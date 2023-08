Déze vliegmaatschappij introduceert kindvrije zones

De zogeheten ‘only adult-zone’ is bedoeld voor mensen die in een rustige omgeving willen reizen en niet gestoord willen worden door kinderen. Ook mensen mét kinderen plukken er de vruchten van, geeft de luchtvaartmaatschappij aan. Zij hoeven zich minder druk te maken om de reacties van medepassagiers, mocht hun kind onrustig zijn of huilen.

Voor zo’n kindvrije zone moet je wel wat overhebben: een standaard stoel kost maar liefst 45 euro extra voor een enkele reis, een extra ruime stoel 100 euro. De zone bevindt zich in de voorste sectie van het vliegtuig, achter wanden en gordijnen.

Ergernissen

Het lijkt een slimme actie van Corendon, die als eerste luchtmaatschappij van Nederland met dit concept komt. Uit onderzoek van de Amerikaanse reisblog Only Wanderlust bleek dat huilende en schreeuwende kinderen tot de grootste ergernissen behoren van mensen die regelmatig met het vliegtuig reizen. Naar aanleiding van het onderzoek stelde het reisblog een top 20 van ergernissen in het vliegtuig op. Huilende en schreeuwende baby’s eindigden daarin op een goede zesde plek.

Ook ouders zien het reizen met kinderen als een uitdaging. In een onderzoek van British Airways en mammaenzo.nl gaf 53 procent van de Nederlandse ouders aan bang te zijn dat hun kinderen tijdens de vlucht in huilen uitbarsten. Als dat gebeurt, schaamt 43 procent zich daarvoor. 11 procent is bang dat hun kinderen op een andere manier vervelend worden, bijvoorbeeld door niet stil te zitten of andere passagiers lastig te vallen.

Dit zijn 12 dingen die ouders denken als ze met hun baby gaan vliegen.

Ook altijd zo’n droge huid in het vliegtuig? Zo verzorg je je huid tijdens een lange vlucht het beste:

Bron: AD