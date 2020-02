Weekendje Hamburg: het Venetië van het Noorden

De haven, historische gebouwen én moderne architectuur, Hamburg heeft het allemaal. Maar ook veel grappige winkeltjes en fijne koffietentjes. Libelle’s Nienke verkende de havenstad per fiets.

Het 1e wat me opvalt aan Hamburg: het voelt een beetje als Rotterdam. Logisch, want de steden hebben veel gemeen. Ook Hamburg is een belangrijke havenstad, de 2e stad van het land, en net als Rotterdam werd ook Hamburg tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest. Vooral het havengebied, een mix van oude pakhuizen en moderne gebouwen, doet denken aan onze Maasstad. Andere wijken geven de stad juist een kunstzinnig Berlijn-gevoel. Genoeg afwisseling dus in deze bruisende, maar overzichtelijke stad, waar moderne en industriële architectuur naast elkaar staan. Tel daar de rijke historie, talloze musea, hippe koffietenten en vintage boetieks bij op en je hebt alle ingrediënten voor een geslaagde stedentrip.

Op de fiets

Niet voor niets wordt Hamburg ook wel ‘Venetië van het Noorden’ genoemd. De stad heeft zelfs meer bruggen dan Venetië en Amsterdam samen! Het imposante Rathaus (stadhuis) vormt het middelpunt van de stadsdelen Neustadt en Altstadt. Deze twee wijken zijn Hamburgs belangrijkste winkel- en zakenwijken. De Mönckebergstraβe en de Spitalerstraβe zijn de grote winkelstraten met alle grote ketens. Op het plein is vooral ’s zomers van alles te doen. Fijn als je wilt shoppen, maar eigenlijk kom ik voor de minder geijkte paden. Hamburg is niet heel groot, dus Hollands als ik ben is de (gehuurde) fiets hét vervoermiddel bij uitstek om de stad te verkennen.

Contrastrijk

Ik begin mijn verkenningstocht in Speicherstadt. Deze wijk werd in 1913 gebouwd en is het grootste aan elkaar grenzende pakhuizencomplex ter wereld. De indrukwekkende panden met hun hoge gevels torenen boven het water uit en dienen tot op de dag van vandaag als opslagplaats voor handelsgoederen. Sinds 2015 staat deze mooie plek op de Unesco Werelderfgoedlijst. Stop in elk geval even bij de Poggenmühlenbrücke en maak vanaf deze brug een foto van hét uitzicht van de stad.

Door naar de volgende wijk, HafenCity. Een groot contrast met Speicherstadt. De wijk HafenCity is de gloednieuwe uitbreiding van de binnenstad om het oude havengebied heen, met het concertgebouw Elbphilharmonie als nieuwste hoogtepunt. Ook wie geen concert bijwoont kan het gebouw bezoeken. Neem de 82 meter lange gewelfde roltrap voor een adembenemend panoramisch uitzicht over de stad en de haven. Een concert in de ‘zwevende’ hightech concertzaal is uiteraard ook een aanrader. Tip: boek ruim van tevoren online kaarten via elbphilharmonie.de.

Aan de haven

De containerhaven in Hamburg is de derde grootste haven van Europa. Door alle bedrijvigheid en bijbehorende dynamiek is een leuk gebied om te verkennen. In het weekend fietsen en wandelen veel lokale Hamburgers langs de Elbe. De St. Pauli-Landungsbrücken in de haven is een passagiersterminal ter hoogte van de stadswijk St. Pauli. Vroeger stapten passagiers hier op zeeschepen, tegenwoordig is het de startplaats voor verschillende boottochten door de haven. Toeristisch, maar erg interessant om iets over de havengeschiedenis van de stad te weten te komen.

Bij de passagiersterminal ligt ook de noordelijke ingang van de Alte Elbtunnel. Een 426,5 meter lange tunnel onder de rivier de Elbe door. In 1911 was dit de eerste riviertunnel van Europa, tegenwoordig een plek waar je doorheen kunt lopen en fietsen. Leuk om de oude lift naar beneden te nemen (de fiets kan mee) en onder de Elbe door te fietsen om aan de overkant van het uitzicht te genieten. Op de terugweg is Strand Pauli (St. Pauli Hafenstraße 89), een stadsstrand direct langs de Elbe, een fijne plek om te relaxen onder het genot van een biertje, wijntje of StrandPauli Sprizz (Aperol Spritz) met een burger of verse salade. Fiets voor een lunch uit het vuistje door naar de Fischmarket (Große Elbstraße 9), iets verderop.

Streetart spotten

Door de vele streetart maakt Hamburg een aardig openluchtmuseum. Vooral in de wijken St. Pauli en Altona, met een wirwar van straatjes, waar je op elke hoek wel iets bijzonders tegenkomt. Van streetart tot een unieke conceptstores, van een gezellig terrasje tot een steengoed restaurant. Het St. Pauli Office bijvoorbeeld, is niet alleen een VVV, maar een bezienswaardigheid op zich. Bovendien is het dé plek om alles te weten komen over (streetart)-rondleidingen in de wijk.

Ik fiets ook nog even naar de Reeperbahn, die je volgens reisgidsen een keer móet hebben gezien. De straat is een druk bezocht uitgaansgebied met veel muziekclubs, cafés, discotheken en andere uitgaansgelegenheden. Gelukkig heeft de straat meer te bieden. De Beatles-Platz herinnert bezoekers aan het succesverhaal van de Beatles dat begon in een zijstraat van de Reeperbahn. De aangrenzende Talstraße en Wohlwillstraße barsten van de streetart en de gezellige kroegjes. Neem ook een kijkje bij Galerie Affenfaust met wissende collecties moderne kunst (Paul-Roosen-Straße 43).

Inspirerend

In de wijk Schanzenviertel bruist het, mede dank zij het alternatieve en kunstzinnige karakter. In de levendige hoofdstraat Schulterblatt zijn allerlei hippe koffiebarretjes en restaurantjes. Neem ook zeker een kijkje op de binnenplaats van Schulterblatt 58 waar vroeger een pianofabriek zat. Aan het eind van de straat staat de Rote Flora, een voormalig theater dat is omgetoverd tot een uniek cultureel centrum waar regelmatig exposities worden georganiseerd.

Deze inspirerende plekken, met op de achtergrond de fonkelende nieuwbouw van Hafenstad, geven me opnieuw dat Rotterdamse gevoel. Onderweg op de fiets concludeer ik dat Hamburg waarschijnlijk daarom zo vernieuwend maar ook heel vertrouwd aanvoelt. Citytrip geslaagd!

Zo kom je er

Vanaf Utrecht rijd je in ruim 4 uur naar Hamburg.

Heerlijk ontspannen én duurzaam: vanaf € 33,- enkele reis brengt de Intercity Berlijn je naar Hamburg. Amsterdam-Hamburg: 5 uur.

Vliegen is het snelst, in precies 1 uur land je vanaf Schiphol op Flughafen Hamburg.

Verken de stad

In principe is alles in de stad op loopafstand. Een huurfiets (via bimbimbikes.nl) is ook fijn.

Met de Hamburg Card maak je gratis gebruik van al het openbaar vervoer en krijg je korting op veel activiteiten/bezienswaardigheden zoals musea, musicals via hamburg-travel.com.



Tekst: Nienke Zondervan. Beeld: iStock.