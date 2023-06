Deze 5 Europese droomeilanden kende je nog niet

Ze zijn minder bekend en daardoor juist stiller dan de toeristische hotspots. Op déze Europese droomeilanden moet je zijn voor een relaxte vakantie.

Bozcaada (Tenedos)

Bozcaada (ook wel Tenedos genaamd) is een door Noord-Europeanen nog nauwelijks ontdekte parel op een halfuur uit de Turkse kust in de Egeïsche Zee. Het is een zeldzaam idyllisch eiland met een rijke geschiedenis: de Romeinen, Byzantijnen, Venetianen, Ottomanen én Grieken lieten hier hun sporen na. Delen van het eiland doen nog steeds Grieks aan, met witte huizen met ­accenten in knalblauw en andere ­vrolijke tinten. En kasseienstraatjes overwoekerd door druivenranken, waaronder gedekte tafels uitnodigend klaarstaan. Het eiland heeft een wijntraditie die drieduizend jaar teruggaat. Proef dus zeker een goede wijn op een van de vele terrassen in Bozcaada Stad of bij een wijnhuis zoals het beroemde Corvus. De stad heeft ook een puntgaaf kasteel als bezienswaardigheid. Augustus is niet alleen het toeristische hoogseizoen, maar ook het seizoen van de wijnoogst. Dat brengt bruisende feestelijkheden met zich mee. In die maand barst ook het Bozcaada Jazz Festival los. April, mei, september en oktober zijn de beste maanden om te komen als je wat meer rust en de ­lekkerste temperaturen wil. Wat ­stranden betreft is er veel keuze, van Ayazma Plajı met alle faciliteiten tot kleine, stille baaien. Wandelen kan hier ook, door wijngaarden en boomgaarden met vijgen en olijven. Eten is hier ook één en al verwennerij, een mengeling van de Griekse en de Turkse keuken. En niet te vergeten: de zonsondergangen zijn van Bozcaada zijn onovertroffen, net als de sterrennachten.

Fijne adressen

Bozcaada

Rengigul Konukevi

Sfeervol guesthouse met fijn ontbijt, brunch en lunch.

instagram.com/rengigulkonukevi

Eski Kahve

Traditioneel café en patisserie waar het goed toeven is.

eski-kahve.business.site

Bozcaada Museum

Voor een fascinerend beeld van de lokale geschiedenis met schilderijen, foto’s en gebruiksvoorwerpen.

Belle-Île-en-Mer

Het Bretonse eiland Belle-Île-en-Mer doet haar naam eer aan. Zowel de rotskust met de goudgele zandstranden als het bloemrijke binnenland is bijzonder fotogeniek. Niet voor niets werkte de schilder Claude Monet hier graag. Hij schilderde meermaals de aiguilles: de rotsen die als naalden uit de zee priemen bij Port-Coton, in een altijd veranderend licht dat het allermooist is bij zonsondergang. Ook actrice Sarah Bernhardt viel voor het eiland. Ze kocht er in 1894 een klein, vervallen fort bij La Pointe des Poulains dat nu een mooi museum over haar leven herbergt. Op Belle-Île heerst een microklimaat, waardoor het hier warmer is dan op het Bretonse vasteland en allerlei mediterrane flora kleur geeft aan het landschap. Het binnenland is dan ook perfect om te picknicken. Dus vul een mand met crêpes en cider, of met stokbrood, kazen en wijn en zoek een stek om de plaid uit te rollen. De zuidwestkust van Belle-Île staat bekend als de Côte Sauvage. De zee is er ruig en de kliffen zijn grillig. Voor wandelaars is daar het meest indrukwekkende deel van het pad dat om het eiland voert. Wil je op het strand liggen en zwemmen, dan is de zuidoostkust de aangewezen plek. Kies voor het uitgestrekte Plage des Grands Sables, van alle gemakken voorzien, of voor een van de kleine, meer afgelegen stranden. Voor wat reuring zijn er aantrekkelijke stadjes zoals vissershaven Sauzon, badplaats Locmaria en de historische stad Le Palais met een imposante citadel.

Fijne adressen

Crêperie Glacier des Embruns

Voor de lekkerste crêpes met of zonder ijs.

Quai Joseph Naudin, Sauzon

Café de la Cale

Voor mosselen en andere zeevruchten, met uitzicht op de haven.

cafedelacale-sauzon.jimdofree.com

La Table du Gouverneur

Idyllische locatie in de citadel, met uitstekend (wel prijzig) eten.

citadellevauban.com

Sarah Bernhardt museum

Door de actrice opgeknapt fort, nu een museum over haar en haar leven.

ccbi.fr/lespace-sarah-bernhardt

Grand Phare

De vuurtoren van Goulphar uit 1836 is prachtig en er is een boeiend museum.

Kervilahouen, Bangor

Menorca

De populairste eilanden van de Balearen zijn Ibiza en Mallorca. In de luwte daarvan ligt Menorca, met meer dan zeventig paradijselijke stranden en baaitjes, kristalhelder water, roestbruine rotsen begroeid met pijnbomen en heel veel wandelmogelijk­heden, zoals het beschermde wetlandsgebied S’Albufera des Grau en het paardenpad Camí de Cavalls langs de hele kust. Mahón is de hoofdstad, Ciutadella is enige andere stad op het eiland. Beide plaatsen zijn sfeervol en historisch, met volop vertier en bezienswaardigheden. In Mahón heeft de bekende kunstgalerie Hauser & Wirth een filiaal op het mini-eiland Isla del Rey in de haven, ­fantastisch om te bezoeken. De beste zandstranden vind je in het zuiden, zoals Cala Macarella, Cala Macarelleta, Cala Mitjana en Son Bou. Voor wie het niet erg vindt om een stukje te lopen en zelf eten en drinken mee te nemen, is een van de vele afgelegen baaitjes een aanrader. Hoewel het zeker in het hoogseizoen best druk kan zijn met toeristen, hangt op Menorca een andere vibe dan op Ibiza of Mallorca. Een stranddag wordt hier niet afgesloten in een rumoerige bar of oververhitte nachtclub, maar relaxed met lekker eten bij een authentiek ­restaurant, een strandwandeling of een cocktail op een terras. Bij voorkeur een Pomada, gemaakt met de lokale gin Xoriguer, limoen en veel ijs.

Fijne adressen

Bambu

Mooi restaurant en bar met allerlei terrassen en ­zeezicht.

bambumenorca.com

Ivette

Sfeervolle beachclub in een prachtig baaitje.

ivettemenorca.com

Binifadet

Wijnhuis en restaurant tussen de wijngaarden met verrukkelijk eten en vriendelijk personeel.

binifadet.com/en

Cap Roig

Visrestaurant dat al decennia populair is bij locals.

restaurantcaproig.com

Scilly eilanden

Bij een zonnige zomervakantie denk je waarschijnlijk niet snel aan Engeland en dus niet aan de Scilly-eilanden. Maar door de warme golfstroom, helemaal vanaf Mexico en Florida, heerst er een bijzonder zacht microklimaat. Daardoor zijn de Scillies, kort door de bocht, een soort Waddeneilanden met palmbomen en subtropische tuinen. Het is een plek waar nog volop honesty boxes langs de weg staan, stalletjes met versproducten die je kunt pakken op goed vertrouwen dat je er geld voor achterlaat. Op de meeste plaatsen in Engeland is dit iets van vroeger, maar tijd lijkt op de Scilly-eilanden niet te bestaan. St. Mary’s is het grootste van de vijf eilanden. Hier is ook een vliegveld en komen de boten van het Britse vasteland aan. De vijf eilanden liggen allemaal vlakbij, je kunt het ene zien liggen vanaf het ­andere. Ze worden verbonden door veerdiensten en eilandhoppen gaat hier dan ook prima. De Scilly-eilanden zijn allemaal omzoomd door stranden, maar de mooiste zijn toch die van St Martin’s, waar je kunt zwemmen met zeehonden. Tresco heeft met de Tresco Abbey Garden uit 1834 een bezienswaardigheid die je niet mag missen. Het is een subtropisch paradijs met zo’n tweeduizend exotische plantensoorten. Vanwege het aangename weer zijn de eilanden heel geschikt om te kamperen, en omdat ze plat en overzichtelijk zijn, zijn ze ook perfect ook om te fietsen.

Fijne adressen

Juliet’s Garden

Restaurant met fraai uitzicht en dagverse krab als een van de specialiteiten

julietsgardenrestaurant.co.uk

Bryher Campsite

Camping op een schitterende locatie op het eiland Bryher, ook met huurtenten.

bryhercampsite.co.uk

Troytown Farm

Camping met ook cottages op het verstilde St. Agnes.

troytown.co.uk

Peninnis Farm Lodges

Relatief luxueuze lodges op het grootste eiland St Mary’s.

peninnisfarmlodges.co.uk

La Gomera

Net als de andere Canarische Eilanden heeft La Gomera prachtige stranden. Maar het heeft ook iets wat de rest niet heeft: een weelderig bosgebied, te ontdekken via een netwerk van wandelpaden, zoals die van het Nationaal Park Garajonay in het hart van het eiland. Hier loop je door voorhistorische laurier- en palmbossen waar regelmatig een mysterieuze nevel hangt. De ­paden voeren langs schilderachtige dorpjes, stille stranden, ravijnen, uitzichtpunten over de oceaan en natuurfenomeen Los Órganos in Vallehermoso. Deze rotswand is net een gigantisch kerkorgel dat oprijst uit de golven. De hoofdstad van La Gomera is de historische havenplaats San Sebastián, de laatste plek die Columbus aandeed voordat hij de oversteek waagde naar Amerika. Je komt zijn naam hier dan ook overal tegen. In en om San Sebastián zijn maar liefst dertien stranden. Een andere unieke plaats op het eiland is het zeventiende-eeuwse plaatsje Agulo met zijn kleurige huizen. Bezoek hier het Casa del Pintor José Aguiar, van de beste Spaanse muurschilder van de vorige eeuw en geniet van het uitzicht vanaf het beroemde uitkijkpunt Mirador de Abrante. Vanaf daar is ook buur­eiland Tenerife te zien. Op vrijwel elk terras op La Gomera worden verse visgerechten geserveerd en lokale wijnen geschonken en de lekkerste zoetwaren ­opgediend. Dit eiland bevat alle ingrediënten voor een geslaagde vakantie.

Fijne adressen

Tasca Telemaco

Klein restaurant met buitenbar, tuinterras, goed eten en 360 graden uitzicht op bergen

tascatelemaco.com

Restaurante La Montaña

Super charmant traditioneel restaurant met terras voor verse lokale delicatessen.

efigenialagomera.com/en/ restaurant

La Vieja Escuela

Goed eten in een prachtige groene vallei

restaurantelaviejaescuela.es

Casa del Pintor José Aguiar

Museum gewijd aan een beroemde kunstenaar en muurschilder.

visitarmuseo.com/casa-del-pintor-jose-aguiar

