Door déze pittoreske dorpjes willen we spontaan naar de Provence

La douce France is nog altijd een razend populaire bestemming onder Hollanders. Niet zo gek ook: elke dag verse baguettes en croissantjes, heerlijke wijnen, de Franse zon op je bol, de prachtige taal en dorpjes die zo uit een schilderij gesprongen lijken. We tippen de mooiste plekken in de Provence.

En we beloven: je wilt er spontaan van in de auto springen om vast aan een roadtrip te beginnen.

De Provence staat bekend om haar met paarse lavendel gekleurde velden, knusse dorpjes en de Middellandse Zee. Je vindt dit gebied – met steden als Marseille, Nice, Cannes en Toulon – in het zuidoosten van Frankrijk. Ga je die kant op? Dan mag je deze pittoreske plekken in elk geval niet overslaan:

1. Aix-en-Provence

In dit bruisende stadje vermaak je je zo een hele dag. Eindeloos rondslenteren langs de mooie gevels, shoppen op de Provençaalse markt en dan een glas wijn toe op het terras van een van de vele restaurants. Santé!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Beyza M. (@bmseventh) op 1 Jul 2020 om 4:24 (PDT)

2. Roussillon

Nog zo’n fijne plek is Roussillon. Volgens kenners is het zelfs een van de mooiste dorpjes van Frankrijk. Roussillon staat bekend om de okergroeven en vooral rond zonsondergang lijkt het dorp in vuur en vlam te staan. De smalle straatjes zijn heerlijk om doorheen te wandelen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door C A • 🇫🇷 (@camilleagon) op 13 Jun 2020 om 4:00 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Caroline’s Little Paris (@carolineslittleparis) op 30 Apr 2020 om 4:35 (PDT)

3. Gordes

Het plaatje zegt al genoeg: Gordes is een droomdorp en lijkt wel een ansichtkaart. Het kasteel, de geplaveide steegjes en het plein staan garant voor een dag vol indrukken.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door VILLAGES|mypassion (@villagesmypassion) op 21 Mei 2020 om 9:38 (PDT)

4. Porquerolles

Eenmaal in de Provence mag een bezoek aan het eiland Porquerolles ook niet ontbreken. Je komt op deze unieke plek met de veerpont vanuit Toulon en Hyères. Op het eiland hangt een relaxte, Caribische sfeer. Tip: huur een fiets en neem op het strand een duik in het helderblauwe water. Vakantiegevoel gegarandeerd.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Les 3 M 👪 Blog voyage ️ (@3m_travel) op 28 Mei 2020 om 10:33 (PDT)

5. Cassis

Over helder water gesproken: Cassis is ook zo’n fijne plek. Het kustplaatsje staat bekend om de kleurrijke haven met dobberende vissersboten en calanques (fraai gevormde kliffen). Het kiezelstrand is wellicht een tikkeltje oncomfortabel, maar het blauwe water maakt alles goed.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Dagmar’s Berlin life (@bubbles_n_blueberries) op 16 Mei 2020 om 10:54 (PDT)

6. Venasque

Vanuit heuveldorp Venasque heb je prachtig uitzicht over de omgeving. Je vindt er herenhuisjes, oude straatjes en pleinen met fonteinen. Ook hebben diverse schilders en pottenbakkers een atelier in dit dorpje. Trek gerust een middag uit voor Venasque, en vergeet niet om ergens overheerlijke kersen te proeven.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frédéric Larzinière (@larziniere_my_pictures) op 7 Aug 2019 om 3:42 (PDT)

7. Goult

We sluiten het lijstje af met een iets minder bekende parel. Het oude plaatsje Goult ligt enigszins verborgen boven op een heuvel. Via kleine wegen slinger je langs vrolijk gekleurde gevels naar boven. Bij de windmolen van Goult heb je een adembenemend uitzicht over de paarse lavendelvelden.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Clo & Clem – travel videos (@cloetclem) op 29 Apr 2019 om 10:42 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Viagem • Gastronomia • Esporte (@traveltipsbrasil) op 22 Okt 2019 om 6:35 (PDT)

Ga je niet op vakantie deze zomer? Met deze tips haal je toch het vakantiegevoel naar boven:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Flair. Beeld: iStock & Instagram