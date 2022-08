Het paradijs bestaat: zalig & zonnig Zanzibar

Het eiland Zanzibar is Afrika op zijn paradijselijkst. Met prachtige stranden, tropische temperaturen, een kleurrijke hoofdstad vol steegjes om te ­verdwalen en een ontspannen sfeer. Hakuna matata!

De zee is zo helder dat het gefotoshopt lijkt. Ze zijn dus écht, beseffen we, die plaatjes van tropische paradijzen in reisbrochures en op internet. Het liefst zouden we meteen in het knalblauwe water willen springen, maar we moeten nog even geduld hebben. Voor we kunnen snorkelen, gaan we eerst uitgebreid lunchen op het strand van Nakupenda Island, een onbewoond eiland, zandbank eigenlijk, op zo’n twintig minuten varen vanaf de hoofdstad van het Tanzaniaanse eiland Zanzibar. Rond de zandbank ­liggen vissersbootjes. Op het strand staan een paar tenten, gemaakt van stokken en kleurrijke stoffen, om te schuilen tegen de felle zon. De doeken wapperen op het welkome briesje.

We proeven allerlei soorten tropisch fruit. Wat is de mango zoet! Zo smaakt-ie in Nederland niet. En wisten we dat papaja eigenlijk ‘mamaja’ moet heten? Er zijn ­namelijk mannelijke en vrouwelijke bomen nodig om een eetbare papaja te laten groeien, leggen de locals enthousiast uit. Alleen aan de vrouwelijke bomen groeien vruchten, nadat ze ­bestoven zijn.

De barbecue knettert en sist. Overal op Zanzibar kun je heerlijke, verse vis eten, maar de garnalen en octopus op Nakupenda overtreffen alles. Zeker ­proeven: een lokale snack van een hartige pannenkoek, kaas, ansjovis en tonijn.

Adem inhouden

En dan eindelijk: het water in! O ja, met zwemflippers aan kun je beter achteruit de zee in lopen, bedenken we al ­stuntelend. In een groepje dobberen we achter onze gids aan, steeds verder door het zwembadblauwe water. Even denken we dat het allemaal toch wat ­tegenvalt met de vissen en het koraal, maar dan blijkt de duikbril beslagen. Toch maar erin spugen. Pas als alles helder is, zien we de kleine kwallen die ons hebben ­omsingeld. “Gewoon ­doorzwemmen”, maant onze gids. “Echt? Maar...” Hij is al verderop, dus we moeten wel. Aarzelend slalommen we ­tussen de ­doorschijnende dieren door.

We hoeven ons inderdaad geen zorgen te maken. Ze trekken zich weinig aan van een paar ­snorkelaars. En wauw! Na een paar ­minuten worden we getrakteerd op ­kleurrijke vissen en zeesterren.

Tip: even de adem inhouden en iets ­verder naar beneden zwemmen, voor een betere blik op het koraal.

Hoewel een excursie naar Nakupenda een bijzondere ervaring is, is het ook op Zanzibar zelf uitstekend zwemmen, ­zonnen en snorkelen. Het Afrikaanse ­eiland blinkt namelijk uit in witte ­stranden met wuivende palmbomen. Zo is er Jambiani, een rustig strand van zeven kilometer lang, in het zuidoosten van het eiland. Of, voor wie meer van reuring en hippe strandtenten houdt: Nungwi Beach in het noordelijkste puntje van Zanzibar, dichtbij vissersdorp Nungwi. Omdat hier geen eb en vloed is, kun je de hele dag eenvoudig het water in. En wie de zon in de zee wil zien zakken, gaat naar Kendwa Beach, in het noordwesten.

Handig om te weten: de zonsondergang is het hele jaar door rond dezelfde tijd, ­tussen kwart over zes en zeven uur, dus zorg dat je dan klaar zit met een drankje.

Oxygen

Op Page Beach zijn veel ­restaurants en strandtenten. Oxygen is een aanrader. Deel een tapasmenu met je ­tafelgenoten of kies voor de octopus. Stone Town Fish Market

Bij dit restaurant in Stone Town is het lastig kiezen tussen een visplateau en sushi. The Rock

Het bekendste restaurant van Zanzibar, vooral vanwege de ligging, op een rots in zee. Met eb wandel je er zo naar toe, met vloed gaat er een bootje. Niet goedkoop, dus bewaar deze plek voor een speciale avond. Of ­bewonder het restaurant vanaf het strand, ook mooi. Beach Club Kea Funk

Blijf zeker hangen tot zons­ondergang. Daarna verandert deze strandtent in een feestje, compleet met dj en Afrikaanse dansshow. Na een paar biertjes zin om mee te limbodansen? Vinden ze hier alleen maar leuk!

Don’t worry

Tot rust komen lukt hier uitstekend, want alles op Zanzibar gaat gemoedelijk. Dat begin al bij aankomst op het vliegveld, als er een visum geregeld moet worden. Niemand heeft haast of stress. Maar, echt efficiënt is het niet, denken we ­ongedurig in de rij. Ook het inchecken bij het ­hotel kan in onze ogen een stuk sneller. Waarom legt de receptionist de kamersleutels niet op volgorde, dan hoeft hij niet steeds naar de goede te zoeken?

Maar na een paar dagen vragen we ons af waarom we eigenlijk altijd zo ongeduldig zijn. We hebben toch alle tijd? Wat zijn we in Nederland verslaafd aan efficiëntie. We zijn op een prachtig eiland, het is warm, waarom zouden we ons druk maken? Niet voor niets zeggen ze op Zanzibar steeds ‘hakuna matata’, wat ‘geen zorgen’, of ‘wind je niet op’ betekent. Daar kunnen we nog een hoop van leren.

Beste reistijd Zanzibar hoort bij Tanzania en ligt aan de oostkust van Afrika. Het binnenland is groen, overal groeien palmbomen en varens. Aan de kust is het klimaat droger. De temperatuur is het hele jaar door tropisch: tussen de 25 en 33 graden. Van juni tot en met oktober is het ’t aangenaamst en heb je de minste kans op regen.

Relaxte schildpadden

Dat het voordelen heeft om rustig aan te doen, bewijzen de ­reuzenschildpadden op Prison Island (ook wel Changuu ­genoemd), een klein eiland voor de kust van Zanzibar. De schildpadden – ­sommigen zijn wel 1,20 meter groot – ­liggen ontspannen onder de bomen én pontificaal op de voetpaden. Dat iemand er langs wil, maakt ze niet uit. Volgens onze reisleider worden de beesten, mede door die relaxte levenshouding, al snel tweehonderd jaar oud. Er bestaan zelfs ­aldabra schildpadden van driedúizend jaar oud, beweert hij met een stalen gezicht.

Zou het? Schildpadden van vóór Christus?! De reuzenschildpadden komen oorspronkelijk niet voor op Zanzibar. Ooit kreeg het eiland vier dieren cadeau van de Seychellen. Tegenwoordig bestaat de ­populatie uit ruim honderd exemplaren. Dat ze het erg naar hun zin hebben, blijkt als we een tijdje naar ze blijven kijken. Want, hoewel het een beetje onhandig gaat met hun logge lichamen, komen ze voor één ding wél in actie...

Wij reisden met Corendon naar Zanzibar. De vlucht met Turkish Airlines duurt 11 uur, met een overstap in Istanbul.

Van een jetlag heb je geen last: op Zanzibar is het maar twee uur later dan in ­Nederland.

De officiële talen van Zanzibar zijn Swahili en Engels. Onthoud asante sana, dat betekent: heel erg bedankt.

Regel bij aankomst op het vliegveld een visum, dit kost 50 dollar. Houd er rekening mee dat het even kan duren.

Loop daarna meteen door naar de pinautomaat, want het is handig om cash te hebben. Betalen doe je met Tanzaniaanse shillings, maar ook Amerikaanse dollars worden geaccepteerd.

Het gezondheidsadvies is om vooraf vaccinaties tegen hepatitis A, gele koorts en DTP te halen. Ook kan er malaria en dengue voor-komen op Zanzibar, neem dus voldoende DEET mee en eventueel malariapillen.

95 procent van de inwoners is moslim; trek bij een bezoek aan Stone Town gepaste kleding aan, zorg in elk geval voor bedekte schouders en knieën.

Vergeet niet een reisstekker in te pakken.

Kleurrijke geschiedenis

Vergeet niet een bezoek te brengen aan Stone Town, het oude centrum van Zanzibar-stad. Tot aan de negentiende eeuw was het een belangrijk handelscentrum voor kruiden en specerijen en ook voor slaven. Stone Town – vernoemd naar de vele gebouwen van kalksteen uit koraalriffen – bestaat uit een wirwar aan stegen en levendige pleintjes met muurschilderingen, moskeeën, winkels en bijzondere deuren. De bewoners schaften vroeger vaak eerst een overdadig bewerkte deur aan – in een stijl die het midden houdt tussen Indiaas, Osmaans, Portugees en Arabisch – en bouwden dan pas het ­gebouw eromheen.

Dwaal te voet door het centrum of – leuker! – huur een fiets. Via BlueBikes regel je een tweewieler en een gids. Onderweg zijn ­genoeg pauzepunten. Zo weet je zeker dat je het geboortehuis van Freddie Mercury en de voormalige slavenmarkt niet mist.

Het paradijs bestaat

Bezweet van het fietsen in de hitte en voldaan van alle indrukken, stappen we aan het einde van de dag aan boord van een traditionele dhow, een Arabisch zeilschip. Er staat een verkoelend briesje en de ­zeilen worden gehesen. Terwijl we uitkijken op Stone Town, het strand en de palmbomen, drinken we ijsthee van ­gember, volgens een aloud recept. Dan draait de boot en krijgt alles een gouden gloed. We kijken stilletjes naar de langzaam ­verdwijnende zon. Nu weten we het zeker: het paradijs bestaat.

Hoewel de meeste mensen naar Zanzibar reizen om te ontspannen, is er ook genoeg te doen. Boek tours bijvoorbeeld via Flash Tours of bij de reisleiding in het hotel.

Wandel door de jungle van Jozani Forest. Dit is de ­enige plek ter wereld waar Red ­Colobus monkeys leven. Houd uit respect voor de dieren voldoende afstand. Tip: ga ‘s middags, dan is de natuur droger en zijn er minder muggen.

Boek een spice tour bij een kruidentuin. Van bananen tot gember en kaneel, alles groeit en bloeit hier. Lukt het om nootmuskaat of kruidnagel te herkennen in de natuur?

De zonsondergang is het mooist vanaf het water. In Stone Town kun je aan boord stappen van een traditionele dhow, een Arabisch zeilschip. Heerlijk verkoelend en een magische ervaring.

Niet ver van Zanzibar liggen eilandjes die de moeite van het bezoeken waard zijn. Zoals Nakupenda, een zandbank waar je kunt snorkelen en barbecueën. Ook Prison Island is indrukwekkend. Ooit werd het eiland gebruikt voor slavenhandel en voor ­mensen met gele koorts die in ­quarantaine moesten. Nu wonen er reuzenschildpadden.

