Déze fouten maken veel mensen als ze voor het eerst gaan kamperen

Ga je dit jaar voor het eerst kamperen? Dat kan best spannend zijn. Een goede voorbereiding is daarom al het halve werk. Om ervoor te zorgen dat jouw kampeertrip perfect verloopt, kun je rekening houden met deze veelvoorkomende fouten die mensen maken tijdens het kamperen.

Of je nu met een tent, vouwwagen, caravan of camper op pad gaat: kamperen is hartstikke gezellig. Maar bij een allereerste keer (of tweede, of derde) kan er een hoop misgaan:

Als je voor het eerst gaat kamperen, heb je waarschijnlijk een hoop nieuwe spullen gekocht. Het is dan zeker aan te raden om deze producten van tevoren uit te proberen. Zo kom je niet voor onverwachte situaties te staan. Bovendien voorkom je zo gestuntel tijdens het opzetten van de tent, want het gaat een stuk sneller als je weet hoe het werkt en neem je nooit onzinnige of kapotte spullen mee.

2. Een te kleine tent meenemen

Logisch dat je op bepaalde dingen wilt besparen, maar pas op dat je niet een té kleine tent koopt of meeneemt. Stel je voor het is een dagje slecht weer, dan wil je wel in je tent kúnnen vertoeven. Je moet jezelf er kunnen vermaken, maar in sommige gevallen moet je er ook zelfs in kunnen koken of afwassen. Houd hier dus rekening mee voordat je op vakantie gaat.

3. Verkeerde kleding meenemen

Je hoopt natuurlijk op lekker weer, maar op de camping kan het soms behoorlijk koud worden. Vooral ’s nachts. Zorg er daarom voor dat je voor alle weertypen kleding meeneemt. Denk ook vooral in laagjes, want je wilt niet met een dikke trui en lange broek in de volle zon zitten. Zorg voor minimaal een korte en een lange broek en een paar hemdjes, korte mouwen shirts en een vest. Zo weet je zeker dat je altijd wat passends te dragen hebt.

4. Onderaan de helling staan met je tent

Denk goed na over de plek waar je je tent zet. Bij slecht weer kan een tent onderaan de helling of in een kuil vervelende gevolgen hebben. De kans is dan groot dat je na een regenachtige nacht wakker wordt in een doorweekte slaapzak. Probeer daarom een hoger gelegen kampeerplek uit te zoeken of anders in ieder geval een vlak stuk. Gebruik een waterdicht grondzeil en zorg dat je de randen van de buitentent omvouwt. Zo kan er geen regen van bovenaf op het zeil vallen en richting de bodem van de tent stromen.

5. Pas genieten als de tent staat

Hier geldt: het leven is een feestje, maar je moet wel zelf de slingers ophangen. Zorg dat je bij vertrek thuis al in de vakantiestemming zit. Een tent opzetten is misschien niet het leukste klusje, maar probeer het zelf zo leuk mogelijk te maken. Neem er de tijd voor en zet een gezellig muziekje aan. Lukt het even niet? Ga dan even zitten, drink en eet wat lekkers of ga een rondje lopen. Die tent komt wel, probeer in ieder geval gelijk te genieten van de tijd samen.

Bron: Kampeermeneer. Beeld: iStock