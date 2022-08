Lezen op eigen risico. Met deze kennis is een vliegreis een stuk minder ontspannen.

Vieste plek in het vliegtuig

Want de vieste plek is, tromgeroffel... het uitklaptafeltje voor je neus. Mensen eten ervan, drinken ervan en sommigen doen er zelfs een dutje op. Je kunt dus wel nagaan dat het tafeltje een broeinest van bacteriën is. En niet zo’n beetje ook: er zitten 8 keer meer bacteriën op dan op de doorspoelknop van de wc.

Organismen

Voor het onderzoek werden staaltjes verzameld van bacteriën op verschillende plaatsen in een vliegtuig. In een laboratorium werd de concentratie aan organismen vervolgens gemeten door de onderzoekers. Die drukken het aantal bacteriën uit in ‘kolonievormende eenheden’, ofwel colony-forming units (CFU).

Veiligheidsriemen

Op het toilet vonden ze gemiddeld 265 CFU per vierkante inch (dat is zo’n 2,54 centimeter). De veiligheidsriemen bleken iets hygiënischer met ‘maar’ 230 CFU per vierkante inch, maar op de knopjes voor de ventilatie werd dan weer een concentratie van 285 CFU vastgesteld. Dat alles is echter niets vergeleken met de bacteriehoeveelheid op klaptafeltjes: de onderzoekers vonden daar – huiver – maar liefst 2155 CFU per vierkante inch.

Extra doekje

Uit het onderzoek blijkt dat de tafeltjes tussen de vluchten door amper worden schoongemaakt. Voedselspecialisten adviseren passagiers daarom om hun eten niet rechtstreeks op het tafeltje te leggen. Met het onderzoek hoopt deze reiswebsite het cabinepersoneel erop attent te maken dat regelmatig een extra doekje over de tafeltjes geen kwaad kan. Wij hopen mee.

17 keer zo vies

Sowieso is het geen slecht idee om een pakje antibacteriële doekjes mee te hebben tijdens je eerstvolgende reis. Want ook op het vliegveld zelf is de boel alles behalve hygiënisch. Het vieste plekje op het vliegveld? Dat is het knopje van de drinkfonteintjes waar je je flesje water kunt vullen. Dit knopje is 17 keer zo vies als de wc-sloten op het vliegveld. Brrr, fijne reis, hè!

