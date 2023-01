Hier móet je naartoe om te eilandhoppen

Meer dan duizend eilanden liggen er langs de kust van Kroatië, het ene nog mooier dan het andere. De ideale bestemming om te eilandhoppen.

Op de Kroatische eilanden vind je ­charmante havenplaatsen, bergdorpjes, fijne stranden, ongerepte natuur en een bruisend zomerleven. Behalve op de onbewoonde natuurlijk, maar liefst tachtig procent van het totale aantal. Toch kun je daar evengoed vaak genieten van verscholen baaitjes en afgelegen stranden, soms zelfs met een strandtent of restaurant. Als je in de Adriatische zee eilandhopt, voelt het alsof je van het ene stukje ­paradijs naar het volgende vaart. Heb je geen eigen boot, dan kom je met veerboten en watertaxi’s ook een heel eind. Houd er wel rekening mee dat vaste bootdiensten tussen de ­eilanden beperkt zijn, en ze varen vaak alleen in het hoogseizoen. Buiten het seizoen moet je eerst terug naar het ­vasteland, om van daaruit de veerdienst naar een volgend eiland te nemen. Een ­andere mogelijkheid om van al die eilandgroepen te genieten, is een kleine cruise­vakantie. Maak bijvoorbeeld een cruise door de Zadar Archipelago in het noorden of naar de Dalmatische Eilanden in het midden. We zetten een paar van de ­mooiste in het zonnetje.

De mooiste eilanden in Kroatië:

Brač

Zandstrandeiland

Vanaf de befaamde kustplaats Split is Brač eenvoudig bereikbaar per veerboot. Er is zelfs een vliegveld, wat wel aangeeft dat dit Dalmatische eiland relatief groot is. Hier kun je je prima een week amuseren. Een van de trekpleisters is het witte zandstrand Zlatni Rat dat aan de zuidkust als een tong in zee steekt. Volgens sommigen is dit een van de mooiste stranden van Europa, en dat zou best waar kunnen zijn. Ook het binnenland is aantrekkelijk met zijn glooiende heuvels, deels rotsachtig, deels groen met vijgen- en olijfbomen. Overal vind je goed aangegeven wandel- en fietspaden, dus voor een actieve vakantie zit je goed op Brač. Een sportieve ­belevenis is ook het suppen en kajakken op zee. Plaatsen als Bol en Supetar zijn aangename locaties om te verblijven, met een ruime keuze aan restaurants. Vaak staat hier lokaal lamsvlees op de kaart, en ook de olijfolie die hier al eeuwenlang wordt gemaakt is verrukkelijk. Uniek voor Brač is het witte gesteente, zeer in trek bij architecten en beeldhouwers. In het charmante plaatsje Pušišća is zelfs een beeldhouwschool, leuk om te bekijken. Eilandhoppen kan hier ook visueel, want vanaf de 780 meter hoge top van de Vidova Gora heb je een wijds uitzicht over de turquoise zee en naburige eilanden.



Hvar

Cocktaileiland

Dit is de populaire zuiderbuur van Brač, maar toch vaart er alleen van juni tot en met september een veerdienst tussen deze twee eilanden. Hvar is waarschijnlijk het meest trendy eiland van Kroatië. Vooral in Hvar-stad op de zuidwestpunt is het een bruisende boel met een uitgebreid nachtleven. In de haven liggen dan ook de jachten van de rich and famous afgemeerd. De aantrekkingskracht van de stad is duidelijk: een diepblauwe baai, een geplaveid plein met een barokke kathedraal, een boulevard met palmbomen, een kasteel op een heuveltop, pittoreske steegjes met chique eettentjes, cocktailbars en modeboetieks. De rest van het eiland is relaxter, maar niet minder mooi. Neem het eeuwenoude havenplaatsje Stari Grad, dat teruggaat tot de Griekse tijd. In het achterland liggen pijnboombossen en een landbouwgebied met onder meer wijngaarden en olijfgaarden van meer dan 2000 jaar oud. Het is een lappendeken van akkers met stenen muurtjes en water­kanaaltjes. De Stari Grad-vlakte staat op de Werelderfgoedlijst omdat het een uniek cultuurlandschap is dat nog steeds functioneert. Andere idyllische steden met een rijkdom aan geschiedenis en cultuur op het eiland zijn Jelsa en Vrboska. Qua lokaal eilandhoppen kun je vanuit Hvar stad naar de Pakleni-eilandjes die vlak voor de kust liggen. Heb je geen eigen boot, neem dan een watertaxi naar de afgelegen baaien en strandjes, een van de charmante eettentjes of de hippe beachclub Carpe Diem.

Cres

Fietseiland

Eilandhoppen combineren met een fietsvakantie? Dan is Cres een perfecte bestemming, vooral in de lente of de herfst is de temperatuur er optimaal om actief bezig te zijn. Op Cres zijn vijftien routes ­uitgestippeld, sommige gemakkelijk, ­andere uitdagend. Het eiland is groot en ­gevarieerd met veel heuvels en bergen, stranden, eikenbossen, kliffen, historische heuveltopstadjes, havenplaatsjes en zelfs een groot meer. Kroon op het natuurschoon is de vale gier, die op weinig andere plekken in Europa voorkomt. Het is echt indrukwekkend om zo’n gigantische vogel boven de kliffen te zien zeilen. Leuke plaatsen om te bezoeken zijn het historische Lubenice op een steile rots van bijna 400 meter hoog en het oude vissersdorp Valun. Qua stranden is Slatina een aanrader, fraai en voorzien van alle faciliteiten. Uniek is ten slotte dat je hier te voet kunt eilandhoppen. Cres zat in het verleden namelijk vast aan Lošinj. Nu worden de eilanden gescheiden door tien meter zee, maar: er is een brug.

Korcula

Wijneiland

Korcula, ook bekend als het Smaragdgroene Eiland én de plek waar Marco Polo ­geboren zou zijn, ligt vlak onder schiereiland Pelješac, in de buurt van Dubrovnik. Het is een plek die rijk is aan cultuur, geschiedenis en charme. De belangrijkste stad op het eiland heet ook Korcula en wordt wel Klein Dubrovnik genoemd vanwege het middeleeuwse karakter. Vela Luka, de tweede haven­stad op het eiland, is ook zeer de moeite waard. Hier zijn veel beschutte baaien en stranden te vinden waar je kunt zwemmen en snorkelen. Het binnenland is bosrijk en er zijn veel wijngaarden. Probeer vooral de heerlijk frisse witte wijn, gemaakt van de lokale Pošip-druif. Een bijzondere bezienswaardigheid is de Vela Spilja, de Grote Grot, een belangrijke prehistorische vindplaats. In het museum in het centrum van Vela Luka zijn deze vondsten te bewon­deren, maar daarnaast hebben ze er ook mooie kunst, waaronder twee werken van beeldhouwer Henry Moore. Andere bijzondere plekken zijn het oude fort Hum en het verlaten dorp Dub. Korcula heeft geweldige stranden, maar je kunt ook met een goedkope bootdienst eilandhoppen naar de stranden van het bounty-eilandje Proizd en het piepkleine maar paradijselijke Ošjak in de baai van Vela Luka.

Mljet

Droomeiland

De Dalmatische parel Mljet ligt niet ver van Dubrovnik. Het weelderig groene eiland is omzoomd door romantische baaien en strandjes, ontsloten door wandel­paden. Homerus bezong de schoonheid van Mljet al in zijn Odyssee en het Wereld Natuur Fonds betitelde het als een van de laatste paradijzen in de Middellandse Zee. Daar valt weinig op af te dingen. Voor feestgedruis hoef je hier niet naartoe, voor natuurgenot wel. Grote plaatsen zijn er niet, alleen vissersplaatsjes en bergdorpjes. Grote stranden hebben ze er evenmin, alleen fijne kleine. Wandelen is de beste manier om de betoverendste plekjes op dit ongerepte eiland te verkennen. Om de kust te ontdekken met talloze intieme baaitjes en inhammen is een boot onontbeerlijk. Het hele westelijke deel van Mljet is Nationaal Park. Daarin liggen twee zoutwatermeren, en in het grootste meer ligt het eilandje Sveta Marija (Heilige Maria). Dat is dus eilandhoppen op een eiland. Op Sveta Marija is een voormalig benedic­tijnenklooster uit de twaalfde eeuw te vinden, tegenwoordig een café-restaurant. Dit eilandje is een wonderschone plek om de middag door te brengen, wandelend, zwemmend, kajakkend, genietend.

Brač

Kaštil Gospodnetić – Agroturizam

Rustiek restaurant, een omweg waard.

Dol 13, Dol, konobadol.com

•

Pustinja Blaca

Afgelegen klooster, het laatste stuk moet je te voet.

Nerežišća

Hvar

Konoba Lambik

Authentiek restaurant in een olijfgaard.

Milna

•

Vina Tomić

Proef hier wijnen van lokale druivensoorten.

Jelsa 874a, Jelsa, vina-tomic.com

•

Palmižana

Artistiek hotel met vakantie­bungalows in een wilde botanische tuin.

palmizana.com

Cres

Konoba Bukaleta

Verrukkelijke lamsgerechten, maar ook de inktvis smaakt top.

Loznati 9a

•

Bistro Melin

Visrestaurant waar je voor een goede prijs heerlijk eet.

Melin II 22

Korcula

Tiki Bar

Informeel, strandtent-achtig, lekker eten.

Karbuni 69, Blato

•

Konoba Maha

Voor huisgemaakte eilandspecialiteiten.

Vrsi bb, Zrnovo, konobamaha.com

•

Konoba Mate

Rustieke eetgelegenheid met lokale delicatessen.

Pupnat, konobamate.com

•

Toreta Winery

Proef de frisse witte Posip-wijn met lekkere hapjes erbij.

D118 82, Smokvica, toreta-winery.business.site

Mljet

Restaurant Melita

Leuke tent op een onovertroffen locatie.

Sveta Marija, mljet-restoranmelita.com

•

Marijina Konoba

Visrestaurant in een sfeervolle baai.

Prozurska Luka 2

•

Konoba Maran

Restaurant in een piepklein haventje.

Okuklje, okuklje-maran.com

Fotografie: AWL Images, Getty Images, ImageSelect, Shutterstock, Stocksy