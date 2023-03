Dít TikTok-filmpje helpt je van je vliegangst af

Klinkt logisch!

Bang voor turbulentie

Veel mensen met vliegangst zijn bang voor turbulentie. Wanneer het vliegtuig heftig schudt, voelt het soms gewoon alsof de boel gaat neerstorten. Gelukkig is dat zeker niet het geval en hoef je helemaal niet bang te zijn voor turbulentie. Het vliegtuig gaat vaak schudden door een verandering van luchtstroom. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door temperatuurverschillen, een verandering in luchtdruk of windrichting.

Turbulentie is niet gevaarlijk, maar toch vinden reizigers het eng. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat mensen niet goed begrijpen hoe een vliegtuig werkt. Het blijft een gek idee dat zo’n zwaar luchtvaartuig urenlang kan blijven vliegen.

Jelly-theorie

TikTokker Anna Paul legt in een video op TikTok uit hoe dit precies werkt. Hiervoor gebruikt ze de een propje papier en jelly-pudding, een theorie die een piloot aan haar heeft uitgelegd. “Stel je voor dat deze pudding de lucht is waar je doorheen vliegt. Het propje papier is het vliegtuig”, begint Anna haar verhaal. Vervolgens drukt ze het propje in het bakje pudding, waar het stevig in het midden blijft zitten.

“Dat het vliegtuig blijft vliegen, heeft te maken met de luchtdruk. Er komt druk van de onderkant, van de bovenkant en van de zijkanten”, legt Anna uit. Vervolgens tikt ze op de pudding waardoor het propje gaat schudden. “Je voelt het vliegtuig bewegen, maar het zal niet zomaar naar beneden bevallen. Het blijft vliegen, omdat er druk komt van onder en van de zijkanten. Dus als je turbulentie voelt, onthoud dan deze tip.”

Reacties

Inmiddels is de video van Anna miljoenen keren bekeken en opgeslagen. In de reacties schrijven mensen massaal dat ze deze tip tijdens hun volgende vliegreis gaan gebruiken. ‘Door deze video ben ik over mijn vliegangst heen’, reageren meerdere kijkers.

Bron: TikTok