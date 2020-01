Gratis met je partner op Ibiza wonen? Het kan in déze villa

Ben je dol op reizen, toe aan zon en schrik je niet af van een avontuur? Dan hebben we goed nieuws. Want wellicht vertoef jij dan binnenkort wel met je partner in een luxevilla op Ibiza. Zonder kosten en mét een flink salaris.

Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar de kans ligt voor het oprapen.

Vacature

Bewoners van een gigantische luxevilla op het populaire eiland Ibiza zoeken een stel dat bij hen in wil trekken. Wanneer zij zelf op vakantie zijn, moet er op de villa gepast worden. En wanneer het echtpaar wél aanwezig is, wordt er van het koppel verwacht dat ze boodschappen doen, voor het ontbijt zorgen en evenementen voor in de villa organiseren.

Salaris

Als je aangenomen wordt kun je rekenen op kost en inwoning. Maar dat is nog niet alles, want je krijgt voor dit luxueuze verblijf nog lekker betaald ook. Het salaris bedraagt namelijk 2.350 euro per persoon per maand. De reiskosten van en naar Ibiza worden ook compleet vergoed.

Solliciteren

Maar het wordt nog mooier. Want de villa op het feesteiland ziet er prachtig uit en beschikt over alle luxe die je je maar kunt voorstellen: een groot zwembad, een Turks bad en een bubbelbad waar je gewoon gebruikt van kunt maken. Je mag in de villa zelf verblijven, of in het privé-appartement. Is deze functie op jouw lijf geschreven? Dan kan je hier solliciteren.

Bron: HLN. Beeld: iStock