Dit is dé vakantiebestemming van 2023

Het is bepaald geen goedkoop jaar geweest. Toch willen Nederlanders in 2023 vaker op vakantie naar het buitenland, zo blijkt uit het Travel Trends 2023-consumentenonderzoek van Skyscanner. Gelijk hebben we, want er is over de landsgrenzen genoeg moois te zien. Wat dacht je bijvoorbeeld van het Turkse Izmir?

Turkse verrassing

Van alle zoekopdrachten op Skyscanner is die naar Izmir in Turkije het sterkst toegenomen, met maar liefst 363 procent. Het is een populaire vakantiebestemming voor families. Zo is er onder andere een wildlifepark en een openluchtmuseum. Ook leuk om te bezoeken: de kloktoren, die ’s avonds erg mooi wordt verlicht. Verder kun je vanuit Izmir allerlei leuke dagtours doen. We tippen een tocht naar Pamukkale, een plaatsje dat bekendstaat om haar versteende kalkwatervallen. De top drie in de zoekopdrachten wordt afgesloten door Paphos (Cyprus) en Punta Cana (Dominicaanse Republiek).

Ook aan de mensen die erg op hun familie zijn gesteld, maar volgend jaar liever kiezen voor rust, reinheid, regelmaat is gedacht. Dé vakantiebestemmingen voor koppels? Dat zijn blijkbaar Mexico-city (in – jawel – Mexico) en Amman (Jordanië). Zie je jullie al rondstruinen door de straatjes hieronder?

Amman, Jordanië. Beeld Getty Images/iStockphoto

Goedkoop genieten

Ben je een rasechte koopjesjager en vind je het leven al duur genoeg? Skyscanner deed ook onderzoek naar de bestemmingen met de grootste prijsdaling. In Manilla (Filipijnen), Fes (Marokko) en Valletta (Malta) ben je in 2023 relatief goedkoop uit. Ze daalden respectievelijk 22, 15 en 14 procent in prijs ten opzichte van een paar jaar geleden. Da’s nog eens een welkome afwisseling op alles wat tegenwoordig juist in prijs stijgt.

Valletta, Malta. Beeld Getty Images

Vakantie op de maan

Uit het onderzoek kwamen nog meer verrassende statistieken naar voren. Achttien procent van de deelnemers aan het onderzoek van Skyscanner denkt over vijftig jaar bijvoorbeeld vakantie te kunnen vieren op de maan. Of die bestemming kan voldoen aan de belangrijkste reisactiviteiten van ons Nederlanders – wandelen, historische rondleidingen, zwemmen in wild water en het spotten van wilde dieren – valt nog te bezien. Ook opvallend: een derde van de ondervraagden overweegt alleen op vakantie te gaan. Mocht je dat overwegen, dan raden we een georganiseerde hike door IJsland ten zeerste aan.

Landmannalaugar-trail, IJsland. Beeld Getty Images

Bron: Skyscanner