Ha! Zoveel geld bespaar je door te overwinteren aan de Spaanse kust

Spanje is een populaire vakantiebestemming voor veel Nederlanders, ook om te overwinteren. Als je vanuit huis werkt of al met pensioen bent en verder geen verplichtingen hebt, kan overwinteren in Spanje een perfecte oplossing zijn om je energierekeningen én de kou te omzeilen. Het levert je zelfs geld op.

Helaas is het niet voor iedereen zo makkelijk om op stel en sprong naar een ander land te verkassen, maar voordeliger is het waarschijnlijk wel.

Overwinteren in Spanje

Lage huurprijzen in laagseizoen

De kosten verschillen natuurlijk per plek, maar aan de Costa Blanca ben je qua huur goedkoper uit dan hier in Nederland. Zo betaal je € 650 per maand voor een modern appartement met twee slaapkamers, twee badkamers, een balkon en een gemeenschappelijk zwembad. Deze prijs is ‘zo laag’ omdat het laagseizoen is in december, januari en februari. Bovendien is het goed om te weten dat dit bedrag inclusief gas, water en licht is. “Huurt men voor maximaal drie maanden, dan zijn, zoals ook wettelijk verplicht, normaal ook het waterverbruik, elektriciteit en internet hierin begrepen”, legt vastgoedmakelaar Marleen De Vijt uit aan HLN.be.

Groot verschil in vaste lasten

Vaste lasten in Spanje

Stel, je gaat van november tot en met februari overwinteren in Spanje, dan ben je ongeveer de volgende kosten kwijt:

Huurprijs: € 2.600

Energie: -

Eten en drinken (incl. horeca): € 2.110

Reis: € 500

Totaal: € 5.210 dus dat is € 1.302,50 per maand

Vaste lasten in Nederland

Wat de kosten in Nederland zijn, verschilt natuurlijk ook per situatie. Daarom hebben een gemiddelde uitgerekend voor november t/m februari, namelijk:

Huurprijs of hypotheek: € 4.000

Energie: € 2.500

Eten en drinken (incl. horeca): € 3.064

Reis: -

Totaal: € 9.564 dus dat is € 2.391 per maand

Het verschil tussen in Nederland blijven of overwinteren in Spanje (Costa Blanca) bedraagt € 1.088,50 per maand. Dat is toch zeker de moeite.

Goedkoper leven in Spanje

En of dat nog niet genoeg is, is het leven verder in Spanje ook goedkoper. Zo ben je euro’s goedkoper uit als je daar gaat tanken, boodschappen doet of uit eten gaat.

Verschil in energieprijzen

Dit zijn de gemiddelde energieprijzen op het moment van schrijven:

Diesel per liter - in Nederland € 2,04 en in Spanje € 1,91

Benzine per liter - in Nederland € 2 en in Spanje € 1,70

Elektriciteit per kWh - in Nederland € 0,89 en in Spanje € 0,35

Aardgas per m3 - in Nederland € 0,23 en in Spanje € 0,15

Verschil in consumentenprijzen

Dit zijn de gemiddelde consumentenprijzen op het moment van schrijven:

Hoofdgerecht - in Nederland € 20 en in Spanje € 12

Halve liter bier - in Nederland € 5,20 en in Spanje € 2,50

Cappuccino - in Nederland € 3,06 en in Spanje € 1,71

1 kilo kipfilet - in Nederland € 9,93 en in Spanje € 6,29

Als je op een aantal dingen let, kun je redelijk makkelijk besparen op je vaste lasten. Gezinsvlogger Doortje geeft 3 tips:

Bron: HLN.be, Margriet