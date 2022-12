Deze Europese plekken wil je bezoeken rondom Kerstmis

Ho, ho, ho!

Kerstmarkt in Zürich

Het Zwitserse Zürich is prachtig in ieder seizoen, maar in de winter net ietsjes meer. Of je nu over de Sechseläutenplatz slentert (de grootste kerstmarkt van de stad), een dampende kop glühwein drinkt, van kaasfondue geniet of een rondje schaatst op de ijsbaan: in Zürich krijg je het ultieme kerstgevoel.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Simon Wicht (@simon_wicht) op 3 Dec 2022 om 8:16 PST

Straatsburg in Frankrijk

De Franse stad Straatsburg wordt de European Capital of Christmas genoemd en dat is niets voor niets. Met zo’n 300 chalets verspreid over de binnenstad is de kerstmarkt van Straatsburg een van de grootste in Europa. De markt van Saint-Nicolas (Klausenmärik) is 450 jaar oud en daarmee een van de oudste kerstmarkten in Frankrijk. Breng ook zeker een bezoekje aan het beroemde teddybeer-huis. Dit gebouw is compleet versierd met feestelijke teddyberen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stephanie | Travel (@theunknownenthusiast) op 3 Dec 2022 om 8:16 PST

Santa Claus Village in Fins Lapland

Net boven de poolcirkel ligt Rovaniemi, de hoofdstad van Fins Lapland. Hier vind je Santa Claus Village, een plek die de thuisbasis van de Kerstman wordt genoemd. Father Christmas zou hier samen met zijn hardwerkende elven en rendieren wonen. Het liefst overnacht je in het beroemde Nova Skyland Hotel, middenin Santa Claus Village. Door de houten huisjes in de sneeuw lijkt het net alsof je bij de Kerstman thuis logeert.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Nova Skyland Hotel (@novaskylandhotel) op 3 Dec 2022 om 8:18 PST

Disneyland Parijs

De decembermaand is hét moment voor een bezoek aan Disneyland Parijs. Ieder jaar verandert het park in een betoverend winterwonderland. Er hangen duizenden lampjes, overal zie je feestelijke decoratie, in de horeca koop je seizoensgebonden kerstsnacks en er is zelfs een speciale kerstshows en een kerstparade.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Where Magic Gets Real ✨ (@disneylandparis) op 3 Dec 2022 om 8:19 PST

Gentse Winterfeesten

Van 8 tot 31 december vinden de Gentse Winterfeesten plaats. Tijdens dit evenement is er van alles te doen, zien en beleven in het Belgische Gent. Maak een ritje in het reuzenrad, schaats een rondje op de schaatsbaan of bezoek een van de liveshows. Natuurlijk kun je hier ook terecht voor de kerstmarkt: bij de 150 chalets en kraampjes koop je de leukste souvenirs en proef je winterse lekkernijen.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Michael Ausili (@mikeaus94) op 3 Dec 2022 om 8:20 PST

Vind je het ook zo zonde om de mistletoe weg te gooien na kerst? Dat hoeft gelukkig helemaal niet. Tuinvlogger Loes laat in deze video zien wat je er allemaal nog meer mee kunt doen:

Bron: Visit Rovaniemi, Gentse Winterfeesten