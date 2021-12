Dit zijn de coronaregels op je vakantieadres in Europa

België

Bij onze zuiderburen is het een stuk minder streng dan in Nederland. Vanaf 18 december gaan de basisscholen een week eerder dicht, maar er zijn verder geen beperking op het aantal bezoekers dat je thuis mag ontvangen. De horeca blijven open tot elf uur ’s avonds, maar je mag niet met meer dan zes personen aan tafel zitten in een restaurant.

Duitsland

In heel Duitsland is er momenteel een 2G-beleid. Voor de feestdagen geldt dat mensen zonder vaccinatie alleen met familie mogen samenkomen of met maximaal twee anderen. Iedereen die wel is gevaccineerd mag binnen met maximaal 50 mensen samen zijn. Hotels en restaurants zijn open voor gevaccineerden, maar op sommige plekken geldt 2G-plus: dat houdt in dat je naast een vaccinatiebewijs ook een negatief testbewijs moet aantonen.

Oostenrijk

Wie op skivakantie gaat, moet er rekening mee houden dat er voor accommodaties, horeca en skiliften een 2G-beleid geldt. Restaurants moeten om 23:00 uur sluiten en staande horeca is niet toegestaan. Voor samenkomsten zonder vaste zitplaatsen geldt: binnen maximaal 25 personen, buiten 300 personen.

Denemarken

Sinds afgelopen woensdag zijn de basisscholen in Denemarken dicht en de regering heeft opgeroepen om geen kerstborrels te organiseren. Verder houden de Denen zich aan bestaande maatregelen: uiteten kan tot 23:00 uur en op de meeste plekken moet je een negatieve test, een herstel- of vaccinatiebewijs laten zien.

Portugal

In Portugal moeten mensen sinds een maand weer mondkapjes dragen in winkels en de horeca. Wil je naar de club? Dan moet je een negatief testbewijs laten zien, óók als je bent gevaccineerd. Dat geldt overigens ook als je het land binnen wilt komen. Verder zijn er geen beperkingen, maar in de eerste week van januari is er een preventieve lockdown in het land. De horeca gaat dicht en mensen moeten thuiswerken. Scholen gaan pas 10 januari weer open. Zo wil de regering voorkomen dat mensen die tijdens de feestdagen besmet raken het virus niet verder kunnen verspreiden.

Bron: RTLNieuws