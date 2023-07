Híer boek je alle B&B’s uit ‘B&B vol liefde’ seizoen 3

Zou je wel willen logeren bij één van de kandidaten uit seizoen drie in Frankrijk, Zweden, Spanje, Portugal, België of Thailand?

Hier kun je alle accommodaties uit ‘B&B vol liefde’ boeken

Bed & breakfast van Walter in Frankrijk

Walter (54) is nu al een van de spraakmakendste kandidaten van het seizoen. Hij zoekt een vrouw die openstaat voor tantra en spiritualiteit en zijn zoektocht hiernaar zorgt voor opmerkelijke beelden.

Zijn B&B heet Le domaine vert, wat ‘het groene domein’ betekent. Zijn landgoed van maar liefst 85.000 vierkante meter heeft verschillende kampeeropties tussen april en oktober. Je betaalt een paar tientjes voor een plek met onwijs veel ruimte om je heen. Ook biedt hij verschillende accomodaties aan. Hiervoor betaal je in het hoogseizoen ongeveer 130 euro per nacht voor twee personen. Wat Walter in het laagseizoen vraagt, lees je hier. Boeken kan via de website van Le domaine vert.

Bed & breakfast van Bram in Zweden

Lijkt het je tof om op de Zweedse boerderij van de zelfvoorzienende Bram (30) te overnachten? Dat kan, want zijn Kabouterhuisje en Viking cabin zijn gewoon te huur. Bram heeft alles zelf gebouwd, zoals hij in de afleveringen vertelt. Voor Zweedse begrippen is zijn verblijf niet duur, want voor ‘slechts’ vijftig euro word je al wakker met een prachtig uitzicht.

Wil je nog goedkoper overnachten? Breng dan zelf je tentje of camper mee, want op het terrein van Bram mag je voor tien of twintig euro overnachten. Koopje! Boeken kan via de website van Heimdallsgard.

Bed & breakfast van Petri in Frankrijk

De zelfverzekerde Petri (59) woont samen met haar hond Victor in het chambres d’hôtes MaDamenFrance. Dit is een pittoresk huisje waar je van het echte Franse leven proeft. De bed and breakfast is een oud doktershuis met drie kamers. Verder is er een gemeenschappelijke woonkamer en een fijne tuin.

Zin om een keer op de koffie te gaan bij Petri? Dan kun je er net zo goed een nachtje blijven slapen. Chambres Simone en Françoise zijn te boeken voor 85 euro per nacht. Chambre Marguerite is iets goedkoper, want daar leg je 75 euro per nacht voor neer. Zin gekregen in een Franse vakantie? Neem een kijkje op de website van MaDamenFrance.

Bed & breakfast van Marian in Portugal

Marian (68) woont al een hele tijd in Portugal en daar beschikt ze over een gigantisch roze huis met luxe zwembad. De villa ligt in het Portugese plaatsje Budens en beschikt over vier badkamers en drie slaapkamers, geschikt voor maximaal zes personen.

Het is een luxe villa, wat je ook aan de prijs kunt zien. De villa is namelijk beschikbaar voor 650 euro per nacht. Dat is wel in het hoogseizoen, want anders zakt de prijs met 150 euro. Ondanks de prijs nieuwsgierig geworden? Je kunt de villa in de Algarve boeken via deze website.

Bed & breakfast van Debbie in Spanje

Als je zin hebt in een paar nachten doorbrengen op het Catalaanse platteland van de Nederlandse Debbie (62), dan wil je niet te lang wachten. Haar B&B Can portell by 123 Ole is erg in trek. Debbie biedt kamers aan in de vierhonderd jaar oude boerderij, maar je mag ook in haar pipowagen slapen als je dat leuk vindt.

De prijzen voor al haar verblijven schommelen in het middenseizoen tussen de 100 en 125 euro per nacht. Benieuwd naar alle faciliteiten op het terrein van Debbie? Die vind je hier.

Bed & breakfast van Joy in Spanje

De jonge Joy (25) heeft grootse plannen, want hij wil samen met een zakenpartner een fiks B&B-imperium in het Spaanse Málaga bouwen en hij is al aardig opgeschoten.

Joy heeft nu drie gebouwen in bezit, maar vooralsnog kun je alleen overnachten in een huis voor dertien personen met zwembad en sauna voor 440 euro per nacht, en in een kleiner huisje voor twee personen met hottub voor 125 euro per nacht.

Onlangs werd bekend dat Joy zijn B&B wil verkopen, maar het bleek maar om een deel te gaan. Je kunt dus alsnog overnachten op Mount Joy. Boeken kan via zijn website.

Bed & breakfast van Leendert in België

Vanaf Maastricht ben je in anderhalf uur al bij de B&B van Leendert (63) in de Belgische Ardennen. Moulin de floumont is een karakteristiek gebouw met oude watermolen uit 1850, haardvuur en een kleine bieb.

Er zijn in totaal vier gastenkamers met in iedere kamer een bad of douche, toilet en wastafel. Verder mag iedereen gebruikmaken van de gezellige gemeenschappelijke woonkamer waar de oude authentieke watermoleninrichting nog aanwezig is. Elke kamer heeft dezelfde prijs, namelijk tachtig euro per nacht als je met z’n tweeën bent. Ben je alleen? Dan betaal je zeventig euro.

Bed & breakfast van Martijn in Thailand

In Thailand is Martijn (47) al jaren gastheer van zijn B&B Say cheese, waar alles een Nederlands tintje heeft. Met een menukaart waar vooral kaassoufflés en bitterballen op staan, voel je je in de Thaise stad Hua Hin al snel thuis. Niet voor niets dat maar liefst negentig procent van zijn gasten Nederlands is.

Alle kamers in de bed and breakfast hebben een eigen badkamer en airconditioning. Bovendien kan iedereen gebruikmaken van de wifi. Voor de deluxe kamer met balkon betaal je 23 euro per nacht. Heb je geen balkon nodig? Dan ben je voordeliger uit, want dan hoef je slechts 17 euro neer te leggen.

Martijn beschikt ook nog over een familiekamer. Je kan hier met vijf personen slapen. Er staan een tweepersoonsbed, stapelbed en futon in. De kamer is vrij groot, namelijk 32 vierkante meter, en je betaalt er 34 euro voor. Boeken kan via de Instagram-pagina van Say cheese Hua Hin.

