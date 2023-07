Dít zijn de drukste dagen op Schiphol deze zomer (en dankzij déze gouden tip voorkom je wachtrijen)

Vorig jaar lukt het Schiphol niet om de grote stroom reizigers vlot te verwerken: op de drukste dagen moesten reizigers soms urenlang wachten voordat ze door security konden en stonden er buiten honderden meters lange rijen. Dit jaar belooft Schiphol beterschap, maar dat neemt niet weg dat je je kunt voorbereiden om ergernissen te voorkomen.

Handige tip

Onze gouden tip? Reserveer een tijdslot voor de douane. Hiermee kun je van tevoren een tijdstip uitkiezen waarop je door de security wil gaan. Dit kun je heel makkelijk doen via de website van Schiphol. Je ontvangt dan een QR-code die je moet laten scannen door een Schipholmedewerker bij een speciale securitybalie. Om hier te kunnen komen volg je de gele borden naar je gate.

Drukste dag deze zomer

Het fijne aan deze tip is dat het gratis én gemakkelijk is. Let wel op: dit tijdslot geldt echt alleen voor de security. Zorg er dus wel voor dat je op tijd bent om daarvoor je bagage in te checken. Nog een handige tip: probeer sowieso een tijdslot te reserveren als je op 25 augustus vertrekt: dit belooft namelijk de allerdrukste dag te worden met in totaal 217.000 vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers.

Bron: AD