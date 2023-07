Een treinreis is gemiddeld twee keer zo duur als vliegen binnen Europa

Het is de laatste tijd nogal eens hommeles op de Europese luchthavens. Eerst werden meerdere landen geteisterd door grote personeelstekorten met alle ellenlange rijen van dien en in juni schrapte Transavia om de haverklap vluchten vanwege een tekort aan toestellen. Als je dat hoort, lijkt de trein ineens een prima keuze voor je volgende reisje binnen Europa. Maar of dat ook echt zo is...

Dertig keer zo duur

Denk maar twee keer over zo’n treinreis na, want Greenpeace komt met schrikbarende cijfers over de prijzen van internationale treinkaartjes. De trein is binnen Europa gemiddeld twee keer zo duur als vliegen en op sommige routes zelfs dertig keer. Doodzonde, want treinen is een stuk milieuvriendelijker dan het vliegtuig, aldus Greenpeace in een persbericht.

Aanmoedigen om te vliegen

“Ons rapport laat zien hoe we Europeanen aanmoedigen om te vliegen”, zegt Herwig Schuster, transport expert voor Greenpeace’s European Mobility for All campagne. Hij bedoelt daarmee dat de keuze nogal makkelijk is, als het prijsverschil tussen de twee vervoersmiddelen zo groot is, ongeacht de impact op het milieu. “We zitten in deze situatie, omdat luchtvaartmaatschappijen profiteren van belachelijke belastingvoordelen. Met name budget airlines buiten ieder kunstje uit: die vluchten van € 10 zijn alleen mogelijk, omdat anderen de échte prijs betalen.” Hij noemt daarbij slecht betaalde werknemers, meerdere extra kosten voor klanten en subsidies die met belastinggeld worden betaald.

Voor mens én planeet moet de politiek ingrijpen, vindt Schuster.

Duurste treinroutes

Greenpeace onderzocht hoeveel keer duurder een treinkaartje is dan een vliegticket, als je wilt reizen tussen de onderstaande steden. Met déze trajecten is je portemonnee minder blij.

Barcelona–Londen: 10.3 keer Valencia–Parijs: 7.9 keer Londen–Bratislava: 7.8 keer Madrid–Brussel: 7.4 keer Marseille–Londen: 6.7 keer Manchester–Keulen: 4.9 keer Londen–Wenen: 4.9 keer Milaan–Praag: 4.8 keer Boedapest–Brussel: 4.6 keer Marseille–Rome: 4.5 keer

De beste opties

Uit de 112 geanalyseerde routes zijn er twaalf gekozen als ‘uitstekende’ treinroutes. Ze hebben meer dan drie dagelijkse, directe treinverbindingen, een goede snelheid, zijn betrouwbaar en een reis kost meestal niet meer dan € 150.

Berlijn–Praag Helsinki–Oulu Zürich–Wenen Zürich–Berlijn Athene–Thessaloniki Warsaw–Berlijn Hamburg–München Košice–Praag Praag-Boedapest Porto-Lissabon Madrid-Barcelona Trondheim-Oslo

Bron: Greenpeace