Dít zijn de 7 mooiste natuurzwembaden van Europa

1. Krka, Kroatië

Deze zwemvijver is omringd door prachtige natuur en tientallen watervallen. Het ligt in het nationale park Krka, om een verfrissende duik te nemen, baan je je een weg door het omliggende groen.

Krka, Kroatië Beeld Getty Images/Cavan Images RF

2. Porto Moniz, Madeira

Op het bloemeneiland Madeira vind je langs de kust meerdere zoutwater-zwembaden die omringd zijn door een rif van zwart vulkanische gesteente. Hierdoor komt het helderblauwe zeewater nog beter uit. Dit natuurzwembad is wel 3800 vierkante meter groot, genoeg plek om in alle rust af te koelen.

Porto Moniz, Madeira Beeld Getty Images/RooM RF

3. Sarakiniko, Griekenland

Op het Griekse eiland Milos bevind je je in een sprookjeswereld met sneeuwwitte rotsen en kraakhelder blauw water. Deze parel van een natuurzwembad vind je tussen twee rotsen en heeft een piepklein strandje waar je kunt opdrogen tussen het plonzen door.

Sarakiniko, Griekenland Beeld Getty Images/iStockphoto

4. Saturnia, Italië

Ben je dol op een dagje wellness? Dan zijn de thermale baden Cascate del Mulino in Italië echt iets voor jou. Na een kleine wandeltocht kom je bij deze warmwaterterrassen die zo blauw zijn dat je haast niet kunt geloven dat ze echt zijn. Heerlijk om in te badderen en even helemaal tot rust te komen.

Saturnia, Italië Beeld Getty Images

5. La Fajana, La Palma

In het noordoosten van het eiland La Palma vind je aan zee een groot natuurzwembad. De rotsen hebben aan de zeekust een bad gecreëerd waar je perfect kunt zwemmen. Geen golven, dus voor ouders met kleine kinderen ook een fijne plek om te vertoeven.

La Fajana, La Palma Beeld Getty Images

6. Blue lake, Kroatië

Om bij deze - nog vrij onbekende - plek aan te komen moet je een stuk wandelen, dat betekent even heel hard zweten en afzien. Trek dus vooral wandelschoenen aan in plaats van je slippers. Maar voordat je het weet, zie je een prachtig blauw meer waarin je een verkoelende duik kunt nemen.

Omdat het Blauwe Meer afhankelijk is van regenval, kan het droogstaan in tijden van grote droogtes. Check dus van tevoren of het zin heeft om hiernaar toe te gaan.

Blue lake, Kroatië Beeld Getty Images/iStockphoto

7. Pamukkale, Turkije

Pamukkale betekent ‘kasteel van toen’. Deze plek heeft meerdere natuurzwembaden waarin kalkhoudend water langs de helling naar beneden stroomt. Tussen de witte rotsen zijn meerdere warmwaterterrassen waar je kunt badderen terwijl je geniet van een prachtig uitzicht.

Pamukkale, Turkije Beeld Getty Images

Tip: tijdens de zonsondergang krijgen de warmwaterterrassen magische kleuren. Voor een éxtra indrukwekkende beleving ga je dus tegen het einde van de dag.

Pamukkale, Turkije Beeld Getty Images

Bron: Ze, Feeling, Kikimultem