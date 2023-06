Gratis kraanwater drinken in een Frans restaurant? Stel dan déze vraag

In Frankrijk is een menu altijd inclusief een mandje brood én gratis kraanwater. Een karaf met kraanwater is onderdeel van het zogeheten ‘couvert’ net als zout, peper en brood. Dit is ook terug te vinden in een Franse wet uit 1967 waarin staat dat iedereen recht heeft op water en restauranthouders hun klanten dus altijd op verzoek een gratis karaf water moeten inschenken bij de maaltijd.

De juiste vraag stellen

Mocht je dit nu willen, dan moet je niet vragen om ‘l’eau’ of ‘d’eau’, want dan moet je alsnog betalen. Vraag in plaats daarvan om een ‘une carafe d’eau‘ of ‘un pichet d’eau‘. In toeristische restaurants wil het nog weleens voorkomen dat ze je proberen om een fles bronwater te verkopen, oftewel ‘une bouteille d’eau‘, ‘plate’ of ‘pétillante’, maar daar moet je dus niet in trappen. Blijf gewoon volhouden dat je een ‘une carafe d’eau‘ of ‘un pichet d’eau‘ wilt.

