Geen zin in die bloedhitte? In deze 3 landen kun je wél nog lekker op vakantie

2023 is hard op weg om het heetste jaar ooit te worden, en waarschijnlijk wordt het volgend jaar alleen nog maar warmer. Niet iedereen vindt hete zomers fijn, en voor sommigen zijn hoge temperaturen zelfs gevaarlijk. In deze drie landen kun je van het zonnetje genieten zonder bang te hoeven zijn voor een zonnesteek.

West-Frankrijk

Het zuiden van Frankrijk kun je beter overslaan als je extreme hitte wil vermijden. Ga in plaats daarvan naar de westkust: hier heerst een gematigd klimaat met relatief koele zomers vergeleken met het binnenland en de zuidkust. Omdat het weer in Frankrijk wat onvoorspelbaar kan zijn, is een rondreis langs de westkust waarbij je van tevoren niets hebt gepland ideaal. Zo ben je vrij om te gaan waar je wilt en kun je gewoon doorrijden als het met bakken uit de lucht komt. Bijzondere plekken langs de westkust zijn bijvoorbeeld Étretat met zijn beroemde krijtrotsen, het op een berg gelegen stadje Mont Saint-Michel en het middeleeuwse La Rochelle. Wil je vooral luieren op het strand? Ga naar de populaire badplaats Sables d’Olonnes of rij verder zuidwaarts naar het hippe surfersplaatsje Biarritz.

Biarritz Beeld Getty Images

Portugal

Wie een aangename zonvakantie zoekt, komt al snel uit bij Portugal. Omdat dit land pal naast de Atlantische Oceaan ligt, is er in de kustgebieden vrijwel altijd sprake van een verfrissend zeebriesje. Hoewel de temperaturen in Portugal soms kunnen oplopen tot een graad of dertig, ligt de gevoelstemperatuur dus een stuk lager. En de zon schijnt er vrijwel altijd; in het zuiden zelfs zo’n 3000 uur per jaar. Plaatsen waar het sowieso nooit te warm is, zijn Madeira en de Azoren. Door hun ligging in zee heerst op deze eilanden een mild klimaat. Beide gebieden zijn heerlijk om tot rust te komen, maar er is ook voor de avonturier een hoop te doen. Vulkanen beklimmen en bijzondere flora en fauna spotten, bijvoorbeeld. Iets meer reuring? Bezoek het bruisende badplaatsje Lagos in het zuiden van het land of ga wijn drinken in het sfeervolle Porto.

De Azoren Beeld Getty Images

Zuid-Engeland

Engeland is waarschijnlijk niet het eerste land waar je aan denkt bij een zonvakantie. Toch kent het land een gebied waar de zon vaak schijnt en de sfeer met palmbomen en andere exotische planten zelfs tropisch aandoet: Cornwall. Cornwall, ook wel de Engelse Rivièra genoemd, is het zuidelijkste punt van Engeland, wat maakt dat het klimaat hier een stuk zachter is dan in de rest van het land. De temperatuur zal in Cornwall niet snel boven de twintig graden uitkomen, maar doordat de lucht hier vaak strakblauw is, voelt het alsnog lekker warm aan. En het gebied heeft voor ieder wat wils: wandel langs het 420 kilometer lange South West Coast Path, spot walvissen en dolfijnen bij Lizardpoint, bezoek de bewoonde én onbewoonde Scilly-eilanden, ga zonnebaden op een van de vele stranden of zoek de gezelligheid op in het idyllische stadje St. Ives.

Cornwall Beeld Getty Images

Bron: Frankrijkpuur.nl, Dfds.nl, Belvilla.nl