Deze Europese steden ontdek je het liefst op de fiets

Wij Nederlanders weten het al langer: op de pedalen zie én voel je veel meer van de omgeving. In steeds meer Europese steden wordt een bezoekje nóg leuker gemaakt voor de tweewieler. Dit zijn de mooiste bestemmingen met de beste routes.

6x op de fiets:

De Sloveense hoofdstad Ljubljana is bescheiden van afmetingen, maar rijk aan romantiek. Niet geheel toevallig heeft de stad iets weg van Wenen en Praag, want de ­lokale architect Jože Plečnik zette ook in die twee andere geliefde steden beeldbepalende gebouwen neer. De fiets is het populairste vervoermiddel in het relatief autoluwe Ljubljana. Overal zijn dan ook fietspaden en -­stroken. De stad is grotendeels plat, uitgezonderd van de heuvel met daar bovenop het machtige kasteel. Lijkt het je te pittig met de fiets naar boven te gaan, dan kun je ook de kabelbaan nemen. Het beste moment is zonsondergang, de beste plek het terras van bar Grajska Vinoteka, net buiten de kasteelmuren. Het uitzicht over de stad en de bergen erachter is er adembenemend.

Ljubljana wordt doorsneden door de rivier Ljubljanica. De kades, ook aangelegd door Plečnik, zijn heerlijk om langs te fietsen, bijvoorbeeld vanaf de beroemde Tromostovje (drievoudige brug) via de kasteelkant van het centrum tot aan de botanische tuin, en dan langs de andere kant weer terug. Of volg de rivier naar het fraai gelegen kasteel Fužine, waarin tegenwoordig het Museum van Architectuur en Design is gevestigd. Fiets over de andere oever terug, al met al heb je dan dertien kilometer afgelegd.

Dwars door Hongaarse hoofdstad Boedapest loopt een etappe van de Eurovelo No. 6 Route, een van de oudste ­fietsroutes ter wereld, die je van Frankrijk naar de Zwarte Zee brengt. In Boedapest volgt de route de Donau aan de Boeda-kant van de rivier (de westelijk oever), tussen de Rákóczi-brug en de Árpád-brug, een afstand van ruim tien kilometer. Op dit fraaie traject kom je langs de Burchtheuvel, en heb je uitzicht op ­onder meer de beeldschone ­parlementsgebouwen aan de overkant en de ­iconische Kettingbrug. Een heel ­verrassende plek voor een fietstoer in Boedapest is de uitgestrekte, historische Kerepesi-begraafplaats.

Een oase van stilte en ­bespiegeling in de drukke stad, met een beeldentuin en tal van romantische lanen. Voor rust én wat reuring is het fantastisch fietsen op het autovrije Margaretha-eiland in de Donau. Het is één groot recreatiebos met veel fietspaden, overal ­picknickplekken en wat leuke eettentjes. En een Instagram-waardige art-nouveauwatertoren, die tot het werelderfgoed behoort. Verder is er nog het grote stadspark Városliget met de befaamde Széchenyi-baden, een van de mooiste thermale complexen van Boedapest, met zowel buiten- als binnenbaden. Daar is het goed toeven na een dag op de pedalen.

Behalve het oude centrum rond de Grote Markt met de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal heeft Antwerpen nog veel meer mooie en bijzondere buurten om te ontdekken. Ze liggen net wat te ver uit elkaar om dat allemaal te voet te doen, maar per fiets gaat het perfect. Je moet alleen de charmante maar hobbelige kasseien op de koop toe nemen. Dat mag de pret niet drukken, want op de fiets heb je een actieradius die reikt van de creatieve wijk ’t Zuid, tot het hippe kwartier Het Haventje, en zelfs de unieke Jugendstil-straten van Zurenborg, met als hoogtepunt de elegante Cogels-Osylei.

Bijkomen van alle schoonheid kan in Zurenborg bij de cafés aan de Dageraadplaats en de Draakplaats. Weer heel iets anders is Park Middelheim. De combinatie van beeldhouwkunst en natuur maakt dit historische park tot een lust om doorheen te fietsen. Het maakt deel uit van het Nachtegalenpark, waar ook de parken Vogelenzang en Den Brandt bij horen. Wat minder bekend (behalve bij Antwerpenaren zelf), is het meer dan honderddertig hectare grote park Rivierenhof, waar de rivier Groot Schijn doorheen kronkelt. Hier tref je een afwisselend landschap, variërend van strak aangelegd tot ongerept en met een hoop verrassingen op het gebied van horeca, tuinen, vijvers en kastelen. Fantastisch per fiets te verkennen.

Malmö staat in de top tien van meest fietsvriendelijke steden ter wereld en heeft meer dan vijfhonderd kilometer aan fietspaden. De stad ligt aan de zuidkust van Zweden aan de Sont, vlak bij de brug naar Kopenhagen, jawel, The Bridge uit de gelijknamige Netflix-serie. Leuk om langs de zee naartoe te fietsen. De oude binnenstad van Malmö wordt omsloten door een rechthoek van kanalen. Je kunt langs de kanalen een rondje om het historische hart fietsen. Je passeert dan steeds bruggen om de stad in te steken. Bijvoorbeeld naar het eeuwenoude marktplein Lilla Torg met vakwerkhuizen én altijd een heleboel geparkeerde tweewielers, omdat het hier perfect pauzeren is voor een fika (een ontspannend koffiemoment).

Binnen de kanalen liggen ook de slotparken en het Malmöhus, een vijftiende-eeuws kasteel annex museum. Pal boven de oude stad is het havenkwartier. Met name het hippe westelijke havengebied is heerlijk om op de pedalen te verkennen. De eyecatcher daar is de gedraaide woontoren Turning Torso, een ontwerp van ster­-architect Santiago Calatrava. De beste plek om een fiets­tour in en rond Malmö te eindigen is Ribersborg Kallbadhuset, een klassiek houten badhuis op een pier met een afgeschermd buitenbad in zee (het hele jaar door open!), weldadige houtsauna’s en andere wellness om de stramme fietsbenen weer soepel te krijgen.

In de Zuid-Spaanse stad Sevilla zijn ze niet alleen gek op flamenco, maar ook op fietsen. Dat wordt gefaciliteerd en gestimuleerd door meer dan honderdzeventig kilometer aan fietspaden, onder sinaasappelbomen en palmen, langs de barokke gevels met pleisterwerk in okers en roodtinten. Rolschaatsers maken trouwens ook gretig gebruik van deze fietspaden. Je kunt een stadstoer maken met enkel hoogtepunten vanaf de gotische kathedraal Santa María de la Sede, met daaraan vast de Moorse Giralda-toren, gemodelleerd naar de minaret van Marrakesh. Vlak daarnaast ligt het Real Alcázar, een Moors sprookjespaleis met tuinen.

De volgende stop is het gigantische Plaza de España, dat bekendstaat als het mooiste plein van het land. Onder de ­bogen van het renaissancepaleis geven flamencodansers hun vurige shows. Het plein grenst aan het weelderige Parque de María Luisa, heerlijk om doorheen te fietsen. Ga aan het eind rechtsaf richting de rivier Guadalquivir en fiets dan langs het water terug. Na de rotonde, waar het park ophoudt, kun je verder over een brede, autovrije promenade met pergola’s, tuinen en terrassen, helemaal tot aan de fotogenieke brug Puente de Isabel II, ook wel Puente de Triana genoemd. Steek die over naar de gezellige volksbuurt Triana. Fiets vervolgens langs de rivier weer terug richting en via de brug Puente de San Telmo naar het oude centrum.

Berlijn is een metropool vol interessante geschiedenis, cultuur, architectuur en natuur. De verschillende populaire wijken van de stad, waaronder Mitte, Prenzlauerberg, Kreuzberg, Schöneberg en Tiergarten, zijn bijna steden op zich. Sommige liggen ver uit elkaar, maar per fiets zijn ze allemaal prima bereikbaar. Fietsen is sowieso de beste manier om te leren begrijpen hoe deze complexe stad in elkaar zit. Je beleeft de contrasten en de geschiedenis aan den lijve als je het ene moment fietst over een megalomane allee uit de DDR-tijd, en even later in de gezelligheid van Prenzlauerberg of Schöneberg.

Dan weer over de startbanen van het voormalige vliegveld Tempelhof, en vervolgens voorbij Checkpoint Charlie of langs een overgebleven stuk van de Berlijnse muur. Door de hele stad zijn fietspaden en zo niet, dan is het normaal om over de stoep te karren tussen de lokale bakfietsmoeders. Ruimte zat, de trottoirs zijn hier soms meters breed. Een mooie fietsroute met een mix van stad en groen, is die vanaf de Brandenburger Tor langs de rivier Spree via het enorme park Tiergarten naar suikertaartpaleis Charlottenburg. Dan wat zuidelijker weer terug, opnieuw via Tiergarten (tip: pauzeer in Biergarten Café am Neuen See). Je passeert onderweg behalve de genoemde ­bezienswaardigheden ook het Holocaustmonument en de Reichstag.

Fotografie: AWL images, Caroline Coehorst, Getty Images, Image Select, Shutterstock, Stocksy, Sanne Tulp. | Styling model: Ilona Jongepier.