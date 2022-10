Eropuit deze herfst? Ga op avontuur in Gelderland!

De hort op in Gelderland

Mede door het prachtige natuurgebied Nationaal Park De Hoge Veluwe is Gelderland één van onze populairste vakantieregio’s. Met eindeloze bossen en weiden, prachtige wandel- en fietspaden en echte observatieposten van waaruit je wild en gevogelte kunt zien. Tijdens de lange of korte, vaak bewegwijzerde, routes door het nationaal park kom je langs eeuwenoude bossen, maar ook heidevelden, grasvlakten en stuifzandlandschappen. Volg de adembenemende wandelroutes, die je overigens ook vaak met de fiets kunt doen of zelfs te paard. Deze herfst zijn er de Wilde Weken op de Hoge Veluwe, waar je onder andere met een natuurgids op pad kunt voor een paddenstoelen- of wildexcursie. Voor de Bourgondiërs onder ons is er het ‘wild, wijn en wandelen’-arrangement. Reserveren doe je via hogeveluwe.nl.

Liever cultuur snuiven?

Haal je hart op bij Museum Het Valkhof voor kunst en archeologie, in Paleis Het Loo kun je een kijkje nemen in wat tot 1975 de woning was van onze koninklijk familie, óf combineer natuur en cultuur door het Kröller-Müller Museum te bezoeken in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Hier vind je werken van Van Gogh, Monet, Seurat, Picasso en Mondriaan én er is een beeldentuin.

Bezoek ook zeker de historische locaties, zoals de John Frostbrug. In dit pelgrimsoord voor veteranen, nabestaanden en andere belangstellenden van de Slag om Arnhem én de Ginkelse Heide vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog geallieerde luchtlandingen plaats, die jaarlijks herdacht worden bij het Airborne monument.

Óf check de agenda’s van de grote theaters, zoals het Musis Sacrum in Arnhem, Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen en Orpheus in Apeldoorn, om een optreden bij te wonen.

Logeer in de grote Gelderlandse steden

Arnhem

Proef de energie van de hoofdstad van Gelderland! Logeer in het voormalig provinciehuis, dat is omgetoverd tot een prachtig hotel. Dit Bastion hotel is op loopafstand van het centrum. Tip: bezoek het modekwartier van Arnhem, waar je hippe conceptstores met veel kunst- en modeopties vindt. Op steenworp afstand van het hotel ligt de Rijnkade, waar terrasjes en restaurants met prachtig uitzicht op de Rijn te vinden zijn. Mocht je een dag op pad willen met de fiets, dan kun je deze huren. Bezoek dan zéker de dijken in De Liemers. Waar je onder andere heerlijke streekproducten vindt, of pak een drankje op een terrasje bij een stoere, historische steenfabriek.

Nijmegen

Struin door de winkelstraten van de oudste stad van Nederland of wandel langs de oevers van de Waal. Pak een knus café om lekker lang te borrelen. Mocht je een liefhebber zijn van tweedehands spullen, zet dan 29 en 30 oktober alvast met potlood in je agenda, want dan is er een snuffelmarkt in het GelreDome. Slapen doe je in het comfortabele en voordelige 4-sterren hotel van Bastion in Nijmegen. Kies voor een kamer met één kingsize bed of voor twee extra grote losse eenpersoonsbedden voor een heerlijke nachtrust.

Apeldoorn

Wist je dat de Hoofdstraat in Apeldoorn de langste winkelstraat in Nederland is? Naast de bekende winkels vind je er ook veel lokale zaken. Tot en met 30 oktober vind je in de binnenstad verschillende 3D-street paintings ter ere van Het World Street Painting Festival.

Ooit al eens de Apenheul bezocht? Doen. Maar liefst 300 apen lopen er vrij rond, dus je waant je er even in Ubud, Bali. Nog meer vakantiegevoel vind je in de omgeving van het monumentale en imponerende zendstation Radio Kootwijk. Staat een bezoek aan Paleis Het Loo ook op je wishlist? Kies er dan voor om te overnachten in het 4-sterren hotel mét een indoor zwembad van Bastion.

