Gratis op vakantie? Hongkong geeft half miljoen vliegtickets weg om toeristen te lokken

De toeristenstroom is na alle coronabeperkingen nog steeds niet hersteld. Daarom start de regio, officieel een autonoom onderdeel van China, deze opvallende campagne.

Luchtvaartmaatschappijen

Volgende maand worden er 500.000 vliegtickets weggegeven door de lokale luchtvaartmaatschappijen Cathay Pacific, HK Express en Hong Kong Airlines. De tickets worden op verschillende manieren verdeeld: de ene maatschappij doet dit door middel van loterijen, een ander heeft een actie waarbij een tweede ticket gratis is.

Minder toeristen door corona

Vorig jaar bezochten slechts 605.000 toeristen Hongkong. Ter vergelijking: in 2019 verwelkomde Hongkong bijna 56 miljoen toeristen. Dit heeft onder andere te maken met de zeer strenge coronamaatregelen in het land. John Lee, leider van Hongkong, belooft dat er tijdens de start van de campagne geen strenge maatregelen tegen het coronavirus worden ingevoerd. “Geen isolatie, geen quarantaine en geen beperkingen.”

Politieke crisis

Vóór de pandemie was het ook al onrustig in Hongkong. De metropool had te maken met een grote politieke crisis. In 2019 vonden er protesten plaats tegen de regionale regering, de invloed vanuit Peking en politiegeweld, waar de Hongkongse politie heftig tegen optrad. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde reizigers toentertijd voor de onrust in Hongkong.

Bron: AD