Deze 8 waanzinnige hangbruggen in Europa wil je zien

Een bezoekje aan deze acht hangbruggen kun je gerust op je bucketlist zetten.

Passerelle himalayenne du Drac, Frankrijk

Genieten van kraakhelder water en schitterende natuur doe je vanaf de Franse hangbrug Passerelle Himalayenne du Drac.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Travel In Pink (@travelinpink) op 10 Sep 2021 om 11:27 PDT

Tiger & Turtle, Duitsland

Eerder schreven we al over deze adembenemende loopbrug net over de grens. Extra bijzonder om hier ‘s avonds een wandeling te maken als alle lichtjes aanstaan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Dein NRW | Visit NRW (@deinnrw) op 10 Sep 2021 om 11:18 PDT

Triftbrücke, Zwitserland

In de Zwitserse Alpen lijkt het net of je een schilderij binnenwandelt. Genieten van dit uitzicht doe je op de beroemde Triftbrücke.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@) op 10 Sep 2021 om 11:21 PDT

Ponte Tibetano Cesana Claviere, Italië

Voor een spectaculaire wandeling over Tibetaanse hangbruggen hoef je niet helemaal af te reizen naar Azië. De langste Tibetaanse hangbrug ter wereld vind je namelijk in Italië.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Audrey & Maxime (@swiss_duo) op 10 Sep 2021 om 11:24 PDT

Baumzipfelweg, Oostenrijk

De Baumzipfelweg in het schitterende Oostenrijk is niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. Deze hangbrug vind je namelijk hoog boven in de boomtoppen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Anastasia (@fotocreme) op 10 Sep 2021 om 11:25 PDT

El Caminito del Rey, Spanje

Caminito del Rey is een spectaculaire wandelroute in Málaga voor avonturiers. Een deel van deze wandeling loop je namelijk over een smal pad boven een kloof.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door I r a t i V a z q u e z (@irativazquez7) op 10 Sep 2021 om 11:22 PDT

Charles Kuonen Hängebrücke, Zwitserland

De Charles Kuonen Hängebrücke mag niet ontbreken op je bucketlist. Deze brug is met haar 494 meter lengte de langste voetgangershangbrug ter wereld.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Stephy | TRAVEL BLOGGER (@travelingwithstephy) op 10 Sep 2021 om 11:28 PDT

Geierlay, Duitsland

De Geierlay hangbrug is een van de meest bezochte bezienswaardigheden in het Duitse plaatsje Eifel.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door (@arnold_maisner) op 10 Sep 2021 om 11:19 PDT

Bron: Flair