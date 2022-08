Droombaan-alert: slapen in de mooiste hotels voor een goed salaris

Het klinkt als een luxe vakantie, maar het is toch echt een baan. Bij Leonardo-hotels zoeken ze iemand die drie maanden lang hun eigen hotels voor ze test. En nee, na die drie maanden hoef je niet weg.

Droombaan-alert

Voor deze functie mag je drie maanden lang gratis in de mooiste hotels verblijven. Het testen van de restaurants, zwembaden en sauna’s behoren tot je taken. Je hoeft het niet alleen te doen, want je mag iemand meenemen.

Lekker salaris

Jouw taak? Verslag doen van je belevenissen in de hotels op social media. Hoe zijn de faciliteiten? Hoe bevalt de service? Jij deelt het! En deze baan is niet bepaald een vrijwilligersfunctie. Het eerste jaar krijg je tussen de € 2.000 en € 2.300 bruto per maand. Ka-ching! Het gaat om een functie van 38 uur per week met flexibele werktijden.

De baan die bij jou past

Na die drie maanden hotels testen hoef je niet op zoek naar een nieuwe baan. Tijdens deze maanden loop je namelijk mee met andere medewerkers. Van kok tot marketeer en van bartender tot financial controller. Zo kun je ontdekken wat bij jou past. Als de drie maanden voorbij zijn, krijg jij een baan die op jouw lijf is geschreven.

Wat moet jij kunnen?

Het is dus wel handig als je een baan in een hotel ambieert. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken die het bedrijf van je verwacht. Je moet mbo of hbo opgeleid zijn en niet bang zijn om je verantwoordelijkheden te nemen. Het is handig als je goed functioneert in een dynamische omgeving én goed bent met mensen. Ook moet je overweg kunnen met social media én goed Nederlands en Engels spreken.

Voldoe jij aan alle eisen en lijkt deze baan je wel wat? Solliciteren maar!

Bron: Leonardo hotels