Deze wandeling in België is het ultieme herfstuitje voor ‘Harry Potter’-fans

Tijdens deze magische wandeling waan je jezelf in de wereld van Harry, Hermelien en Ron.

Geïnspireerd op Verboden Bos

De herfst staat bijna voor de deur en dat betekent dat we weer heerlijke herfstwandelingen kunnen maken. Op zoek naar een extra bijzonder uitje? Dan is de ‘Harry Potter: The Forbidden Forest Experience’ misschien iets voor jou. Deze verlichte wandeling is geïnspireerd op het Verboden Bos en loopt langs het Kasteel en domein Groenenberg in de Belgische plaats Sint-Pieters-Leeuw. Tijdens de wandeling kom je wezens tegen uit zowel Harry Potter als de spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Shoppen en eten in themadorp

Verder loop je langs honderden fabelachtige lichtjes en staan je verschillende verrassingen te wachten. Na afloop eet en drink je in het sprookjesachtig themadorp alles wat de Wizarding World te bieden heeft, zoals Chocokikkers en Butterbeer. Tot slot kunnen fans hun hart ophalen in de cadeauwinkel vol Harry Potter-merchandise.

Tickets voor ‘Harry Potter: The Forbidden Forest Experience’

De ‘Harry Potter: The Forbidden Forest Experience’ is te bezoeken van 5 november tot 5 februari 2023. De eerste tickets worden vanaf 15 september vrijgegeven en kun je bestellen via de officiële website. Prijzen starten vanaf 23 euro, afhankelijk van de datum en het tijdstip. Schrijf jezelf via deze link in voor de wachtlijst. Zo krijg je toegang tot exclusieve informatie over de start van de ticketverkoop.

Bron: Flair