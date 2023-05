Deze drie eilanden zijn het best bewaarde geheim van Sicilië

Voor de kust van Trapani ligt misschien wel het mooiste stuk van heel Sicilië: de Egadische eilanden. Samen zijn ze niet groter dan 37 vierkante kilometer en je ontdekt ze het best… op de fiets!

Wat eilandvakanties tot de ultieme ­vakanties maakt, is dat de mogelijk­heden beperkt zijn. Je kunt een dag gaan wandelen of fietsen, een boottochtje maken en misschien is er een bijzondere kerk of museum om te bezichtigen. Daarna houdt het meestal wel op en blijft er niet veel meer over dan boodschappen doen bij de lokale kruidenier, eten en daarna met een boek naar het strand. De zee is er altijd en overal, dus een duik is snel genomen. Als het dan ook nog een praktisch onbewoond Italiaans eiland in de zon is, sta je ­natuurlijk al met één been op de boot!

De Egadische eilanden voor Sicilië

De Egadische eilanden is zo’n mini-archipel waarvan je je afvraagt ­waarom zó weinig mensen het kennen, ­terwijl Sicilië al zo lang een populaire vakantie­bestemming is. Ze liggen aan de ­minder bekende noordwestkust, ter hoogte van de stad Trapani. De ­archipel bestaat uit drie hoofdeilanden: Favignana, Levanzo en Marettimo. Favignana is het grootste eiland, het is redelijk vlak en ongeveer tien kilometer lang. Levanzo ligt er vlak naast en is het kleinste eiland. Marettimo ligt verder de zee op en is zo goed als onbewoond. Het is bergachtig en geliefd bij wandelaars. Voor allemaal geldt dat er een zeer restrictief autobeleid is (op Marettimo zijn zelfs helemaal geen wegen) en de belangrijkste vervoer­middelen zijn de fiets of de ezel. Dat geeft meteen al heel veel rust!

Favignana

Fietseiland

Wie buiten het hoogseizoen reist, is het best af op Favignana omdat er net wat meer levendigheid is dan op de andere eilanden. Een fijn adres vlak bij de haven is het zonnige Casa dell’Arancio waar ze behalve mooie kamers ook een zoldersuite met dakterras verhuren. Loop in twintig minuten naar Cala San Nicola, een van de mooiste zandstranden van het eiland. Of ga voor iets meer ruimte naar Spiaggia di Lido Burrone. Wie liever into the wild logeert, kan terecht in de huisjes op de kliffen bij Nido del Pellegrino aan de ruige zuidkant van het eiland.

Favignana leeft van de visvangst. Bij de vissersboten die einde dag in de haven aanmeren is de dagvangst te koop: verse ansjovis, dieprode garnalen of zwaardvis. Heeft de visser een bordje met pescaturismo hangen, dan kun je tegen betaling mee de zee op om te vissen.

Bij de als museum ingerichte Tonnara Florio vertellen ze de bezoekers alles over de traditionele tonijnvangst die hier vroeger de belangrijkste bron van inkomsten was (mei tot september).

Favignano-haven is een levendige plek waar de eilanders elkaar ontmoeten voor boodschappen en vertier. Bar-bistro Camarillo Brillo bij de haven is favoriet voor een aperitivo. Er worden ook tentoonstellingen en filmavonden gehouden. Voor de allerlekkerste antipasti, couscous en cannoli (koekrolletjes gevuld met zoete ricotta) schuif je een paar straten verderop aan bij La Pinnata.

Het eiland bezichtigen gaat het best op de fiets. In de haven zitten verschillende fietsverhuurbedrijven. Rijd vooraf wel even een testrondje, want een Italiaanse fiets is toch net even anders dan wij in Nederland gewend zijn. Vraag ook om een bandenplaksetje, want veel wegen zijn onverhard.

lacasadellarancio.it en nidodelpellegrino.it

Met de boot Om op de Egadische eilanden te komen, neem je de boot vanuit de haven van Trapani. Er zijn verschillende maatschappijen en de prijzen zijn om het even, dus neem gewoon de boot op het tijdstip dat het best uitkomt. De meeste boten varen eerst naar het grootste eiland Favignana (30 minuten), sommige gaan daarna door naar Levanzo (5 minuten verderop) en Marettimo (nog eens 50 minuten verder). De eilanden zijn uitstekend als dagtocht vanuit Trapani te bezoeken, maar blijven slapen is een aanrader voor wie zich wil onderdompelen in het ultieme eilandgevoel.

Levanzo

Baaien en grotten

Levanzo is de kleinste van de drie eilanden en heeft een heel eigen karakter. Het wordt vaak bezocht als dagtocht vanaf Favignana. Zonde, want zodra je van de boot stapt in het slaperige haventje Cala Dogana met haar lage witte blokhuisjes, wil je ­inchecken bij Albergo Paradiso. Voor wie langer dan een nacht blijft is La Plaza Residence Levanzo een optie.

Veel restaurantjes zijn er niet en wie buiten het hoogseizoen reist, kan beter een appartement boeken en zelf koken. Met een totale oppervlakte van krap zes vierkante kilometer kun je het eiland met gemak ‘bewandelen’.

Sla proviand in bij alimentari Erina en loop het kustpad tot aan de Cala Minnola, een schilderachtige baai en de favoriete zwemspot van het eiland. Onderweg zijn tal van ultieme ­picknickspots, dus dat wordt nog moeilijk kiezen.

Een must-see op het eiland zijn de prehistorische rotstekeningen in de Grotta del Genovese. Je kunt er vanaf de haven naartoe wandelen en de grotten met een gids bezoeken. Als het rustig weer is, gaan er ook boot-excursies vanuit de haven naar de grot.

grottadelgenovese.it

Voorpret De Italiaanse film Sette Giorni is helemaal op Levanzo gefilmd. Ivan en Chiara moeten samen het huwelijk van ­respectievelijk broer en beste vriendin voorbereiden. Ondanks dat Chiara getrouwd is, worden de twee verliefd. Ze besluiten dat hun avontuurtje mag duren tot het ­moment dat de gasten op het ­eiland arriveren. Maar de liefde blijkt een stuk minder ­gemakkelijk te regisseren dan een huwelijksfeest…

Te zien via cinetree.nl

Marettimo

Dolfijnen en schildpadden

Marettimo is het meest afgelegen van de drie eilanden en ziet er vanaf de boot uit als een hoge berg in zee. Het is een beschermd maritiem natuurgebied en niet voor niets in trek bij natuur­liefhebbers, wandelaars en duikers.

Wie de vroege ochtendboot neemt, heeft veel kans om een school dartele dolfijnen te spotten. Er zijn duikers die beweren zeeschildpadden te hebben gezien.

Net als Levanzo komen de meeste bezoekers voor een dag en nemen ze einde dag de boot terug. Wie wil er wil overnachten – zeker doen als je tijd hebt en van een beetje avontuur houdt – kan een kamer huren bij een particulier of een van de studio’s van Marettimo Residence niet ver van de haven. De eigenaar organiseert duikworkshops, wandelingen met gids en boottochten naar de azuurblauwe Grotta del Cammello en de bijna Caraïbisch ogende Cala Bianca. Gasten die liever zelf willen wandelen, dus zonder gids, kunnen bij de receptie vragen om een uitgebreide wandelkaart van het eiland. marettimoresidence.it

Trapani: Arabische sferen De havenstad Trapani is de perfecte uitvalsbasis voor een bezoek aan de zout­baden bij Marsala. Vanuit het historische centrum gaat een stoeltjeslift omhoog naar het middeleeuwse dorp Erice waar de Arabieren lange tijd de dienst uitmaakten. Die Arabische invloeden zie je terug in de architectuur en proef je in de keuken. Reserveer lunch of diner bij Cantina Siciliana met gerechten als couscous en caponata (zoetzuur gerecht met aubergine).

cantinasiciliana.it

