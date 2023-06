Déze bestemming wordt de Malediven van Europa genoemd

De kans is groot dat je nog nooit van Ksamil hebt gehoord, want deze badplaats in het zuiden van Albanië is nog relatief onbekend. Toch vinden de laatste jaren steeds meer mensen hun weg naar dit paradijselijke kustdorpje. En niet voor niets: het is er in de zomer vrijwel altijd zonnig, er is genoeg te doen, de prijzen zijn betaalbaar én je vliegt er vanuit Nederland in een kleine drie uur naartoe. Wat nou, jetlag en stijve benen?

Beeld Getty Images

Het maakt niet uit of je het liefst de hele dag op een strandbed luiert met een cocktail in de hand of wat avontuurlijker bent ingesteld: op Ksamil komt iedereen aan z’n trekken, tipt Amayzine. Ontdek al snorkelend de kleurrijke Ionische Zee, ga eilandhoppen over de vier onbewoonde eilanden voor de kust van het dorp, snuif cultuur bij de oude ruïnes in Butrint of maak foto’s bij de Blue Eye Spring: een zoetwaterbron van meer dan 50 meter diep.

Rieten parasolletjes

Veel hotels, restaurants, barretjes en strandtenten in Ksamil hebben bewust de Maldivische sfeer nagebootst. Populair is het Pema e Thatë-strand, met idyllische rieten parasolletjes en houten bedden. Trek gekregen van al dat zwemmen? Maak kennis met de mediterrane keuken in de talloze restaurantjes die het dorp rijk is of geniet van een vers gevangen stukje vis.

Beeld Getty Images

Andere Europese bestemmingen

Spreekt Albanië je minder aan of ben je er al genoeg geweest? Geen zorgen, ook de volgende drie Europese bestemmingen worden vaak in één adem genoemd met de Malediven:

Sardinië, Italië : voor hagelwitte stranden en turquoise water hoef je echt niet helemaal naar de Malediven te reizen. Het Italiaanse eiland Sardinië kan hier en daar druk zijn, maar kent genoeg ongerepte plekjes waar je volledig tot rust komt. Ook niet onbelangrijk: hier heb je pizza en pasta in overvloed.

Zakynthos, Griekenland : witte stranden, helderblauw water en... schildpadden! Ga op ontdekkingstocht met je snorkelmasker en zwem met deze wonderbaarlijke beestjes, die op meerdere plekken rondom het eiland te vinden zijn. Duik ’s avonds het centrum in en eet Griekse specialiteiten als moussaka, souvlaki en tzatziki.

De Azoren, Portugal: deze tropische eilandengroep ten westen van Portugal doet in meerdere opzichten denken aan de Malediven, al is het hier een stuk minder toeristisch. Vooral voor de avonturier is dit een geweldige bestemming, want de eilanden zijn rijk aan heuvels, meren, vulkanen en kliffen.

Sardinië, Italië Beeld Getty Images

Zakynthos, Griekenland Beeld Getty Images

De Azoren, Portugal Beeld Getty Images/iStockphoto

Bron: Amayzine