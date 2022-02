Het is alweer véél te lang ­geleden dat we slenterden langs de Seine en een ­knapperig croissantje ­kochten bij zo’n fantastische ­boulangerie. En het leuke van ­Parijs is dat er altijd weer iets nieuws te ontdekken valt.

Ontdek de stad in kleine stukjes

Parijs is verdeeld in twintig ­arrondissementen, opgebouwd als een slakkenhuis. Het is onmogelijk ze ­allemaal in een weekend door te ­struinen en dat is ook helemaal niet nodig. Want elk ­arrondissement heeft zijn eigen ‘beste bakker’, ‘beste bistro’ en ‘leukste ­boekwinkel’. Dus laat de bovenstaande adressen je er vooral niet van weerhouden eigen parels te (her)ontdekken.

Musée Antoine Bourdelle

Antoine Bourdelle (1861–1929) was een leerling van de beroemde beeldhouwer Auguste Rodin en dat is vooral terug te zien in de enorme koppen die hij maakte van componist Beethoven. Het kleine museum zit in zijn voormalige atelier, verstopt midden in een indrukwekkende tuin. bourdelle.paris.fr

Bourse de Commerce

In de koepelvormige Bourse de Commerce opende afgelopen voorjaar een nieuw museum voor moderne kunst. Op 3000 m² ­tentoonstellingsruimte is de kunstverzameling van François Pinault te zien, de man ­achter luxemerken als Yves Saint Laurent en Gucci. pinaultcollection.com

Musée de la Mode de la Ville

Het modemuseum van Parijs zit in het indrukwekkende Palais Galliera. Bedenk als je voor de enorme poort staat dat dit ooit ‘gewoon’ een woonhuis was.De collectie geeft een inkijkje in de Europese mode­geschiedenis van de 18e eeuw tot nu. Houd de website in de gaten voor ­bijzondere tentoonstellingen, want die zijn er geregeld. palaisgalliera.paris.fr

Le Hameau de la Reine (Versailles)

Het maakt deel uit van het ­bekende museum van het Paleis van Versailles. Toch nemen lang niet alle bezoekers de moeite om het dorpje te bezoeken dat koningin Marie Antoinette (1755-1793) liet bouwen in de paleistuinen. Het dorp bestaat uit tien huizen, een watermolen, een stal en een boerderij. Het verhaal gaat dat de amateuractrice hier haar ­geliefde rol van boerinnetje speelde, maar het was toch vooral een plek om even weg te zijn van ‘het hof’. Loop ook even langs bij het kleine theater dat de koningin voor ­zichzelf liet bouwen. chateauversailles.fr

Musée Marmottan Monet

Musée d’Orsay en Musée de l’Orangerie zijn bekend om hun ­collectie werken van Claude Monet en het is meestal dringen geblazen voor het bekende doek met de ­waterlelies. Minder ­bekend en dus veel rustiger is het in Musée Marmottan Monet. Terwijl daar maar liefst honderd meesterwerken van Monet hangen én tal van schilderijen uit zijn persoonlijke collectie, gemaakt door collega-kunstenaars als Gauguin en Renoir. marmottan.fr

Musée de la Chasse et de la Nature

Een rariteitenkabinet in hartje Le Marais dat het midden houdt ­tussen een jachthut en een klein ­barok boudoir. Behalve veel ­opgezette dieren en andere indrukwekkende jachttrofeeën staat er ook hedendaagse kunst, altijd met een link naar de natuur. chassenature.org

Geheime passages Tussen de Grands Boulevards zijn in de 18e en 19e eeuw tal van overdekte passages gebouwd. Deze met glas overdekte winkelgalerijen zijn een beetje de voorlopers van onze moderne winkelcentra. De mooiste is Galerie Vivienne (1873). De ingang zit bij Rue des Petits-Champs. Andere beroemde zijn Passage des Panoramas, Passage Jouffroy en Passage Verdeau. Dé plekken om tweedehands boeken, antiek en oude postkaarten te scoren.

Les Rubis

Een typisch Parijs lunchcafé op een plek waar je dit het allerminst verwacht, namelijk op steenworp afstand van de luxe winkelstraat Rue Saint-Honoré. Voor de lunch is er linzensalade met confit de canard of een perfecte baguette met brie of beenham. De rest van de dag is het hier trouwens ook gezellig druk aan de ouderwetse zinken bar waar buurtbewoners aanlopen voor een glas huiswijn en een bordje charcuterie. le-rubis-paris.fr

Au Passage, Le Grand Bain en Buffet

Het worden neo-bistro’s genoemd, ­restaurants waar jonge, vaak internationale chef-koks ­bistrogerechten met een moderne twist ­serveren. Au Passage op de rand van Le Marais is i­nmiddels een klassieker. Van dezelfde eigenaar is het in 2018 geopende Le Grand Bain en het ­recente Buffet. Alle drie adressen die het waard zijn om te reserveren. restaurant-aupassage.fr, legrandbainparis.com en restaurantbuffet.fr

Le petit Vendôme

Bistro in jarenzestigstijl met rood-wit geblokte kleedjes op tafel en escargots en oefs au ­mayonnaise op het menu. Parijser wordt het niet! Wel even reserveren. lepetitvendome.fr

Le Verre à Pied

Combineer een bezoek aan culi-straat Rue Mouffetard met een bezoek aan dit Parijse café. Je kunt er lunchen, dineren of alleen binnenstappen voor een glas wijn. Niet helemaal onbekend, want gebruikt als locatie in de film Amélie. Maar wel een Parijse plek van het uitstervende soort. Rue Mouffetard 118bis

Vloeibaar goud

Het is misschien wel het meest gewilde potje honing en maar een paar dagen per jaar ­verkrijgbaar: honing van de bijen uit de ­boomgaard van Le Jardin du Luxembourg. Er zijn maar een paar honderd potten ­beschikbaar en deze worden eind september ­verkocht in de Orangerie in het park.

Zondagsgevoel Een weekend Parijs is niet compleet zonder een ochtend struinen over een vlooienmarkt. Lastig kiezen, want de lijst met leuke markten is lang. Een minder bekende is de kleine overdekte foodmarkt op de Place d’Aligre waar op zondag op het plein ook een vlooienmarkt wordt ­­gehouden. Laat dat nou nét de dag zijn dat het busje met verse oesters uit Normandië voor de deur parkeert bij wijnbar Le Baron Rouge en iedereen zich tegoed doet aan oesters en wijn, zittend op de lege kratjes voor de deur.

G. Detou

Deze bijzondere kruidenier verdient alleen al een plek in deze lijst vanwege de woordgrap in de naam: het klinkt als j’ai du tout (Frans voor ‘ik heb alles’). Alles hebben ze hier allang niet meer, maar de ouderwetse winkel is gespecialiseerd in zoetigheid om mee te bakken: enorme tabletten pure chocolade, prachtige kersen op siroop en tonkabonen. Rue Tiquetonne 58

La Grande Herboristerie

Pijntje, kuchje, kwaaltje? Stap binnen bij homeopaat La Grande Herboristerie net achter de Place de Clichy waar de planken gevuld zijn met bruine apothekerspotjes en flesjes vol bijzondere kruiden, siropen en etherische oliën. Rue d’Amsterdam 87

Papeterie Lavrut

Opschrijfboekjes, gekleurd papier, potloden, verf en krijtjes: het wordt allemaal sinds 1922 verkocht in de heerlijke ­crea-winkel Lavrut niet ver van metrostation l’Opéra. lavrut.com

E. Dehillerin

Ook niet helemaal een onbekende, maar toch nog altijd een fantastisch adres voor wie thuis aan de slag wil met de Franse kookkunsten. Favoriet is het koekvormpje in de vorm van een Eiffeltoren. edehillerin.fr

Shakespeare & Company

Deze Engelse boekwinkel bestaat al sinds 1919 en ­fungeerde als een soort community. Er werden legendarische literaire salons gehouden en jonge schrijvers die geen onderdak in Parijs konden vinden, konden ­blijven slapen op de banken tussen de boekenkasten. Wel op voorwaarde dat ze voor openingstijd een handje meehielpen met het op alfabetische volgorde zetten van de honderden tweedehands boeken die hier dagelijks binnenkwamen. shakespeareandcompany.com

Welcome Bio Bazar

Groene conceptstore waar ze behalve kamerplanten en ­tuingereedschap ook duurzame cosmetica, mooie broodtrommels, geurkaarsen, koffie en thee verkopen. welcomebio.fr

Slapen tussen toile de jouy Het wordt steeds lastiger tussen alle fancy concepthotels nog zo’n typisch Parijs hotel met toile-de-jouy-behang te ontdekken. Dat dan ook nog betaalbaar is, terwijl het toch gewoon om de hoek ligt bij alle grote musea. Boek dan een kamer in Hôtel Chopin of Hotel Esmeralda. Nog zo’n betaalbare parel, maar dan zonder het ouderwetse behangetje is Familia Hôtel in het Quartier Latin. Voor wie net iets meer wil uitgeven is er het historische Hôtel des Saints-Pères, in Saint-Germain-des-Prés om de hoek bij het legendarische Café de Flore. hotelchopin-paris-opera.com, hotel-esmeralda.fr, familiahotel.com, paris-hotel-saints-peres.com

L’Indispensabile

Indispensabile betekent ‘onmisbaar’ in het Frans en dat geldt zeker voor dit pocketformaat stratengidsje van Parijs. Wel een leesbril bij de hand houden.

Een handvol metrokaartjes

Twijfel niet en trek ze meteen na aankomst uit de ­automaat, want dat ze nodig zijn, is zeker. Lopen door Parijs is heerlijk, maar vroeg of laat slaat de vermoeidheid toe en met een taxi door een stad die lijdt aan een chronisch ­verkeersinfarct is een afrader.

Platte schoenen

Probeer niet te concurreren met de Parijse vrouwen die schijnbaar ­probleemloos op een klein hakje over de klinkerstraatjes van Le Marais tiptappen. Je doet het ze niet na en trouwens, de meesten hebben een paar sneakers in hun handtas zitten.

