allemaal mee?

Zo hoef je niet uren na te denken over wat je op vakantie nodig hebt én weet je zeker dat je niks vergeet.

Inpaklijst voor vakantie

Wat neem je mee als je naar de camping gaat? Wat doe je in je toilettas? En wat in je handbagage als je op vliegvakantie gaat? Wij vertellen het je!

Of je nou één week op vakantie gaat of drie: deze lijst is bruikbaar voor elke reisduur. Als je langer gaat, mik je gewoon net wat meer jurkjes en onderbroeken je koffer in.

De belangrijkste zaken

Annuleringsverzekering

Bankpas(sen) & creditcard(s)

Boarding pass / vliegtickets (e-tickets)

Paslezer (random reader / identifier)

Paspoort (vergeet niet ook een kopie mee te nemen, los van je paspoort) / ID-kaart

Portemonnee met contanten

Reserveringen

(Zorg)verzekeringspasjes

Bagagelabels (heen en terug)

(Lees)bril

Lenzen (reserve) + bewaarbakje + lenzenvloeistof

Contactpersoon in nood

Etui/tasje voor je belangrijke documenten

Lijstje met belangrijkste telefoonnummers

Maandverband en of tampons

Mobiel + oplader

Notitieboekje + pen (leuk om je reiservaringen in op te schrijven)

Vaccinatieboekje

Was- of vuilniszakken (vuile was)

Wereldstekker

Zakmes (incl. flessenopener)

Zaklampje

Eventueel

Ducttape / tiewraps

Reisklamboe

Slotjes (koffer of bagpack)

Kleding

Accessoires

Badkleding (badpak, bikini of zwembroek)

Hoed / petje

Jurkjes

(Korte/dunne lange) broeken

(Dunne) lange broeken

Nachtkleding

Ondergoed

Overhemd

Regenkleding (poncho) / paraplu

Rokjes

Sarongs / omslagdoek (bezoek van tempels)

Sokken

Sportkleding

Sweater / trui

T-shirts

Vest

(Wind) jack

Handbagage

Boek(en)

Desinfecterende handgel

Kauwgom

Koptelefoon

Nekkussen / slaapmasker / dikke (drukverlagende) sokken

Mondkapje + reserve

Oordoppen

Opvouwbaar tasje

Powerbank

(Gezonde) snacks (voor onderweg)

Samples (gezichtscrème/reinigingsdoekjes)

Sjaal of omslagdoek

Tablet / laptop + oplader

Tijdschrift(en)

Zakdoekjes

Zonnebril + koker

Toilettas en verzorging

Aftershave / parfum

Aftersun

Bodylotion

Borstel / kam

Dag- en nachtcrème

Deodorant

Douchegel

Gel / wax / haarlak

Gezichtsreiniging (doekjes)

Haarelastiekjes / speldjes

Make-up (vergeet de remover niet)

Klein flesje wasmiddel

Lippenbalsem (let op UV-factor)

Nagelschaar / vijl

Toiletpapier

Toilettas

Tandenborstel + tandpasta / flosdraad / tandenstokers

Handdoek(en) / hamamdoek

Scheerschuim / scheermesje (of ontharingscrème)

Shampoo / crèmespoeling

Spiegel(tje)

Standlaken(s)

Verbanddoos

Vitamines & mineralen

Watjes / oorstokjes

Schoenen

Laarzen (indien nodig)

Schoenen

Sneakers

Wandelschoenen

Sandalen / slippers

Waterschoenen

Medicijnen

Bloedgroepkaart

Anticonceptie (de pil en/of condooms)

Betadine

DEET of antimuggenmiddel

Desinfectmiddel

Diarreeremmer

Extra mondkapjes

Malariatabletten (indien nodig)

Loperamide

ORS

(blaren)pleisters

Ibuprofen & paracetamol

Insectenbetengel

Pincet

Reistabletten

Tekentang

Thermometer

Zinkzalf

Ga je met de auto (naar de camping)?

Neem dit dan nog extra mee. Vergeet daarnaast niet de bandenspanning te checken, de lichten en de hulpspiegels.

Rijbewijs

Groene sticker (verzekeringsbewijs)

Tolvignet (bewijs wegenbelasting)

Milieusticker (Duitsland)

Alcoholtester (Frankrijk)

Kampeerbewijs

Campingstekker

Verloopsnoer

Afwasspullen

Gasflessen

En natuurlijk eventueel de luifel (en wielklem, haspel, tenthamer etc.)

To do’s voor vertrek

Alarm / inbraakpreventie inschakelen

Oppas regelen voor de huisdieren

Koelkast + vriezer leegmaken

Krant tijdelijk opzeggen

Nodige reisapps downloaden

Iemand regelen die de post weghaalt en de planten water geeft

Ramen sluiten

Vakantie-adres(sen) achterlaten bij thuisblijvers

Verwarming + thermostaat lager zetten

Vuilnisemmer legen

Vind je het fijn om te kunnen afvinken? Print onderstaande afbeelding dan uit:

De ultieme inpaklijst voor vakantie: wat neem je allemaal mee? Beeld Libelle

Veel plezier op vakantie!

Als je op déze manier je koffer inpakt, past er het meeste in. Libelle's Laurence testte het uit: