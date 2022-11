Dit zijn de favoriete hotels van de Libelle-redactie

Begin het nieuwe jaar goed en boek een nachtje (of twee) bij een van deze bijzondere hotels. Succes verzekerd, want ze zijn stuk voor stuk goed bevonden door de redactie van Libelle.

1. Hotel Julien

Antwerpen (België)

Coördinator Online Nina: “Achter twee enorme grijze deuren, midden in het histo­rische centrum van Antwerpen, bevindt zich dit charmante hotel. Het onopvallende herenhuis is oud vanbuiten, maar modern en sereen vanbinnen. Luxe en ontspanning staan centraal, denk fluffy dekbedden, fijne doucheproducten (Aesop) en badjassen om in te wonen. Hier kom ik tot rust.

Tip: trakteer jezelf op de spa, geniet van de sauna en hammam, scrub met ijs van de ijsfontein of boek een massage.”

hotel-julien.com

2. Kasteel de Wittenburg

Wassenaar (ZH)

Vormgever Sietske: “Vorig jaar gaf ik mijn vriend voor zijn verjaardag hier een overnachting voor twee cadeau. Het sprookje begon al toen we aan kwamen rijden, want een bruidspaar met gevolg verliet net het kasteel over de lange oprijlaan. Zowel binnen als buiten ziet het hotel er prachtig uit: net als vroeger, maar met alle luxe van nu. Om je even een echte prinses te voelen.

wittenburg.nl

3. Townhouse Design Hotel

Maastricht (LB)

Producer Lifestyle Marije: “In de superleuke Maastrichtse wijk Wyck, op loopafstand van het ­station. Je wordt ontvangen met een kop huisgemaakte soep en ­’s avonds serveren ze een slaapmutsje. Ze hebben heerlijke bedden, een hoofdkussenservice waarbij je je favoriete dikte mag kiezen, en als je eenzaam bent kun je een vis met kom op je kamer boeken. Vanaf het hotel is het een klein stukje lopen langs leuke winkels en restaurantjes naar het ­gezellige centrum.”

townhousehotels.nl/maastricht

4. Landgoed Huize Glory

Bergen aan Zee (NH)

Chef reportage Marleen: “Daar waar het bos overgaat in de duinen, ligt dit landgoed dat ooit in gebruik was als vakantie­kolonie en waar later de Moon-sekte was gevestigd. In het hotel heeft de tijd op ­geruststellende wijze stilgestaan, met art-decodetails, grappige gangetjes en een mengelmoes aan meubilair. Het terras is top en wakker worden met het ruisen van de dennenbomen is het fijnste wat er is.”

huizeglory.nl

5. Post-Plaza Hotel

Leeuwarden (FR)

Redacteur Libelle TV Lotte: “Hier kun je ­altijd rekenen op een warm onthaal. Na het ­inchecken krijg je een rondleiding door het ­hotel, een voormalig postkantoor, en hoor je welke functie de kamers, het restaurant en de wellness vroeger hadden. Een aanrader voor liefhebbers van authentieke details en een heerlijk ontbijt. En de hotelkamer? Die oogt lekker strak met hier en daar een knipoog naar het verleden.”

post-plaza.nl

Hotel Indigo

Den Haag (ZH)

Producer reportage Chanan: “Elk jaar ga ik met mijn beste vriendin een ­weekend weg. In coronatijd zat een trip naar het buitenland er niet in en kwamen we terecht in Den Haag waar de voormalige Nederlandsche Bank is omgetoverd tot een prachtig hotel. Als je geluk hebt, kun je zwaaien naar de koning en koningin. Via een verborgen trap kom je in de cocktailbar in de voormalige bankkluis. Alleen al voor die cocktails zouden we nog eens teruggaan.”

thehague.hotelindigo.com

6. Hotel Brass

Haarlem (NH)

Producer Specials Mandy: “Alles voelde hier luxe: het megagrote bed, de dikke badjassen, een bad midden in de kamer, een regendouche, de chocolade en de fles wijn die klaarlagen... We liepen helemaal zen de deur uit (met gerimpelde vingertoppen van te lang badderen). Ook de locatie midden in het centrum is ideaal.”

brasss-hotelsuites.nl

7. Postillion Hotel

WTC Rotterdam (ZH)

Beeldcoördinator Susan: “Met mijn zoon ga ik jaarlijks naar Rotterdam en vorig jaar zaten we in dit ­gezellige hotel. Dat is goed bevallen. Het is ­modern en strak, betaalbaar, ­optimaal parkeergemak én midden in het ­centrum, dus dicht bij de Coolsingel en de Koopgoot. De Pannekoekstraat en Botersloot slaan wij nooit over, hier vind je de leukste boetiekjes. Tip: ga Italiaans lunchen bij Guliano. De sfeer en het eten zijn geweldig.”

postillionhotels.com

8. Hotel Lytel Blue

Riethoven (NB)

Brandmanager Jony: “In dit statige, mooi gerenoveerde monumentale pand is de kleur blauw de rode draad. Die symboliseert rust, en dat is wat je hier zeker ervaart. De Blue Suite op zolder bijvoorbeeld: blauwe muren, houten ­balken, gouden accenten, vrijstaand bad, uitstekend bed met tv ín het voeteneinde. Aan het à-la-carte-ontbijt ontbreekt werkelijk niks. In de directe omgeving van het hotel, de Brabantse Kempen, kun je lekker wandelen en fietsen en het centrum van Eindhoven is twintig minuten met de auto.”

lytelblue.nl

9. Franq

Antwerpen (België)

Coördinator Lifestyle Nienke: “Antwerpen is mijn favoriete stad voor een weekendje weg, en mijn favoriete hotel is Franq. Vroeger was het een bank, maar het historische pand is ­gerenoveerd en ingericht met velvet banken met kleurrijke kussen, t­afels van ­marmer, glas-in-loodramen en art-deco-accessoires. Een groot ­pluspunt is de locatie: tussen het ­centrum en Het Zuid, omringd door leuke concept stores en restaurants. Ze verhuren ook fietsen.”

hotelfranq.com

10. Logement aan de Vecht

Breukelen (UT)

Redacteur Jan, Jans en de kinderen Mariken: “Deze plek is wonderschoon en adembenemend, de inrichting een originele mix van modern design, klassiek en brocante. Lekker eigenzinnig en niet standaard. Je kijkt uit over een prachtige tuin en de bootjes die (in de zomer) gezellig voorbij tuffen. Tip: eerst fietsen of varen, dan lunchen of dineren aan de Vecht en vervolgens slapen als een roos in Logement aan de Vecht.”

logement.aandevecht.com

Villa Augustus

Dordrecht (ZH)

Vormgever Lisa: “Boek een kamer in de watertoren en geniet van het mooie uitzicht door de hoge ramen. Als je door de tuinen naar de overkant wandelt, vind je daar het restaurant van Villa Augustus waar de lekkerste biologische gerechten op tafel komen met groenten uit eigen moestuin. Vergeet niet een bezoekje te brengen aan de Markt, de winkel van Villa Augustus. De koekjes en taart zijn een aanrader voor onderweg.”

villa-augustus.nl

1. Hotel De Wereld

Wageningen (GD)

Chef reportage Marleen: “In dit hotel werd op 5 mei 1945 de vrede getekend na de Tweede Wereldoorlog. De eetzaal ademt nog steeds een fijne ouderwetsheid. Het terras is enorm ruim en deels overdekt. Je kunt er lekker lunchen: het Proef de Veluwe-arrangement voor € 16,50 is een aanrader. Wageningen zelf is de moeite waard met een markt op zaterdag, lekker wandelen in de uiterwaarden, leuke kleine winkels en een gezellige mix van studenten en de lokale bevolking.”

hoteldewereld.nl

2. Supernova Hotel

Rotterdam (ZH)

Coördinator Online Nina: “Een supernova is een exploderende ster, en dat zie je terug in het ontwerp van dit hotel: op het plafond in de hal is een lichtinstallatie met de naam van het hotel te vinden. De hotelkamers zijn simpel maar ­modern ingericht, vooral de kleuren zou ik zo in mijn eigen huis willen. Mintgroen en lichtroze in de mix met zwart staal en hagelwitte dekbedden, hier mag je mij wakker komen maken.”

supernovahotel.nl

3. The Duke Hotel

Den Bosch (NB)

Beeldcoördinator Susan: “Als verrassing had een vriendin hier een nachtje voor ons geboekt en ik voelde me meteen thuis. Het hotel ligt midden in het centrum, met ­leuke boetiekjes in de zijstraatjes en de enige echte Bossche bollen van ­banketbakkerij Jan de Groot vlakbij. Om de hoek ligt de Korte Putstraat, dé culinaire straat van Den Bosch met de beste restaurants en gezellige barretjes. Aanrader: een ­rondvaart over de Binnendieze.”

thedukehotel.nl

4. Hotel nhow

Rotterdam (ZH)

Hoofdredacteur Hilmar: “Mijn favoriete hotel is gevestigd in een strak gebouw, ontworpen door Rem Koolhaas: De Rotterdam. Handig gelegen in een nieuw gebied dat bekendstaat als ‘Manhattan aan de Maas’. Dat uitzicht, mooier wordt het niet: de skyline van de stad, de Erasmusbrug in het ochtendlicht of bij zonsondergang… De ruime, moderne kamers zijn van alle gemakken voorzien en met de metro of de watertaxi ben je in een ommezientje in het centrum.”

nhow-hotels.com

5. Lino City Hotel

Nijmegen (GD)

Brandmanager Britte: “Na een prachtige herfstwandeling in het Reichswald, een bosgebied net over de Duits grens, kwamen we terecht in dit hotel. Klein maar héél fijn, ­gelegen in de oudste winkelstraat van Nijmegen. De kamers zijn fris en ­modern ingericht met mooie ­authentieke details. In de ­bijbehorende Spaanse foodbar Lume kun je ’s avonds heerlijke tapas eten en ’s ochtends goed ontbijten.”

lino-hotel.com/nl

6. Yays Opera

Antwerpen (België)

Chef Lifestyle Françoise: “Ik houd van Antwerpen, lekker dichtbij en toch een buitenlandgevoel. Het Yays-concept is logeren in kant-en-klare stijlvolle boutique-woonruimtes die van alle gemakken zijn voorzien. Bovendien krijg je een app met info over unieke en eerlijke winkels en ­attracties in de buurt. Zo voel je je in no-time een local en je komt op plekjes die je anders nooit had gevonden.”

yays.com

7. Hotel De L’Europe

Amsterdam (NH)

Redacteur Online Tara V.: “Als ik mezelf wil ­kietelen, haast ik me naar dit hotel. De locatie in hartje Amsterdam is geweldig, het interieur fenomenaal, de service buitengewoon. De kamers zijn zo comfortabel dat je nooit meer naar huis wil en van de wellness word je al zen als je voor de deur staat. O ja, het eten en drinken dat Trattoria Graziella serveert (één van de restaurants van het hotel) is zó lekker. Echt, als je iets te vieren hebt, doe jezelf een nachtje De L’Europe cadeau.”

deleurope.com

8. Duinhotel Tien Torens

Zoutelande (ZL)

Redacteur Online Eva: “Dit hotel is een vierkante molshoop midden in de duinen. Duurzaam en met een wit design-interieur. De locatie leek me ideaal voor een midzomertrip, maar toen we tijdens het ontbijt op bed uitkeken op donderwolken bleek het ook een topbestemming voor stormachtige dagen. We reden paard over het strand, wandelden door duinen en sloten af met zelf plukte oesters.”

duinhoteltientorens.zeayouzeeland.nl/nl/

9. BUNK Hotel

Utrecht (UT)

Redacteur Online Tara S.: “Voor zijn verjaardag nam ik mijn vriend mee naar Bunk in Utrecht, vlak bij het meest centrale station van Nederland. Dit hotel was oorspronkelijk een kerk, het orgel is er zelfs nog. Je kunt er slapen in pods: slaapcabines met gedeelde badkamers. Wij boekten de ‘Most Epic Bunk Room’, in het puntje van de kerk. Episch was het, dankzij het uitzicht én de riante badkuip.”

bunkhotels.com

10. Mother Goose Hotel

Utrecht (UT)

Producer Lifestyle Christianna: “Het allerfijnste aan Utrecht is dat de stad zo centraal ligt, en laat nou aan de gezellige Ganzenmarkt ook nog eens Mother Goose te vinden zijn: een boetiekhotel met een warme sfeer. De inrichting ademt rust met veel wit, hout en natuurlijke materialen. Alle kamers zijn smaakvol gestyled en allemaal net even anders ingericht. Tip: boek een kamer met uitzicht op de Dom.”

mothergoosehotel.com

11. Van der Valk

Zwolle (OV)

Vormgever Cindy: “Ik was hier onlangs samen met mijn zusje, en dat was zó fijn. We hadden voor het hele weekend e-bikes gehuurd, een ideale manier om snel de stad Zwolle en de omgeving te ontdekken. Het hotel was prima, met een mooie wellness. Daar kun je na een drukke dag bijvoorbeeld genieten van een heerlijke massage. Gewoon in Nederland hadden we hier toch een ultiem vakantiegevoel.”

hotelzwolle.nl

Hotel Piet Hein Eek

Eindhoven (NB)

Vormgever Melissa: “Voor een bezoek aan het designparadijs van Nederland slaap je natúúrlijk in dit hotel. Iedere kamer is verschillend doordat ze stuk voor stuk zijn ingericht met werk van een andere kunstenaar. Je zou ze allemaal wel willen uitproberen! Het hotel is gevestigd boven de galerie en winkel van Piet Hein Eek, nabij het atelier. Er is ook een leuke dakbar én niet te vergeten friet van Piet om de hoek. Gouden tip voor een inspirerend weekendje weg in eigen land.”

hotelpietheineek.nl

1. Apollo Hotel

Amsterdam (NH)

Producer Lifestyle Nikita: “Voor een weekendje weg is de centrale ligging van het Apollo Hotel in het mooie Amsterdam Oud-Zuid heel fijn. Het ligt precies daar waar de vijf Amsterdamse grachten samenkomen. Behalve van dat mooie uitzicht konden we ook genieten van een heerlijk bed, een prachtige badkamer en een fijne ­zithoek met Illy k­offiemachine.”

apollohotelamsterdam.com

2. Landgoed De Holtweijde

Lattrop-Breklenkamp (OV)

Chef Lifestyle Françoise: “Als je een kamer met ‘reezicht’ kunt boeken, weet je dat je in een oase van rust terechtkomt. Dit hotel in de Twentse weilanden bestaat uit verschillende vleugels en losse landhuizen en blinkt uit in gastvrijheid. Overal staan bloemstukken, ’s avonds branden er kaarsen, er hangt kunst aan de muur en ze hebben wellnessfaciliteiten, een zwembad en een uitstekend restaurant. Als je op de laatste ochtend vanuit je bed inderdaad reeën spot, weet je dat je snel weer terug wilt naar deze fijne plek.”

holtweijde.nl

3. The Yard Hotel

Veghel (NB)

Coördinator Lifestyle Rachel: “Een fijn boetiekhotelletje aan de haven in downtown Veghel. Rustig gelegen, maar vlak bij De Noordkade. Dit industrieel-erfgoedcomplex is omgetoverd tot een hippe plek met leuke cafeetjes, restaurants en zelfs een flagship store van Jumbo, de supermarktketen die in Veghel werd opgericht. Het personeel is vriendelijk, de inrichting kleurrijk en smaakvol en de bedden lekker groot met krakend schoon beddengoed. Ook leuk: ontbijten in de ­achtertuin.”

theyardhotel.nl

4. De Watertoren

Dordrecht (ZH)

Adjunct Anita: “Ooit was dit hotel echt een watertoren, dat vond ik er meteen het leukst aan. Veel is nog authentiek, dus de kamers hebben originele details. Een kamer beslaat direct een etage. In het trappenhuis (er is ook een lift) wordt de geschiedenis van de toren uit de doeken gedaan en en passant wordt uitgelegd hoe je zuurkool kunt fermenteren. Het uitzicht door de raampjes is fenomenaal en Dordrecht is een mooie historische stad.”

hoteldewatertoren.nl

5. Suitehotel Posthoorn

Monnickendam (NH)

Chef tekst Flory: “Na onze bruiloft in juli, zestien jaar geleden, reden mijn kersverse echtgenoot en ik naar het vissersstadje Monnickendam. Daar wachtte een romantische suite met een fles bubbels en - heel cliché, maar toch leuk - rozenblaadjes op het bed. Het bad op pootjes midden in de kamer was al gevuld. Het hotel is klein, het heeft een heerlijke binnentuin en het interieur is een beetje klassiek chic, maar niet té chic. Ik vond het een feestje om er te mogen slapen.”

posthoorn.eu

6. Nouveau van Ham

Breda (NB)

Producer Lifestyle Nanja: “Dit gezellige familiehotel niet ver van de Grote Markt heeft uitzicht op de Grote Kerk. Musea, ­theaters, mode- en woonwinkels liggen om de hoek. Er is een gezellig terras en het personeel is zo vriendelijk. Voor het ontbijt heb je de keuze uit à-la-carte-gerechten, in het restaurant kun je terecht voor zelfgemaakt lekkers voor lunch, borrel en diner. Overnachten doe je in een knusse ­slaapkamer met zithoekje.”

hotelnouveauvanham.nl