Duitsland ov Beeld Unsplash

Deze zomer kun je in heel Duitsland met het OV reizen voor maar 9 euro per maand

Vanaf 1 juni kun je in Duitsland gebruikmaken van het regionale openbaar vervoer voor maar 9 euro per maand. Dit gunstige tarief geldt alleen in de maanden juni, juli en augustus en moet ervoor zorgen dat meer mensen de auto laten staan en in bus, trein of metro stappen.

