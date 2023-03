Deze 4 sterrenbeelden kunnen het beste ontspannen

Deze sterrenbeelden nemen namelijk altijd de tijd om te ontspannen en weten daardoor in stressvolle situaties precies hoe ze weer tot rust kunnen:

Steenbok (21 december t/m 19 januari)

Je bent een rationele en logische denker. Je gelooft niet in emotioneel overdreven reageren en daardoor houd je je hoofd altijd koel. Bovendien pak je problemen snel aan, waardoor er zelden conflicten ontstaan. Dit is de reden waarom je je altijd bijzonder goed kunt ontspannen, omdat je het altijd voor alle partijen goed weet te doen.

Vissen (19 februari t/m 20 maart)

Je bent een dromerig sterrenbeeld en weet door je fantasie heel makkelijk te ontsnappen aan stress en problemen. Wanneer je gestrest bent, wat bij jou zelden gebeurt, maak je gewoon een wandeling in de natuur of droom je even weg en kom je snel weer tot rust.

Tweelingen (21 mei t/m 21 juni)

Je bent je bewust van het belang van een ontspannen houding voor een gelukkig en succesvol leven. Je wil onnodige stress vermijden en daarom gebruik je elke vrije minuut om zen te worden. Tijd doorbrengen met jezelf, bijvoorbeeld door middel van meditaties, is sleutel tot ontspanning.

Weegschaal (23 september t/m 22 oktober)

Je staat bekend om je evenwichtige aard. Zelfs als bepaalde dingen stressvol worden, slaag je erin om leuke activiteiten te plannen waardoor de stress als sneeuw voor de zon verdwijnt. Je denkt oplossingsgericht en kan daardoor ook in stressvolle fasen steeds weer tot rust komen, wat ook een positief effect heeft op je omgeving.

Beeld: Getty Images

Bron: Freundin.de