Dit zijn de meest adembenemende spa’s van Nederland

Klein budget? Met dit trucje maak je in een handomdraai een mini-spa van je douche.

Thermen Berendonck

Thermen Berendock in Wijchen heeft zich laten inspireren door de betoverende wereld van duizend-en-een-nacht. In deze spa vind je meerdere sauna’s, verschillende baden, rustruimten en een Indiaas restaurant.

Thermen Bussloo

Nog zo’n prachtige spa is die in Voorst. Thermen Bussloo heeft onder andere een zoutwaterbad in een Mexicaanse grot, een hamambad en verschillende saunarituelen uit heel de wereld.

Elysium

Bij Elysium in Bleiswijk heb je meer dan twintig sauna’s en baden. De koude herfstdagen kom je door met hun verschillende saunaroutes die voor je zijn uitgestippeld. De dag sluit je hier af met een van de verschillende behandelingen: van de Hawaii Complete Relax scrubmassage tot een speciale seizoensmassage.

Spa Zuiver

Spa Zuiver in Amsterdam is de ideale plek om te ontsnappen aan de drukte van onze hoofdstad. Deze spa heeft acht verschillende sauna’s en verschillende grote en kleinere baden.

Away Spa in W Hotel

Net zoals het W Hotel zelf is de Away Spa poepie-chique. Sterker nog: deze spa won verschillende prijzen. Je moet diep in de buidel tasten voor een facial of massage, maar dan waan je je wel voor een middag in een paradijs.

