Deze paradijselijke palmboombestemmingen vind je gewoon in Europa

Beeld jij je ook vaak in dat je op een strandbedje ligt, met een cocktail in je hand en ruisende palmbomen boven je hoofd? Wat nou als we je vertellen dat je daarvoor niet naar een ander continent hoeft te vliegen? Ook in Europa vind je heel wat paradijselijke palmboombestemmingen. Libelles favorieten? De Vallei van de duizend palmen op Lanzarote, het palmenstrand op Kreta en het palmbos van Elche. Allemaal op enkele uren vliegen van Amsterdam en minstens net zo magisch als de palmbomen in tropische landen.

Op de bucket list: een van deze 3 palmboombestemmingen

Road between palm trees, Hari­a. Lanzarote. Beeld Getty Images/iStockphoto

1. Vallei van de duizend palmen - Lanzarote

Het stadje Haría op Lanzarote ligt in wat bekend staat als de ‘Vallei van de duizend palmen’. Denk: heel veel prachtige palmbomen en een dito vallei. Deze bestemming aan de noordkant van het Canarische eiland biedt het beste van twee werelden, want naast wandelen door de adembenemende natuur met uitzichten waar je u tegen zegt, kun je in Haría ook lekker lunchen en een middagje winkelen. Snuif je liever cultuur tijdens je vakantie? Ook dat kan hier, want naast palmbomen streken er ook heel wat kunstenaars neer in het gebied. Galerie-hoppen kan hier dus prima, als de palmen je niet genoeg koelte meer bieden. Overigens komen er steeds meer palmen bij. Het zijn er waarschijnlijk al lang meer dan duizend. Voor elke geboorte in het stadje planten de bewoners een nieuwe palm. Voor een jongen twee bomen, voor een meisje één.

The forest of palms, Riverside palm-groves at Preveli Beach, River Megalopotamos (Kourtaliotis), Preveli Gorge, Crete, Greece. The palm forest of Preveli is located below the monastery of Preveli, at the mouth of the Kourtaliótiko gorge. Beeld Getty Images

2. Palmenstrand - Kreta

Veel relaxter dan een hele dag op het strand onder de palmbomen wordt het niet. Vai is een van de populairste stranden aan de oostkust van Kreta - en terecht. Zie je foto’s van dit strand, dan zie je precies wat velen zouden omschrijven als een paradijs. Zeer wit strand, een kraakheldere oceaan en dus veel van die palmen. Ondanks de populariteit stroomt het hier nog niet over van de toeristen, en is een strandbedje bemachtigen nog prima te doen. Even genoeg gehad van al dat liggen? Achter het strand zijn nóg meer palmbomen te vinden, in het heuse palmbos van Vai. Een kleine wandeling maken en de schaduw opzoeken kan een welkome afwisseling zijn - en de uitzichten die je onderweg krijgt zijn meer dan de moeite waard.

The Palmeral of Elche, Spain, one of the largest in the world. UNESCO heritage site Beeld Getty Images/iStockphoto

3. Het palmbos van Elche

Blijf je liever op het vasteland? Voor een paradijselijke bestemming vol palmbomen hoef je heus niet naar een eiland te vliegen. Op zo’n twintig kilometer van de populaire Spaanse plaats Alicante ligt het palmbos van Eche. Het bos staat op de Wereldergfoedlijst van Unesco en ligt midden in het gelijknamige stadje Elche. Er staan naar schatting 240.000(!) palmen. Daarmee behoort het tot een van de grootste bossen van de wereld, en is het zelfs hét grootste van ons continent. De vele bomen bieden een hoop schaduw, en dat maakt de locatie perfect voor wandelaars die even genoeg hebben van de hitte. Wil je naast genieten van de bomen ook meer weten over hun oorsprong? Breng een bezoekje aan het Museo del Palmeral, en je zult verbluft staan van de lange, interessante geschiedenis van deze bomen.