Dít zijn de 5 leukste strandtenten waar je hond ook welkom is

Want niets is leuker dan samen genieten van een lekker dagje strand.

1. Pele Surf Shack, Hoek van Holland

Bij Pele Surf Shack zijn honden het hele jaar door welkom om gezellig mee te genieten op het terras of in het restaurant. Een unieke locatie, doordat het de eerste plantaardige strandtent van Nederland is. De heerlijke menukaart en de fantastische inrichting maken deze tent een bezoekje meer dan waard. Genieten!

2. Timboektoe, Wijk aan Zee

Bij één van de beste surfstranden van Nederland zit strandtent Timboektoe. Hier zijn honden meer dan welkom en jullie kunnen zowel binnen als buiten het hele jaar door samen plaatsnemen voor een hapje of drankje. De bar is zeer sfeervol en regelmatig kun je genieten van gezellige live muziek.

3. Beach Inn, IJmuiden

Aan de kust van IJmuiden vind je bar/restaurant Beach Inn, gelegen in hét hondenparadijs Zuid-Kennemerland. Honden mogen hier het hele jaar door los rondlopen en ook gezellig mee de strandtent in. Je kunt op het terras of binnen genieten van een hapje en drankje en tot in de late uurtjes genieten van een prachtige zonsondergang.

4. Bubbles Beach, Noordwijk

Aan het begin van het hondenstrand in Noordwijk ligt Bubbels Beach, een vrolijke strandtent. Honden mogen op dit stukje strand vrij rondlopen en mee de strandtent in, wel aangelijnd. Je kunt genieten van een hapje en drankje in het restaurant of op het mooie loungeterras op het strand. Enjoy!

5. Rapa Nui, Zandvoort

Een vrolijke strandtent met loungebanken: bij Rapa Nui is iedereen welkom en dus ook honden! De hele zomer vind je er gezellige live muziek en je kunt er heerlijk eten. Een bakje water voor de hond staat al klaar. Leuk!

Pak je handdoek en badpak maar in, bij bovengenoemde strandtenten is het altijd een feestje voor jou en je hond.

Bron: Instagram, Woefwelkom