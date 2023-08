Dit zijn de mooiste plekken om te suppen

Fluitende vogels, golfjes die zacht tegen je board klotsen, de lucht die oranje en roze kleurt. Huur een sup en peddel de zonsondergang tegemoet.

Plaatjes schieten

Loosdrechtse Plassen

SUP-school IkSUP Loosdrecht ligt direct aan de Loosdrechtse Plassen. Van hieruit kun je de mooiste tochten suppen, door onder andere het motorbootvrije natuurgebied de Vuntus, vorig jaar uitgeroepen tot een van de mooiste supgebieden van Nederland. Vergeet niet je camera of telefoon mee te nemen, want tijdens golden hour is het hier ontzettend fotogeniek. Voor een tochtje tijdens zonsondergang kun je vanaf 19.00 uur een board huren en die hoef je pas na zonsondergang in te leveren. Tip: neem iets te eten en te drinken mee, zodat je tussendoor kunt picknicken op een van de vele aanlegsteigers.

https://iksuploosdrecht.nl/

Vind de balans

Rotte & Rottemeren

Marjolijn had een drukke baan, maar toen haar man een herseninfarct kreeg, gooide ze het roer om. Ze begon voor zichzelf als leefstijlcoach en breidde haar onderneming al snel uit met een supverhuurbedrijf. Marjolijn is ervan overtuigd dat sporten je grenzen fysiek en mentaal kan verleggen. Suppen vindt ze een mooie metafoor voor het vinden van balans in je leven. Vanaf dat de haan ’s ochtends kraait, mag je een sup komen huren. Trek er zelf opuit, volg de Rotte en sup op de Rottemeren of rond het Hoge Bergse Bos. Of ga op vrijdagavond mee met de sunset-tocht; twee uur toeren over de Rotte. Er is tijd voor een pauze bij een kampvuur en na afloop krijg je een drankje en iets lekkers.

gasuppen.nl/tochten-belevenissen

Echte work-out

Regge

Buikspieren aanspannen, rug recht en de benen stabiel. Het lijkt eenvoudig, maar na een tijdje gaan de armen toch verzuren. Een echte work-out dus. Ondertussen zie je langs het riviertje de Regge weilanden met paarden en koeien en bloeiende bloemen. De vogels fluiten en langzaam kleurt de lucht oranje en roze. Tijdens de zomervakantie is het elke woensdagavond mogelijk om bij de Wilgenweard te suppen bij zonsondergang. De starttijden zijn om 21.00 en 22.00 uur.

wilgenweard.nl/activiteiten/suppen-bij-zonsondergang/

Sup gril

De Baak

Honger gekregen van de inspanning? Na de BBQ & SUP tour over De Baak kun je op het terras van Buiten aan de Baak rond een kampvuurtje genieten van versgebakken stokbrood met kruidenboter, vlees, vis, groentespiesjes en lekkere salades. De tocht start vanaf de steigers bij Blauwe Sluis aan de Kruislandsedijk in Steenbergen.

https://boblasup.com

Hup, op de sup Bij suppen sta je rechtop op een groot surfboard en beweeg je met een peddel voort over het water. Dat kan in meertjes of door grachten, maar ook op zee. Moeilijk is het niet, door het grote board lig je stabiel in het water. Suppen is ontspannend en meditatief, maar zeker ook ínspannend. Je traint je buik-, been- en rugspieren én je armen en schouders. Met rustig peddelen verbrand je al snel zo’n 225 calorieën per uur, net zo veel als bij een stevige wandeling.

Schone stad

Haarlem

Marleen Zwartkruis vist met SUPmission vanaf haar sup afval uit de Haarlemse grachten. “Ik ben elke keer verbaasd als ik zie wat we allemaal uit het water halen. Van blikjes, flesjes en voetballen tot schoenen en fietswielen, per keer wel zo’n zeven kliko’s vol. Dat afval zou anders in zee zijn terechtgekomen.” Met SUPmission wil Marleen aandacht vragen voor zwerfafval en het belang van een schone stad. Mee op SUPmission kan voor € 5,-. Een deel hiervan gaat naar het goede doel dat ze de komende tijd steunen: The Great Bubble Barrier.

supmission.org

Relaxed peddelen

Roermond

Bij het vallen van de avond stap je op je supboard voor een anderhalf uur durende tocht. Die begint bij de Noorderplas. Afhankelijk van het weer en de windrichting blijf je op deze schilderachtige locatie, of ga je onder de brug door richting Hatenboer. Terwijl je ontspannen op je supboard over de Limburgse wateren glijdt, kleurt de zonsondergang de horizon roze. Na afloop is er nog tijd voor een verfrissend drankje aan de oever.

suplimburg.nl

Nog nooit gesupt, maar wil je het toch eens proberen? Drie handige tips.

Suppen leer je het snelst op een kalme dag met weinig wind en op water met weinig golven. Zo leer je sneller stabiel te blijven. Vanaf de kant meteen op het supboard stappen ziet er stoer uit, maar hoeft niet. Begin rustig op je knieën en ga dan langzaam staan. Als je omkijkt, verander je van houding en dus ook van stabiliteit. Kijk daarom zoveel mogelijk vooruit.

De zee op

Rockanje

Suppen in Rockanje bij zonsondergang is magisch. Het strand ligt op het zuiden, waardoor de zonsondergang hier anders is dan bij de andere stranden langs de Noordzeekust. Check wanneer de zon ondergaat en ga ongeveer een uur van tevoren het water op. De zee, het strand, alles heeft nu een betoverende gouden gloed. Na het gouden uur volgt het blauwe uur, net zo bijzonder! Voel de bries op je gezicht, hoor het rustgevende geluid van het water tegen je supboard en het lijkt net of de wereld even stilstaat.

kitesurfrockanje.nl

Wat moet ik aan? De kans dat je in het water valt is bij suppen klein. Trek dus vooral iets comfortabels aan, zoals sportkleding. Of zwemkleding op een warme zomerdag. Neem voor de zekerheid een droog setje kleding mee.

Dag vogels, dag bloemen

Drenthe kent een paar mooie suproutes. Die door de Duunsche Landen, over de Hunze is er één van. In dit prachtige natuurgebied is er genoeg te zien aan bloemen en vogels. Begin- en eindpunt is het kleine dorpje Spijkerboor, waar je ook iets kunt eten en drinken.

Waddenwereld

Terschelling

Voordat je met het supboard het water opgaat, leer je kort de basis van het suppen. Hoe stuur en beweeg je? Wat is de stand van je voeten? En op welke manier kun je veilig het water op? En dan is het tijd om de Waddenzee op te gaan en te peddelen. De Gosurfing sunset sup tour begint en eindigt bij het Wad, net over de dijk bij Kinnum en duurt zo’n anderhalf uur.

gosurfingterschelling.nl/suppen/sunset-sup-tour

Vogels en planten

Nijmegen

Vlak bij Nijmegen ligt de Spiegelwaal, een enorme nevengeul tussen het eiland Veur-Lent en het oude dorp Lent. In het gebied broeden oeverzwaluwen en kleine plevieren en er groeien zeldzame planten. Zelfs de zeldzame libel rivierrombout is hier gespot. Een prachtige locatie voor een sunset tour op de sup. De tochten van Sup & Surf Nijmegen zijn geschikt voor zowel beginners als voor gevorderden. Je krijgt kort wat techniek en tips voor je het water opgaat. Waardevolle spullen kunnen veilig en droog aan de kant blijven.

supensurf-nijmegen.nl/suppen

Bevers spotten

De Biesbosch

Nationaal Park De Biesbosch is een van de weinige zoetwatergetijdengebieden ter wereld. De omgeving verkennen vanaf het water is een echte belevenis. Dan zie je de trekvogels, kronkelende kreetjes en kleine strandjes op hun best. Wie bij zonsondergang (of zonsopkomst) het water opgaat, heeft zelfs kans om bevers te spotten. Start de tocht in Dordrecht.

Bij AlbaSUP kun je een begeleide tour maken, les nemen of zelf met een gehuurde set het water op.

albasup.nl

Big five

Alde Feanen

Alde Feanen is een fantastisch uitgestrekt natuurgebied. Het staat bekend om de leuke waterwegen door en langs moerasbossen, veenplassen, rietvelden en kleine eilandjes. Tijdens een suptochtje geniet je hier niet alleen van de rust en het water, maar ook van de Friese big five. Wie weet spot je wel een otter, ooievaar, roerdomp, ree of aalscholver! Ga op eigen houtje of doe mee met de sup tour van Sup Skool Leeuwarden. De tocht begint om 19.15 uur in Earnewâld en is zo’n 6 kilometer.

supskoolleeuwarden.nl

Fotografie: Bobla Sup, SUP Limburg, Jan Luijk, Getty Images, Hollandse Hoogte, Shutterstock, Stocksy