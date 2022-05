Eerlijk is eerlijk: een magneet van Sicilië is vooral leuk als je zelf op het eiland bent geweest. Welke souvenirs zijn écht leuk om iemand (of jezelf) cadeau te doen? Een paar suggesties.

Ga de supermarkt in voor een souvenir

Duik de supermarkt in of bezoek een lokale markt waar je plaatselijke specialiteiten en lekkernijen inslaat. Ouzo uit Griekenland, Turks fruit uit Turkije en vis in blik uit Portugal. Dit zijn cadeautjes waar je echt iets aan hebt en wat vaak in het land van herkomst een stuk goedkoper is dan in Nederland. Check van tevoren wel even of het mee het vliegtuig in mag, om gedoe bij de douane te voorkomen.

Stuur een kaartje

Stuur weer eens een ouderwets ansichtkaartje op. Het is toch hartstikke leuk om een kaart uit Spanje, Kroatië of Mexico op de deurmat te krijgen?

Adopteer een ezel

Breng een bezoek aan de lokale ezel-/paarden-/zwerfhondjesopvang en ‘adopteer’ er één uit naam van degene voor wie je normaal gesproken een souvenir meeneemt. Niemand troep in huis, meer donaties voor de opvang, ezel meer eten - iedereen blij. Wel even een geinige foto van het lieve beestje sturen natuurlijk.

Struin lokale winkels af

In lokale winkels vind je vaak de mooiste spullen die met een beetje geluk ook nog eens handgemaakt zijn. Van keramieken schalen tot dromerige jurken en uitbundige tafelkleden. En neem ook eens een kijkje buiten het toeristische centrum. Bij winkeltjes die niet in een drukke hoofdstraat liggen.

Doe een workshop

Vakantienapret en mooie herinneringen is de meest waardevolle souvenir voor jezelf. Til de napret naar een hoger level en volg tijdens de vakantie een kookworkshop. Wanneer je thuis bent, kun je familie of vrienden op een heerlijk Indonesisch, Frans of Italiaans diner trakteren.

Maak een fotoboek

Nog een leuk idee om langer te genieten van de napret: verzamel je vakantiefoto’s in een album. Een tastbare herinnering die je nooit weg doet. We tipten al eens eerder hoe je het perfecte vakantiealbum samenstelt.