Deze 6 oude steden móet je te voet doen

Statige studentenstad

Als je met de trein aankomt op station Groningen kijk dan goed om je heen. Wat een schitterend plafond in de stationshal! Het bouwwerk stamt uit 1896 en is van architect Isaac Gosschalk. Groningen heeft statige kerktorens, straten vol monumenten en middeleeuwse koopmanshuizen. Het is een echte studentenstad én er is een uniek museum: het Groninger Museum. De route voert hierlangs, ga zeker naar binnen als je genoeg tijd hebt. Ook interessant: het Noordelijker Scheepvaartmuseum. Naast de vaste collectie, die loopt van de middeleeuwen tot nu, zijn er elk jaar verschillende wisseltentoonstellingen. Sla voor een sanitaire stop het openbaar toilet aan de Reitemakersrijge niet over. Het ontwerp is van architect Rem Koolhaas en fotograaf Erwin Olaf. En wel zo fijn, niet alleen mannen kunnen hier plassen, er zijn ook toiletten voor vrouwen. De Der Aa-kerk is te herkennen aan de blauw en geel geverfde houten torenspits. Op het plafond van de kerk zijn verschillende taferelen uitgebeeld over de wederopstanding van Jezus. Voor wie wil blijven eten is Bistroboys in de populaire Folkingestraat een aanrader. Deel een paar gerechten met je tafelgenoten.

Zoals burrata met courgette, gamba’s of confit de canard met uiencompote.

Verdwalen in vroeger

Een bezoek aan Zierikzee, met fraai bewaard gebleven gevels en ophaalbruggen, is als een reis door de tijd. In de veertiende eeuw was de stad een bloeiend centrum voor de koopvaardij en dat is nog steeds te zien. Kooplui lieten langs de kade prachtige huizen bouwen. Gelukkig zijn de schatten uit het verleden bewaard gebleven. In Zierikzee kun je maar liefst 570 monumenten bewonderen waaronder de drie middeleeuwse havenpoorten: de Nobelpoort, de Noordhavenpoort en de Zuidhavenpoort. Wandel verder langs het voormalige Burgerweeshuis en verwonder je over de Regentenkamer. Inmiddels is dit een galerie, beeldentuin, centrum voor creatieve workshops en trouwlocatie. In de zomermaanden is er een tentoonstelling van moderne kunst en antiek. Het hoogtepunt van de stad: de Dikke Toren. Met z’n 62 meter steekt-ie overal met kop en schouders bovenuit. De beklimming is even doorbijten, maar eenmaal boven is het uitzicht prachtig. Zin om iets nieuws te kopen? Ook dan ben je in Zierikzee aan het juiste adres, er zijn genoeg leuke boetieks en in de zomer is er elke donderdag een brocantemarkt.

Fijne Vestingstad

Dwalen langs vestingwerken, de mooiste huizen en gezellige cafés. In Den Bosch is veel te doen en de sfeer is er heerlijk bourgondisch. Omdat je deze route volgt via een app, kun je kiezen uit meerdere beginpunten. Voor wie met de trein komt is de Stationsweg waarschijnlijk het handigst. Onderweg leer je van alles over de geschiedenis van de stad, die is ontstaan in de twaalfde eeuw. Hertog Hendrik I van Brabant kwam toen in het bezit van een landgoed. Op die plek is nu de Markt. De naam van de stad betekent niets anders dan ‘bos van de hertog’, al was er van bos al snel geen sprake meer, omdat er verdedigingswerken werden aangelegd en het landgoed een vestingstad werd.

Vergeet niet langs het oudste bakstenen huis van Nederland te lopen op Markt 77.

Het pand, genaamd De Moriaan, werd gebouwd in opdracht van de hertog van Brabant in 1220. Door de eeuwen heen woonden er belangrijke Bossche families. Ondanks al die historie werd het pand in 1956 genomineerd voor de sloop. Gelukkig ging dat niet door. Voor het diner is er keuze genoeg. Aanraders zijn Nom Nom, een restaurant met dagelijks wisselende tapas, en Nippen Restobar. Afzakkertje? Drink er bij De Keulse Kar nog een met uitzicht op de Sint-Janskathedraal.

Schilderachtig

Rembrandt is geboren en getogen in Leiden én hij begon hier zijn carrière. Wandel langs de plekken waar hij naar school ging en waar hij voor het eerst een penseel vasthield. En langs de plek waar ooit zijn geboortehuis stond, te herkennen aan een gevelsteen bij nummer 27. Tegenover het huis van de familie Van Rijn was vroeger de stadswal met daarop de molen waar de familie mout maalde (Rembrandt kwam oorspronkelijk uit een molenaarsfamilie). Begin en eindig de tocht bij het NS-station. Hoewel de wandeling maar 4,3 kilometer is, is het slim om er een dagdeel voor uit te trekken. Leiden is met zijn historische panden, grachten, idyllische bruggen en pleintjes een ideale wandelstad. Geniet van de gezellige winkels, maak een boottochtje of stop onderweg bij een van de interessante musea. Zoals het Rijksmuseum van Oudheden, Rijksmuseum Boerhaave of Museum De Lakenhal met werk van de jonge Rembrandt en andere beroemde Leidse meesters.

Vorsten, hertogen en keizers

Nijmegen is de oudste stad van Nederland. De geschiedenis gaat wel tweeduizend jaar terug, toen de Romeinen hier neerstreken. Een paar eeuwen later koos keizer Karel de Grote het Valkhof uit om er een paleis te bouwen en werd het een van de belangrijkste plaatsen van zijn rijk. En nog lang daarna was Nijmegen een belangrijke stad voor vorsten, hertogen en keizers. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd door een bombardement van de geallieerden per ongeluk een deel van de Nijmeegse binnenstad weggevaagd. Toch is er nog voldoende historie te ontdekken, zoals een deel van de stadsmuur in het Kronenburgerpark. Wandel ook langs de Stevenskerk, hét symbool van de stad. En bezoek de Lakenhal uit de veertiende eeuw, hier vond vroeger de handel in Engelse wol plaats. Nog ouder is de Barbarossa-ruïne. Dit is een overblijfsel van het kasteel dat keizer Frederik Barbarossa liet bouwen in 1155.

Onderweg loop je door de Lange Hezelstraat, de oudste winkelstraat van Nederland. Wat een gezelligheid! De zestiende- en zeventiende-eeuwse panden, de terrasjes en karakteristieke luifels zorgen voor sfeer. In de vele conceptstores is altijd wel een leuk cadeautje of hebbedingetje te vinden. Nijmegen is ook een culinair paradijs. Strijk neer bij de Blonde Pater voor een espresso en een broodje. Of bij Fresca voor de uitgebreide lunchkaart, zelfgebakken taarten en andere zoetigheden.

Historisch & hip

Hanzestad Zutphen heeft heel veel oude pakhuizen, koopmanshuizen, kerken, hofjes en pleinen. Het leuke is dat bijna alle bezienswaardigheden op loopafstand van elkaar liggen. En naast de monumentale panden zijn in het historische centrum ook allerlei hippe winkels en fijne koffie- en lunchtentjes te vinden. Begin de wandeling aan de voorzijde van het NS-station en ga door een poortje naar de voormalige kloostertuin van het Broederenklooster. Aan de Lange Hofstraat passeer je de Burgerzaal. Deze werd vroeger onder meer gebruikt als vleeshal en rechtbank en tegenwoordig als raadszaal en expositieruimte. De Burgerzaal is geregeld geopend voor het publiek en is dan gratis toegankelijk. Loop aan het einde van de wandeling even langs de ruïne van de Spanjaardspoort. Vernoemd naar de Spaanse troepen die in 1572 de stad binnenvielen. En dan eindelijk: koffie met wat lekkers. Bij Van Rossum’s Koffie in de Turfstraat lonken de taarten al vanuit de vitrine.

