Een slaapvakantie is de nieuwste reistrend die iedereen zou moeten proberen

Een week zo veel mogelijk slapen als je kunt. Vroeg naar bed en lang uitslapen en ach, we doen gewoon ook nog een lekker dutje. De laatste jaren is slaaptoerisme steeds meer in opkomst. De pandemie heeft daar een grote rol in gespeeld. Uit een onderzoek dat werd gepubliceerd in de Journal of Clinical Sleep Medicine blijkt dat 40% van de 2500 ondervraagde volwassen meer slaapproblemen heeft sinds de uitbraak van corona. De oplossing: een slaapvakantie. Er zijn mensen die zweren bij zo'n vakantie. Na zo'n week zou je je geweldig voelen omdat je op deze manier je slaappatroon doorbreekt en erachter komt hoeveel slaap je lichaam echt nodig heeft.

Slaap arrangement

Hotels, vaak in een natuurlijke omgeving als aan de kust of in de bergen, spelen ook al in op deze trend om mensen te helpen om over hun slaapgebrek heen te komen. Ze bieden speciale arrangementen aan met yoga en meditatie en hebben zelfs speciale geluidsdichte kamers met matrassen met slaaptechnologie en een menu waarop je jouw perfecte kussen kunt kiezen. Er zijn zelfs hotels die samenwerken met experts om eventuele slaapproblemen op te sporen en aan te kunnen pakken.

Beter slapen door een slaapvakantie

Slaaponderzoeker Rebecca Robbins ging in gesprek met CNN over deze nieuwe reistrend. “Mensen denken bij reizen aan lekker eten, lang opblijven, excursies en andere dingen die je doet op vakantie die allemaal ten koste gaan van je slaap. Maar we hebben allemaal steeds meer aandacht voor onze gezondheid en verkiezen die gezondheid ook steeds meer boven andere zaken.” Volgens Robbins kan zo’n vakantie inderdaad een positief effect hebben op je slaap, als je geen echt slaapprobleem als apneu hebt. De expert hielp zelf ook een hotel in New York om een optimaal slaapprogramma op te zetten. Het resultaat: een speciaal kussenmenu met tien verschillende kussens, verduisterende gordijnen, een machine die geluid maakt waar je goed bij slaapt, slaapmaskers en zelfs een slaapteam dat 24/7 aanwezig is. Dit moet heel snel ook in Nederland te boeken zijn.

Bepaalde voeding kan ook helpen om beter te slapen. Wij leggen uit welke voeding dat is:

Bron: CCN.com