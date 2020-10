Zet het maar op je bucketlist: een prachtige filmlocatie van Lord of the Rings is na elf jaar heropend voor publiek. Grote kans dat de coronapandemie voorbij is als je eindelijk geld bij elkaar hebt gespaard voor een vliegticket naar Nieuw-Zeeland.

Het gaat om Deer Park Heights in Queenstown. Dit natuurpark werd gebruikt voor een van de belangrijkste scènes uit Lord of the Rings. Het park diende in 1966 als een populaire bezienswaardigheid waar bezoekers op safari konden gaan. De afgelopen elf jaar is het een hertenboerderij geweest en sinds kort is de locatie weer open voor bezoekers.