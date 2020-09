Dagje Drenthe? Deze 8 dingen moet je sowieso doen

Heb je een weekendje of dagje Drenthe op de planning staan? Dan zijn dit de leukste dingen om te doen in het prachtige Drenthe. Van hunnebedden tot wandelen. En als kers op de taart tippen we je ook nog waar je lekker kunt eten.

Maak een wandeling door de boomtoppen over het Boomkroonpad. De start is bij het Buitencentrum van Staatsbosbeheer in Drouwen.

boomkroonpad.nl

2. Hunebed bekijken

Volg Hunebed Highway (N34) en maak een stop bij hunebed Papeloze Kerk (D49) in Schoonoord of het mysterieuze hunebed D10, aan de rand van de Gasterse Duinen. Meer weten over de hunebedden? Bezoek het Hunebedcentrum in Borger.

3. Schaapjes tellen

Ga schaapjes tellen in bijvoorbeeld de schaapskooien van Balloo, Exloo, Ruinen of Doldersum. Check van tevoren de tijdstippen waarop de herder en de kudde terugkomen. Een prachtig gezicht!

4. Kanotocht

Maak een kanotocht over de rivier De Hunze, ga bevers spotten en leg aan om te wildplukken. Tip: van zevenblad kun je heerlijke pesto maken en van watermunt zet je de lekkerste thee.

5. Veenpark

Voor wie na een bezoek aan het Van Gogh Huis meer wil weten over Drentse turfstekers, is een bezoek aam Openluchtmuseum Veenpark in Barger-Compascuum de moeite waard. Hier komt de veenhistorie van de provincie tot leven.

6. Nachtroute Dwingelderveld

Zet de zintuigen op scherp en loop de nachtwandelroute (5 km) over het Dwingelderveld. De route is gemarkeerd met reflectoren. Afhankelijk van het seizoen zijn de bosuil, blaffende reeën of een kikkerconcert te horen.

7. Uitkijktoren

Beklim Uitkijktoren de Poolshoogte in de bossen bij Odoorn of die in het heidereservaat bij het Doldersumerveld.

8. Herrineringscentrum Kamp Westerbork

Bezoek Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Op deze indrukwekkende plek worden de levens van meer dan honderdduizend Nederlandse Joden, Sinti en Roma in herinnering gehouden.

De leukste spots om te dineren:

De Jufferen Lunsingh in Westervelde is beroemd om de lokale en pure keuken. In dit sprookjesachtige landhuis is het ook mogelijk om te blijven slapen. De eigenaren runnen ook Landhotel Rikus in Eext. De groenten die in beide restaurants op tafel komen, komen uit de groentetuin van Rikus.

Een oer-Hollands uitstapje is niet compleet zonder een bezoek aan pannenkoekenboerderij ’t Hoes van Hol-and in het beeldschone dorp Oud Aalden. In de zomer eet je heerlijk in de tuin van de oud-Saksische boerderij uit 1668, tussen de rondscharrelende kippen. Als het kouder wordt, gaat binnen de vuurplaats aan en lijkt het alsof de tijd heeft stilgestaan.

Logeren? Ga voor Camping-de-Luxe

Landclub Ruinen Drenthe is een glamping-vakantiepark, waar ook in de winter kan worden gekampeerd. Origineel overnachten kan in een boomhut XXL met jacuzzi of in een vakantiehuisje en/of bungalow. De ligging is uniek met drie nationale parken binnen bereik: Dwingelderveld, Drents-Friese World en Weerriben-Wieden.

Tekst: Stephanie Pander. Beeld: iStock.