EDINBURGH - Charmant & oergezellig

Of de stad nu baadt in zonlicht of glinstert in de regen: Edinburgh is het hele jaar door onweerstaanbaar charmant en oergezellig.

De historische schoonheid spat in de Schotse hoofdstad van elke straat- en gevelsteen. In de regen en zelfs als de mist binnenrolt vanaf zee, behoudt Edinburgh zijn onweerstaanbare charme. Dus neem de positieve mindset van de locals over en zie het zo: ongeschikt weer bestaat niet, alleen ongeschikte kleding. Met die instelling kun je eindeloos genieten van alle rijkdom aan cultuur, eten en drinken, shopping en natuur. Dat gaat prima te voet, want het centrum is lekker compact en valt overzichtelijk uiteen in twee delen: Old Town en New Town. ‘New’ is daarbij relatief, want deze stadsuitbreiding dateert alweer van de achttiende eeuw, de Georgiaanse tijd. De Old Town gaat terug tot de middeleeuwen. Je herkent het verschil aan de grijsbruine basaltblokken waarvan de huizen zijn gebouwd. In de Old Town zijn die vaak onregelmatig van vorm, in de New Town zijn ze tot keurige rechthoeken gezaagd. Vanwege hun uitzonderlijke historische schoonheid staan beide stadsdelen gezamenlijk op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Castle & closes

Edinburgh Castle vormt letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van Old Town. Het imposante kasteel torent boven de stad uit op de machtige Castle Rock. Hier worden de kroonjuwelen van Schotland bewaard. Aan de andere kant van de Old Town ligt Holyrood Park met de vulkaan Arthur’s Seat. Aan de noordkant langs Castle Rock vormen de weelderige Princes Street Gardens de grens tussen Old en New Town. De sfeervolle straten die vanuit Edinburgh Castle in een rechte lijn naar het Palace of Holyroodhouse afdalen, worden The Royal Mile genoemd. Je vindt er veel souvenirwinkels en prachtige monumenten. Links en rechts bevindt zich een labyrint van steegjes, die soms naar pittoreske hofjes voeren of naar mysterieuze ondergrondse straten en ruimtes. Deze zogenaamde closes zijn bronnen van legendes en spookverhalen. Zoals Mary King’s Close, waaraan je een bezoek kunt brengen. In de Old Town is The Elephant House een leuke plek om te ontbijten of lunchen. Hier schreef J.K. Rowling grote delen van de Harry Potter-serie, ze haalde veel inspiratie uit de stad. Bij Hula Juice Bar & Healthy Eatery serveren ze gezonde sapjes en hapjes in een vrolijk hippe sfeer. Mary van Mary’s Milk Bar maakt verrukkelijk vers ijs en legendarische hot chocolate. De plaatselijke bevolking verorberen deze delicatessen liefst op Granny Green’s Steps om de hoek. Op deze de trappen naar de voet van Edinburgh Castle schiet je de meest fantastische foto’s.

Gratis musea

Old Town is zeldzaam rijk aan geschiedenis en cultuur, dus het wordt echt kiezen wat je wilt gaan zien. Het mooie daarbij is wel dat veel musea gratis zijn. In Palace of Holyroodhouse verblijft koningin Elizabeth als ze in de stad is, dan is de vlag gehesen. Gedeeltes van dit zeventiende-eeuwse paleis zijn te bezoeken, de interieurs zijn adembenemend. Er is ook een leuk café en een sophisticated giftshop. Het National Museum herbergt de grootste schatten van het land, zoals de middeleeuwse Lewis-schaakstukken, het gekloonde schaap Dolly en er is een fabuleuze modegalerij. Vergeet vooral ook niet de paradijselijk daktuin te bezoeken. De Scottish National Gallery toont meesterwerken van onder meer Van Gogh, Monet, Botticelli, Raphael, Singer Sargent en Degas. De kathedraal van Saint Giles, de patroonheilige van Edinburgh, is een oogverblindend architectonisch meesterwerk uit de veertiende eeuw, met sierlijke glas-in-loodramen, kunstzinnig houtsnijwerk en gewelfde plafonds.

Schotse whisky

Wie van oude, griezelige kerkhoven houdt, zoals je ziet in films (wie doet dat niet?!) mag zeker Greyfriars Kirkyard niet overslaan. Voor uniek old school vertier zorgt de Camera Obscura and World of Illusions. Deze plek van magische zinsbegoocheling dateert al van 1835. Wil je nog wat opsteken over de Schotse nationale drank, dan is de Scotch Whisky Experience de beste plek. Nog een laatste tip: elk jaar in september worden de Edinburgh Doors Open Days gehouden. Diverse historische gebouwen en tuinen die normaal niet toegankelijk zijn, zijn dan open voor publiek.

Flaneren in New Town

De boulevard Princes Street in New Town is uitgegroeid tot de belangrijkste winkelstraat van de stad. Hier hebben de grote labels zich gevestigd. Broughton Street zouden de locals liefst voor zichzelf houden, als hun particuliere winkelparadijs. Hier zitten allemaal originele winkels, boetieks, restaurants, koffietentjes en galeries. Hippe types flaneren voorbij terwijl je geniet van een pint in de Barony Bar, waar je trouwens ook heel lekker en betaalbaar kunt eten. Of kies voor een lunch in de fantastische bistro L’escargot bleu. Een lokale favoriet in New Town is de goed verstopte Oxford Bar ‘The Ox’, voor insiders. Deze pub is als een huiskamer om even bij te komen met een ale. Of whisky natuurlijk. Is het daar nog te vroeg voor, dan is de befaamde afternoon tea onder de spectaculaire koepel van The Dome misschien een optie. Of een koffie bij het hippe koffiehuis Burr & Co.

Leith was ooit een zelfstandig havenplaatsje, maar is ergens aan het begin van de twintigste eeuw opgeslokt door Edinburgh. Het is een van de meest trendy buurten van de stad aan het worden. Dat is onder andere te zien langs The Shore, een havenboulevard met aantrekkelijke winkels, cafés en restaurants. Op vrijdag, zaterdag en zondag kun je in Leith naar The Pitt Market voor streetfood, lokale bieren en livemuziek. Met een beetje geluk kun je hier lokale delicatessen proeven, zoals Scottish eggs (gehaktballen met een ei erin) en haggis (schapenmaag gevuld met vermalen orgaanvlees, vet, havermout en kruiden) en neeps and tatties (koolraap en aardappelpuree).

Een meer dan honderd jaar oude traditie is de Lane Sale op donderdagen in Jane Street, waar dan vintage spullen worden geveild. Vanaf halftien ’s ochtends kun je komen kijken en om elf uur gaat de vaak chaotisch verlopende veiling van start. Of ga aan boord van het Royal Yacht Britannia, dat ooit de Britse koningin over de golven vervoerde.

Innercity nature

Het is altijd fijn om in een stad even te kunnen ontsnappen aan de hectiek. Helemaal heerlijk is het als je je kunt onderdompelen in een weldaad van groen. Er zijn maar weinig steden waar dat zo goed kan als in Edinburgh. In welke andere stad kun je nou een vulkaan beklimmen? De tocht naar de top van Arthur’s Seat is weliswaar stevig – wandelschoenen aanbevolen – maar je wordt ervoor beloond met sensationele vergezichten. In Holyrood Park ligt behalve de vulkaan ook Dr Neil’s Garden, een oase van rust met coniferen, heide, primula’s, magnolia’s, rododendrons en azalea’s. Vlakbij is de Sheep Heid Inn uit 1360, met klassiek pub food, maar dan echt héél goed en prima geprijsd. Voor wandelliefhebbers is The Water of Leith Walkway een schitterende natuurroute door de stad langs het riviertje Leith. Onderweg kom je langs bezienswaardigheden als de Scottish Gallery of Modern Art, met mooie exposities, heerlijke beeldentuinen en het leuke lunchcafé Portrait. En ook de schilderachtige buurt Dean Village, de Royal Botanic Garden, met een gigantische lelievijver, een Schotse heidetuin en het allermooist: Victoriaanse kassen vol met exotische planten van over de hele wereld. Het café van de botanische tuin staat bekend om zijn overheerlijke scones.

Altijd feest

Alsof al die historie, cultuur, natuur en lokale delicatessen nog niet genoeg zijn, is Edinburgh een echte festivalstad. Het bekendst is The Fringe in augustus, het grootste kunst- en theaterfestival ter wereld. Met meer dan 3000 shows op 300 locaties staat de stad dan helemaal op z’n kop. Daarnaast vieren ze hier onder de noemer Hogmanay het meest spetterende oud en nieuw (4 dagen!) ter wereld. Maar festival of niet, Edinburgh is altijd een feest.

Fotografie: AWL Images, Getty Images, Imageselect, Shutterstock, Stocksy