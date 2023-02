Dit is het mooiste wandelpad van de Benelux: “Je bent echt even in de middeleeuwen”

Van het Friese Appelscha tot het Drents-Friese Wold en via de Weerribben in Overijssel weer terug. Het Stellingenpad loopt dwars door twee prachtige nationale parken: het Drents-Friese Wold en de Weerribben-Wieden. Onderweg kom je langs schattige dorpjes, heidevelden, stuifduinen, meren, rivieren en beekjes. Bovendien geeft de wandelroute een unieke inkijk in de Nederlandse geschiedenis. Volgens één van de initiatiefnemers van dit pad, Marita Kruijswijk, zie je door hier te lopen hoe de natuur er eeuwen geleden in Nederland uitzag.

“Wandelaars komen langs hunebedden, zandverstuivingen en veenakkers”, vertelt ze. Zo genieten ze niet alleen van de natuur en de stilte, maar ook van een stukje Nederlandse geschiedenis. “Je bent echt even in de middeleeuwen. Dat is het bijzondere. In Nederland is dit mijn favoriete gebied”, aldus Kruijswijk.

Van stuifduinen tot schattige dorpjes, tijdens een wandeling over het Stellingenpad kom je door veel verschillende omgevingen. Beeld Getty Images

Een nieuw wandelpad met rijke geschiedenis

Het pad werd in april 2022 geopend. Het kwam er op initiatief van Marian Nesse. Zij is inmiddels helaas overleden, maar haar partner Marita Kruijswijk zette, samen met een groot aantal andere vrijwilligers, het openen van het Stellingpad door.

Marita en Marian waren enthousiaste wandelaars en liepen graag lange afstanden. “Een keer in de twee maanden trokken we eropuit. Dan keken we waar het mooi weer was en reisden we kort van tevoren naar die plek. We sliepen in de natuur, wat niet overal mocht, maar wel heel avontuurlijk was.” De twee trokken heel Europa door en gingen zelfs naar Nieuw-Zeeland om te wandelen.

Daar kwamen ze in een bepaald gebied een bordje tegen: ‘U betreedt nu de vrijstraat’. Marita: “Nederland kende ook zo’n gebied in de middeleeuwen, de Stellingwerven. De weilanden hoorden nergens bij. De adel vond het gebied niet interessant en daardoor was het helemaal zelfstandig.” Zo kwamen ze op het idee om uiteindelijk ook hun eigen wandelroute in Nederland op te zetten.

Wandelroute van het jaar 2023

De jury die het Stellingenpad verkoos tot het mooiste wandelpad van de Benelux, is onder de indruk van deze bijzondere route. Jurylid Christine Bloem vindt het landschap mooi en afwisselend. “Ook de bijbehorende gids zit heel goed in elkaar en de route is in twee richtingen te lopen.”

Het Stellingenpad is een relatief nieuwe wandelroute en er komen ieder jaar ook weer nieuwe routes bij. “Je zou denken dat we overal al eens zijn geweest. Toch vinden mensen steeds weer nieuwe, nog onontdekte plekjes”, vertelt Bloem. Vooral de coronacrisis heeft de wandelsport een enorme impuls gegeven, merkt ze. “Mensen die anders liever in de bergen wandelden, bleven nu noodgedwongen in eigen land en ontdekten hoe mooi dat eigenlijk is.”

Het Stellingenpad is de opvolger van het Hondsrugpad, de wandelroute van het jaar 2022.

Bron: AD