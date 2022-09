Dit is de beste stad voor een citytrip in de herfst

Ieren vieren het leven al eeuwen met muziek, eten, drinken en rituelen. Ervaar zelf hoe fijn dat kan zijn.

Overal heeft het Keltische verleden intrigerende sporen achtergelaten in Dublin en het graafschap Meath, ten noorden van de stad. Je ziet ze terug in de befaamde bibliotheek van Trinity College hartje Dublin, bij de kastelen in de omgeving en in magische landschappen, zoals Brú na Bóinne en Hill of Slane. Maar ook in tradities als Halloween, een feest dat hier is ontstaan uit Keltische rituelen en ook wel als Púca wordt gevierd. Begin november is daarom een mooi moment om dit deel van Ierland te bezoeken. Maar ook de rest van het jaar is het een feest om hier te zijn, zowel in de stad als aan de kust en op het heuvelachtige platteland.

Beroemde harp

Dublin ligt aan de monding van de rivier Liffey, in het midden van de Ierse oostkust. Het centrum is overzichtelijk; alles is te belopen en anders is er een uitstekende tramdienst. Wat meteen opvalt, is dat er relatief veel jonge mensen rondlopen. Dat heeft deels te maken met de beroemde universiteit Trinity College, midden in de stad. Het is echt een klassieke universiteit zoals je die in films ziet, met mooie oude gebouwen rond een grote binnenplaats. Loop gerust door de poort naar binnen om een kijkje te nemen en wandel zeker even de oude Trinity College Library binnen. Alsof je in een Harry Potter-film belandt, nou ja, de werkelijkheid overtreft de filmwereld hier zelfs ruimschoots. Je wordt bedwelmd door de geur van boenwas en gaat duizelen van de metershoge kasten over twee verdiepingen met een open galerij. Die zijn gevuld met eeuwenoude, in leer gebonden boeken, er staan lange ladders voor en overal staan marmeren bustes van beroemde schrijvers en geleerden. Hoogtepunten zijn de oudste Keltische harp ter wereld en het fenomenale Book of Kells, een bijbel van rond 800, geschreven door Keltische monniken.

Aan de overkant van de universiteit bevindt zich een sfeervol voetgangersgebied met mooie winkels, leuke restaurants en gezellige pubs. Wat opvalt, is dat de gebouwen niet hoog en statig zijn. Ze hebben een heel vriendelijk formaat, gevels van baksteen en mooie schoorstenen. Dat maakt de straten ongelooflijk charmant. De bekendste winkelstraat is Grafton Street, tevens dé plek om straatmuzikanten te zien. Die hebben hier een hoog niveau, ook Bono van U2 is zijn carrière begonnen in Grafton Street. Behalve winkels, pubs en muzikanten is hier ook het Irish Whiskey Museum te vinden. Aan het eind van de straat ligt het weelderige park St. Stephen’s Green, waar het standbeeld van Oscar Wilde een bedevaartplek is voor literatuurliefhebbers. Tussen Grafton Street en de rivier Liffey liggen nog veel meer kleine straatjes met winkels, restaurants en bars, zoals Wicklow Street, Drury Street, en de bruisende wijk Temple Bar.

Klifwandelingen

Voor frisse lucht gaan Dubliners graag naar het havenplaatsje Howth. Hier kun je klifwandelingen maken op het schiereiland Howth Head, dat indrukwekkend steil oprijst uit de Baai van Dublin. Parkeer bij de haven of neem vanuit de stad de DART-trein (Dublin Area Rapid Transport), die doet er een halfuurtje over. Het station is meteen een goede plek om een van de vier wandelroutes te starten. Wat je kunt verwachten? Vergezichten over met heide en brem begroeide rotsen, diep beneden de zee en daartussenin vogels die amper een vleugelslag nodig hebben als ze langs de kliffen scheren. Trek gekregen na de wandeling? Dan is Beshoff Brothers een goed adres voor een royale portie fish and chips. 12 Harbour Road, Howth, beshoffbros.com

Van sprookjespaleis…

Op nog geen twintig kilometer van Dublin ligt het sprookjesachtige Malahide Castle, ook goed te bereiken met de DART. Vanaf station Malahide is het twintig minuten lopen naar het kasteel, maar de route gaat grotendeels over het bijbehorende, schitterende landgoed. Het kasteel heeft een fabelachtig interieur, alles is nog in tact, van de slaapkamers met uitbundige hemelbedden tot de badkamers met koperen badkuipen. Minstens zo mooi is de ommuurde tuin met onder meer een Victoriaanse vlinderkas vol kleurige fladderaars. Lunchen kan bij het aangename Avoca Café in het bezoekerscentrum. Malahide Village is een charmant havenplaatsje waar je een mooie strandwandeling kunt maken. Of wandel via het pad over de kliffen naar Portmarnock. Bij Old Street Restaurant in het oudste gebouw van het dorp verkopen ze kraakvers brood en gebak, en in de zomer hebben ze verrukkelijke picknickpakketten. Old Street, Malahide, oldstreet.ie

…tot spookkasteel

Trim Castle is een spookachtig kasteel aan de rivier Boyne. Pal aan de overkant van het water staat een indrukwekkende torenruïne met een grimmig silhouet met, zeker tegen zonsondergang, een griezelige Lord of the Rings-vibe.

Slane Castle ligt op een adembenemend mooie locatie: een kleine heuvel in een bosrijke vallei aan de rivier Boyne. Dit kasteel uit 1785 wordt bewoond door Alex Conyngham, de jongste telg uit de familie Conyngham. Zijn voorouders lieten het kasteel bouwen. De huidige graaf is een man met verfrissende ideeën. Zo organiseert hij, net als zijn vader al deed, muziekfestivals en buitenconcerten in de vallei bij het kasteel. U2, de Rolling Stones, Queen, David Bowie, Bruce Springsteen en Oasis traden hier al op. U2 nam in het kasteel zelfs het album The Unforgettable Fire op, en de videoclip voor hun hit Pride (In the Name of Love). Een van de jaarlijkse hoogtepunten is het Púca Light Festival dat hier met Halloween wordt gehouden. Maar je kunt er ook genieten van de rust en schoonheid met een afternoon tea, heerlijke wandelingen maken, kamperen op de organische boerderij of whisky proeven bij de eigen destilleerderij.

Boven op de nabijgelegen Hill of Slane ligt de verstilde ruïne en begraafplaats van Slane Abbey uit de middeleeuwen. Het is een indrukwekkend geheel van grijze, bemoste stenen, muren met gotische ramen, grote Keltische kruisbeelden en kraaien die om de afbrokkelende toren vliegen. De sfeer is onheilspellend, maar op een zeldzaam fotogenieke manier, en het weidse uitzicht is fantastisch. Saint Patrick, de patroonheilige van Ierland, ontstak in het jaar 433 een paasvuur op deze heuvel en begon van hieruit met het verspreiden van het christendom over Ierland.

Monumentale grafheuvels

Een paar kilometer stroomafwaarts aan de rivier Boyne is het Unesco Werelderfgoed Brú na Bóinne te vinden. Deze verzameling koepelvormige grafheuvels werd meer dan 5000 jaar geleden gebouwd, dus nog vóór Stonehenge en de piramides in Egypte. Al duizenden jaren hebben de monumentale, met gras overgroeide structuren in het landschap overleefd. De onderste randen worden gevormd door cirkels van stenen, gedecoreerd met mysterieuze uitgehouwen symbolen. De heuvels liggen verspreid over drie locaties: Newgrange, Knowth en Dowth. De grootste is tachtig meter hoog en je kunt via een smalle

tunnel naar binnen in een kathedraalachtige ruimte. Elk jaar op 21 december, de winterzonnewende, verlicht de zon de hele tunnel tot aan de grafkamer. Het is ongelooflijk hoe mensen dat toen zo hebben kunnen bouwen. Er is altijd maar voor een beperkt aantal mensen toegang, reserveren noodzakelijk. Je kunt er ook niet zelf rechtstreeks naartoe, alleen met de pendelbus vanuit het bezoekerscentrum.

Als je een paar dagen in Dublin bent, is het een verrijkende ervaring om in Brú na Bóinne de permanente muzikale vrolijkheid van de stad even te verruilen voor de eeuwenoude stilte van dit landschap, dat óók door mensen is geschapen. Met een rit van amper drie kwartier overbrug je vijfduizend jaar – er zijn weinig andere plekken op de wereld waar dan kan. De historie, magie en schoonheid van deze locatie zijn bijna niet te bevatten. Als je hiervan terugkeert, voel je opeens een diepere connectie met Dublin. Misschien wel met de hele wereld, hoe gek dat ook mag klinken. Staleen Road, Donore, brunaboinne.admit-one.eu

Sprout & Co Zelf samen te stellen bowls, vers en lekker. 19 Exchequer Street, Dublin, sproutfoodco.com

Industry & Co Cadeauwinkel, ook voor ontbijt en goede koffie. 41A/B Drury Street, Dublin, industryandco.com

The Ivy Voor een fancy ontbijt of lunch. Wel even reserveren. 13-17 Dawson Street, Dublin, theivydublin.com

Marsh’s Library Nóg een waanzinnig mooie bibliotheek, de oudste van het land. St Patrick’s Close, Dublin, marshlibrary.ie

Chester Beatty Fantastisch museum op het terrein van Dublin Castle. Dublin Castle, Dublin, chesterbeatty.ie

Khan Spices Uitstekend Indiaas restaurant. 9 Emmet Street, Trim, khanspicestrim.ie

Cult Zero Sympathieke eco-winkel om proviand te kopen voor als je gaat wandelen. 8 Emmet Street, Trim, facebook.com/cultzerostore/

Inside Out Restaurant met mediterrane insteek, lokale producten. Chapel Street, Slane Village, insideoutslane.ie

