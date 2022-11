Deze 20 winterse uitjes zijn helemaal gratis

Duur doen kan altijd nog, een extra pakje onder de boom trouwens ook. Want bij deze uitstapjes blijft je portemonnee in de tas.

Van wandelen langs lichtkunstwerken tot bezoekje aan de beeldentuin

1. Kaas- en klompenboerderij Simonehoeve • Katwoude

Altijd al willen weten hoe kaas en klompen worden gemaakt? In de Simonehoeve kun je elke dag terecht voor een gratis rondleiding. Neem voor de zekerheid wel geld mee, want de kans is groot dat je een stuk kaas mee naar huis wil nemen.

2. Oesters rapen • Zeeland

Oesters eten hoeft niets te kosten, want in Zeeland mag je voor eigen consumptie gratis tien kilo oesters rapen. Neem goed gereedschap mee, soms moet je de schelpen van de stenen afbeitelen, en trek kleding aan die nat en vies mag worden. Nu alleen nog vinaigrette maken.

3. Kruitmagazijnen • Gorinchem

Ooit werden de ruimtes –onderdeel van de ­stadswallen van Gorinchem – gebruikt om buskruit op te slaan. Tegenwoordig zijn er wisselende exposities te zien, van foto’s tot sieraden, glaskunst en keramiek.

4. Glow • Eindhoven

Hoe korter de dagen, hoe ­knusser de lichtjes. Trek het eind van de middag wandelschoenen aan en stap door tot het donker wordt. In Eindhoven kun je deze maand langs zo’n 35 lichtkunstwerken wandelen, ontworpen door kunstenaars uit binnen- en buitenland.

5. Winter in de Vesting • Elburg

De historische binnenstad wordt jaarlijks omgetoverd tot een 19de-eeuws vissersdorp en de inwoners verkleden zich als ­rijke ­zakenlieden of arme sloebers uit die tijd. Overal is muziek, wordt er gedanst en spelen ­toneelgroepjes.

6. Lunchconcert Muziekgebouw aan ’t IJ • Amsterdam

Oké, niet helemáál gratis, want je moet eerst een rondleiding boeken voor € 9,50 p.p., maar dan krijg je na afloop wel een gratis lunchconcert in een van de mooiste concertzalen van Europa, bijvoorbeeld van talenten van het conservatorium.

7. Sterrenkijken

Wacht op een wolkeloze nacht en ga naar een plek zonder straatlantaarns om de sterren goed te kunnen zien, zoals op Terschelling of aan het Lauwersmeer. Laat je ogen rustig wennen aan het donker. Begin met het speuren naar de Grote Beer (het ‘steelpannetje’) en dan de Kleine Beer en de Poolster. Hulp ­nodig bij het sterrenkijken? Download een gratis app zoals Google Sky Map (voor Android) of Star Walk 2 (voor iPhone). Open de app, richt je telefoon naar de hemel en lees vervolgens de namen van de sterren en planeten. Handig!

8. Beeldentuin Singer • Laren

Een museumzaal in de open lucht, zo kun je de beelden­tuin van Singer Laren het beste omschrijven. Het particulier cultureel erfgoed ­bestaat uit een museum, ­theater, villa en beeldentuin. Die laatste is gratis toegankelijk. De internationaal ­bekende landschapsarchitect Piet Oudolf, ‘Rembrandt van de tuinen’, heeft hem ontworpen.

9. Middagje geocaching

Download de gratis geo­caching-app op je telefoon en begin met de speurtocht. Door heel Nederland liggen 33.000 schatten verstopt, dus je hoeft nooit lang te zoeken.

10. Museum Hoge Woerd • Utrecht

Het archeologiemuseum is gevestigd in de reconstructie van een Romeins fort. Dat stond eeuwen geleden op exact dezelfde plek aan de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse rijk. In het museum zijn niet alleen voorwerpen uit die tijd te zien, maar ook interactieve tijdvensters en visualisaties. Leuk en interessant voor elke leeftijd.

Handschoenen aan, muts op en gaan. Kijk voor gratis routes op anwb.nl of fietsnetwerk.nl. Of stippel zelf een route via fietsersbond.nl. Deze drie tochten zijn aanraders.

1. Fietstocht langs de Maas

Stap in Maastricht op de fiets en rijd richting Eijsden. Voel de frisse wind in je gezicht als je langs de uiterwaarden van de Maas fietst. Maak een uitstapje over de Belgische grens en keer terug naar Maastricht, waar zelfs in de winter de pleinen gezellig vol zitten.

2. Rondje Schier • Schiermonnikoog

Voor wie verlangt naar rust en stilte is dit Waddeneiland de ideale plek. Behalve ­fazanten, konijnen en misschien een zeehond kom je in de bossen, de duinen en op het strand vrijwel niemand tegen.

3. Drentsche Aa-route • Drenthe

Waan je in vervlogen tijden, dit is het best bewaarde beek- en esdorpen­landschap van West-Europa. Fiets langs de beekdalen, volg de eeuwenoude karrensporen langs ­hunebedden en zoef over de klinkerwegen. Je komt langs genoeg dorpscafés en bankjes om uit te rusten.

Deze periode is een middagje tuincentrum altijd een feest. Denk: shows met bewegende poppen, arrensleeën en draaimolens. Met ruim vijfhonderd tuincentra in Nederland is er altijd wel een in de buurt om in de stemming te komen. Deze vier pakken flink uit.

L48_Toerisme Beeld L48_Toerisme

1. Intratuin Duiven

Het ene jaar is er een bevroren bos met kerstbomen, het andere jaar een gigantisch kerstdorp. Neem de tijd, want dit is de grootste kerstshow van de Benelux.

2. Coppelmans • Nuenen

Prachtig versierde kerstbomen, sfeervol gedekte tafels en een waterval van lichtjes; wat een droom! Dwaal door de inspirerende kerstkamers en vergeet niet om foto’s te maken, want er zijn zó veel fotogenieke hoekjes.

3. Tuincentrum Leurs, Venlo

Het hoogtepunt hier is de miniatuur­wereld vol gezellige pleinen met kampvuren, schaatsbanen, skiresorts met pistes en natuurlijk kerstdorpen. De show is al meerdere keren bekroond als beste van alle tuincentra in Nederland.

4. Tuincentrum Borghuis

Iets minder spektakel, maar wel volop inspiratie. Vanaf de entree loop je langs meterslange lichtjes naar de decoratie-afdeling. Alles is zo uitgestald dat je precies ziet hoe je het in je eigen huis of tuin kunt toepassen.

Met of zonder (klein)kinderen, een uitje naar de kinderboerderij is leuk in elk seizoen.

1. Boerenvreugd •Aalsmeer

Geiten, schapen, konijnen, pauwen, kippen, cavia’s, eenden, kalkoenen, ezels, het is hier een gezellige beestenboel. Fijn voor de kleintjes (en hun ouders): er is ook een gigantische buitenspeeltuin.

2. De Blijde Wei • Rotterdam

Maak een wandeling tussen de geiten en schapen of neem een kijkje in de stallen. De Blijde Wei organiseert regelmatig (gratis) activiteiten, zoals het Schaapscheerfeest en een kerstmarkt.

3. Kinderboerderij Stadspark • Groningen

Wat is het hier groot en ruim! Koe Mina - een Groninger Blaarkop - en Afrikaanse koe Dagomé staan lekker te grazen, de geiten springen op het klimtoestel en de varkentjes komen nieuwsgierig kijken op het voetpad. Bezoekers mogen overal tussendoor lopen, wat het extra leuk maakt.

Fotografie: ANP, Getty Images, Hollandse Hoogte, Natuurmonumenten, Bart van Overbeeke, Shyam/Unsplash, Singer Laren, Shutterstock