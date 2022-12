Deze bestemming is ijskoud de mooiste

In de winter transformeert dit enorme eiland tot een magisch paradijs. Van eindeloze sneeuwvlaktes tot bevroren watervallen en natuurlijk het noorderlicht, mag IJsland nú op de bucketlist?

De landingsbaan van het vliegveld van Akureyri steekt ver in het water van het Eyjafjördur. Als je in dit fjord landt, lijkt het alsof je vanaf Schiphol een vlucht naar een andere planeet hebt genomen. Maar zo onaards en onherbergzaam als winters Noord-IJsland oogt, zo warm en vriendelijk zijn de mensen hier. Heel passend ook, dat de rode stoplichten in Akureyri de vorm van een hartje ­hebben. Deze stad is met 18.000 inwoners veruit de grootste plaats in dit deel van het land en er is van alles te beleven. Wat dacht je bijvoorbeeld van skiën en snowboarden? Op de goed ­geprepareerde ­pistes van Hlídarfjall Ski Area zoef je naar beneden met een waanzinnig ­uitzicht op het Eyjafjördur. Behalve ­afdalingen zijn er hier ook fraaie langlaufloipes. Het skiën gaat door tot in de avond, als vloedlicht over de sneeuw straalt en met een beetje geluk ­noorderlicht aan de hemel te zien is. Ander vertier is het buitenzwembad dat het hele jaar open is. De watertemperatuur van de verschillende baden varieert van 5°C tot 43°C. Wat je naast buiten zwemmen misschien óók niet verwacht in de vrieskou, is roomijs. De IJslanders zijn er gek op. Zelfs bij temperaturen ver onder nul staan er vaak rijen voor de deur bij Brynja Ice Cream, een van de oudste en meest geliefde ijssalons van het land. Neem het biologische ijs als toetje na een diner bij een van de ­uitstekende lokale restaurants.

Akureyri is een ideale uitvalsbasis om de rest van Noord-IJsland te ontdekken. Zo ligt ten noorden van de stad aan het fjord het vissersgehucht Hauganes, dat bestaat uit niet meer dan een paar huizen en wat visloodsen. Dit is dé plek om aan boord te gaan voor een walvistocht. Meerdere soorten van deze majestueuze zeezoogdieren leven een deel van het jaar in het fjord, omdat er veel voedsel te vinden is. De kans dat je bultruggen spot of op z’n minst bruinvissen is dan ook groot. Schuif na de enerverende vaartocht aan bij het sympathieke haven­restaurant Baccalá Bar.

Natuurlijke architectuur

Behalve boot- en skitochten kunnen in Noord-IJsland vooral indrukwekkende roadtrips worden gemaakt, bijvoorbeeld via de Arctic Coastway, geopend in 2019. Voor sommige delen ervan is wel een fourwheeldrive nodig, maar dan kom je ook op totaal unieke, avontuurlijke plekken. Vanuit Akureyri is de 250 kilometer lange Diamond Circle een andere ­geweldige roadtrip. De route overlapt deels met de Arctic Coastway, maar duikt dieper landinwaarts, naar het gebied rond het Mývatn meer. Je komt oog in oog te staan met de beroemde watervallen Godafoss en Dettifoss, de Ásbyrgi canyon en het walvisdorp Húsavík. De Godafoss is de eerste highlight van de Diamond Circle na Akureyri. Dertig ­meter breed raast het water twaalf meter naar beneden. De waterval ligt prachtig in het verlaten lavalandschap, met een hoge bergrug op de achtergrond.

Vijftig kilometer verderop bereik je het Mývatn meer, omringd door een sprookjesachtig landschap van ­sneeuwvlaktes, grillige lavaformaties, imposante vulkanen, berkenbossen, veelkleurige mossen en grassen. Dimmuborgir oftewel ‘duistere kastelen’ is een plek die tot de verbeelding spreekt door de natuurlijke architectuur die de lava er heeft geschapen. Volgens een IJslandse legende zouden er trollen wonen. Je ziet het gewoon voor je, als je rondloopt tussen de burchten, poorten, gewelven en torens gestolde lava.

Dompelen

Op de flank van de imposante vulkaan Hverfjall aan de oostkant van het meer leidt een glooiend pad omhoog. Boven gaat het pad over in een ronde van één kilometer over de hele kraterrand. Je tuurt er aan de ene kant de 140 meter diepe krater in, aan de andere kant krijg je een 360 graden panorama op het meer, de uitgestrekte sneeuwvelden en witte toppen in de verte. Verderop aan de voet van de Hverfjall dwaal je opeens over een terrein dat nog het meest lijkt op een reuze bastognekoek. Op sommige plekken is het mogelijk om via de ­barsten in de aardkorst af te dalen in grotten met kristalhelder, dampend water. Grjótagjá is de bekendste. Door gaten en kieren dringen her en der zonnestralen binnen, waardoor een fascinerend ballet van reflecties, spiegelingen en fonkelende dampdruppels ontstaat. Ooit was deze grot populair als verkwikkend dompelbad, maar het water is daar tegenwoordig te heet voor. Gelukkig zijn niet ver hiervandaan de Mývatn Natuurbaden, een paar grote, natuurlijke poelen waar het mineraalrijke water een weldadige temperatuur heeft. Bij de poelen is een mooi spacomplex gebouwd. Dompel je onder in het heilzame water, terwijl je met een drankje in de hand over het omringende vulkaanlandschap staart. Bedenk ondertussen hoe bijzonder het is dat in IJsland negentig procent van het hete water om te verwarmen en badderen rechtstreeks uit de aarde komt. Dat is pas duurzaam!

Regenbogen

Het label duurzaam zullen de sneeuwscooters die hier rondrijden niet krijgen, maar dat is nu eenmaal een onmisbaar voertuig in deze soms moeilijk toegankelijke contreien. Een tocht met zo’n scooter is een bijzondere manier om nóg meer waardering en ontzag voor het Noord-IJslandse landschap te krijgen. De vriendelijke en vrolijke lui van Geo Travel Iceland zijn daar de perfecte begeleiders voor. Hun scooter-expedities zijn niet bedoeld als race of actieavontuur, want juist de momenten waarop ze je laten stilhouden in een maagdelijke vulkaankrater of op een onbetreden heuveltop, zijn het allermooist. De sneeuw absorbeert elk geluid en maakt de stilte intens, dankzij de kraakheldere lucht lijkt het uitzicht eindeloos. Of maak een jeep-excursie naar de waterval Dettifoss, waar regenbogen verschijnen in het wild opstuivende water. De weg ernaartoe is het enige door mensenhanden gemaakte wat je hier kunt waarnemen in een straal van vijftig tot honderd kilometer, zó ver reikt de blik. Het bewijs wordt geleverd door de berg Herdubreid, die zich aftekent aan de horizon. 1682 meter hoog en onmiddellijk herkenbaar aan de platte bovenkant met in het midden erop nog een spits puntje. Deze ‘koningin van de IJslandse bergen’ ligt hemelsbreed zeker honderd kilometer van de Dettifoss.

Sensatie

Ongeveer alles in Noord-IJsland voelt als een hoogtepunt, maar toch is het noorderlicht daar wel de overtreffende trap van. Het verschijnsel is zichtbaar vanaf eind augustus tot half april, mits het onbewolkt is. Als je geluk hebt, is het een sensatie zonder weerga. Je weet niet wat je ziet als sluiers van groen en purper licht breed uitwaaieren aan de nachthemel. Soms zijn het ook slagregens, komeet­achtige ballen die een horizontale streep trekken boven de horizon of spiralen die als een fluorescerende wervelwind naar de aarde afdalen.

De leegte van een besneeuwd vulkaanlandschap, de bultruggen die in slow motion door de waterspiegel van een fjord breken, het kleurenspel van het noorderlicht … zulke dingen doen iets met een mens. Onderga het en het zal je bijblijven als een herinnering waarnaar je altijd terug kunt om stilte in jezelf te vinden. Dat is een onbetaalbaar souvenir dat Noord-IJsland iedereen cadeau doet.

Fijne adresjes in IJsland • Strikid

Eigentijdse stek met uitstekend eten en uitzicht over het fjord.

Skipagata 14, Akureyri strikid.is • Lyst

Eet of drink koffie in de botanische tuin Lystigardurinn.

Eyrarlandsvegi 30, Akureyri instagram.com/lyst_lystigardurinn • Cafe Berlín

Fijn adres voor ontbijt, lunch en goede koffie.

Skipagata 4, Akureyri berlinakureyri.is • Brynja

Voor verrukkelijk biologisch ijs.

Adalstræti 3, Akureyri brynjuis.is • Akureyri buitenbad

Buitenzwembaden waar de hele winter wordt gezwommen.

Pingvallastræti 21, Akureyri sundlaugar.is/en/sundlaugar/akureyri-swimming-pool • Baccalá Bar

Goed eten aan de haven van Hauganes.

Hafnargata 6, Hauganes ektafiskur.is/baccalabar/ • Húsavík Walvis Museum

Fascinerend museum aan de noordkust over walvissen.

Hafnarstétt 1, Húsavík hvalasafn.is/en • Mývatn natuurbaden

Spa-lagune rond natuurlijke warmwaterpoelen midden in het vulkaanlandschap.

myvatnnaturebaths.is • Vogafjós Farm Resort

Guesthouse met restaurant en winkel met lokale producten. Via een groot raam kijk je zo de koeienstallen in.

vogafjos.is

Fotografie: AWL Images, Getty Images, Imageselect, Stocksy