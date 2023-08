Dít zijn de meest tropische eilanden van Europa

1. Formenteira, Ibiza

Kraakhelder zeewater, dobberende vissersbootjes en als je geluk hebt een springende dolfijn in de verte: het eiland Formentera in de Spaanse Balearen is tropisch paradijsje. En dat op zo'n 2,5 uur vliegen vanaf Amsterdam. Je kunt er met de boot naartoe varen vanaf Ibiza. Eenmaal aangekomen moet je even twee keer met je ogen knipperen: is dit écht Europa?

2. Chrissi, Griekenland

Stranden op een onbewoond eiland klinkt een beetje cru, behalve als er oogverblindend turquoise zeewater is, een beachbar en een bootje terug naar het vaste land. Dat is namelijk Chrissi, een Grieks eilandje bij Oost-Kreta in de Libische Zee. Met een oppervlakte van maar 5 kilometer en geen hotels of bewoners, is het een oase van rust en perfect voor een dagje snorkelen of wandelen tussen de cederbossen. Je bereikt Chrissi met een bootje vanaf de eilanden Ierapetra en Makrigialos.

3. Corsica, Frankrijk

Je zou bijna vergeten dat Frankrijk naast het vaste land ook uit een rits zonnige eilanden bestaat. Corsica, dat in de Middellandse Zee tussen Nice en Rome ligt, is de grootste. De badplaats Porto-Vecchio is tropische oase voor toeristen, met name door de hagelwitte zandstranden en een zee zo helder als kraanwater.

4. Azoren, Portugal

De Azoren is een weelderig begroeide eilandengroep in Portugal, bestaande uit de eilanden São Miguel, Santa Maria, Flores, Corvo, São Jorge, Faial, Terceira, Graciosa en Pico. Je vindt er vulkaanmeren, grillige rotsen, ongerepte jungle-achtige natuur en de enige theevelden van Europa. Op een goede dag kun je zelfs walvissen en dolfijnen spotten in de omliggende Atlantische Oceaan.

5. Brač, Kroatië

Kroatië is lange tijd een verborgen parel geweest, maar steeds vaker weten toeristen dit zonnige en natuurrijke land te vinden. Het stikt er namelijk van de witte zandstranden en weelderige natuur. Vanwege de kraakheldere Adriatische Zee is het een populaire plek om te snorkelen en duiken.

Bron: Greecetravelideas.com