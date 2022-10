Hier pak je de laatste zonnestralen

Terwijl in Nederland de temperatuur daalt, is het elders in Europa nog heerlijk toeven. Waar gaan we naartoe voor het staartje van de zomer: Puglia, Freiburg of een Grieks eiland?

Zelfs Italianen gaan hier op vakantie

Alles is puur aan Puglia in de hak van Italië: de natuur, de stadjes, de kust, de rust en vooral het eten. Niet gek dat ook de Italianen zelf hier graag vakantie vieren.

Als je langs de kust van Puglia rijdt, zie je aan de ene kant een helderblauwe zee en aan de andere bruinrode heuvels met uitgestrekte olijfboomgaarden. Op de toppen van die heuvels blinken witte stadjes in het zonlicht die je lijken uit te nodigen om te komen ronddwalen. Zeker ‘openluchtmuseum’ Alberobello is een bezoek waard. Deze Werelderfgoed-trekpleister bestaat grotendeels uit zogeheten trulli: traditionele ronde huisjes met kegelvormige daken. Andere witte stadjes zoals Ceglie Messapica, Locorotondo, Cisternino en Ostuni bieden meer vertier (buiten de ­siësta). Hier vind je fraaie kerken, leuke winkels, knusse pleinen en prachtig uitzicht op het omringende landschap en soms de zee. Van de grotere steden is Lecce een aanrader, ook wel het Florence van het zuiden genoemd.

De barokke architectuur geeft de levendige stad een romantische aanblik, de Duomo en de Santa Croce-kerk stelen de show. In het doolhof rond de dom zijn veel mooie winkels en leuke restaurants te vinden. Modebewuste inwoners flaneren vooral langs de boetieks in de Via Libertini.

Vol smaak

Culinair gezien is Puglia de streek van de ­befaamde ‘cucina povera’, de pure keuken. Alles wat hier van het land of uit zee komt is zo smaakvol dat een simpele bereiding al genoeg is. Dit geldt voor de tomaten, ­artisjokken, uien, vijgen en paddenstoelen, maar ook de olijfolie, de Primitivo-wijnen, het brood uit Altamura en de mozzarella en burrata uit Gioia del Colle zijn fantastisch. Langs de kust wisselen rotsstranden en zandstranden ­elkaar af. Ze zijn te bereiken via kleine wegen vanaf kustweg SS16/SS79. Het is altijd weer een ­verrassing wat je aantreft als je aankomt bij zee. Neem vissersdorp San Vito, met een schilderachtige kloosterruïne pal aan de kleine haven. Of Polignano, verbluffend mooi aan weerszijden van een kloof met een kiezelstrand beneden tussen de kliffen. Voor Italiaans nazomeren in sprookjesachtige dorpjes, gezellige steden, relaxte stranden en verrukkelijk eten moet je in Puglia zijn.

Leuk om te doen

Olie & wijn

In Puglia maken ze fantastische olijfolie en de befaamde Primitivo-wijnen. Neem een paar flessen mee om thuis na te genieten.

Stranden

In Torre Canne is Lido Verde een mooi en rustig familiestrand. Bij Torre San Leonardo is het ­lekker ­levendig, mede door de hippe beachclub White Ostuni. Torre Santa Sabina heeft misschien wel het leukste restaurant aan zee: Miramare da Michele. Torre Guaceto ligt in een beschermd natuurgebied, hier zijn zelfs koraalriffen om boven te snorkelen.

Flaneren

In vooravond gaat iedereen in Lecce de deur uit voor de ‘passagiata’: zien en gezien worden. Vooral aan de boetieks in de Via Libertini trekt dan een elegante parade voorbij.

Eten & drinken

La Manna del Pozzo

Fantastisch restaurant in een onooglijk dorp. Alleen al de verrukkelijk antipasti zijn een volwaardige maaltijd. Via del Miracolo, Pozzo Guacito, ristorantelamannadelpozzo.com

Natale

Verslavend lekker Italiaans ijs. Via Trinchese 7, Lecce

Trattoria di Nonna Tetti

De sobere, pure keuken van Puglia op z’n best. Piazzetta Regina Maria, Lecce

La Mercanteria

Hier vind je authentieke souvenirs voor een goede prijs, zoals vintage aardewerk uit de regio. Corso Vittorio Emanuele II 34, Ostuni, lamercanteria.com

Epiphany Society

Onweerstaanbaar interieurtextiel. Via degli Ammirati 6, Lecce, epiphanysociety.com/it

Bruisende studentenstad

Dit is de stad met de meeste zonuren van Duitsland. Ideaal voor een citytrip in de nazomer.

In de groene, sfeervolle stad Freiburg im Breisgau wordt la dolce vita gevierd. Je kunt er leuk winkelen, heerlijk eten en de wijnen uit de omgeving zijn meer dan verrukkelijk. Een grote plus is dat de stad met de auto en per trein goed bereikbaar is. Vanaf het station wandel je binnen enkele minuten naar de charmante Altstadt, het ­historische centrum met de befaamde Freiburger Münster. Rond deze kathedraal is dagelijks een markt waar verse oogst en ambachte­lijke producten worden verkocht. Bij de kraam met Lange Rote staan mensen in de rij voor deze knapperige worst, een ­lokale specialiteit. Waar ze ook dol op zijn is flamm­kuchen. Heerlijke varianten eet je bij wijnhuis Alte Wache.

Probeer op een warme nazomerdag zeker ook de Kalte Sofie, wijn met schaafijs. Confiserie Gmeiner is dé plek om Schwarzwalder Kirsch-taart te eten. Een andere fijne plek om te zitten is de Biergarten van brouwerij Feierling.

Bootjes

Typerend voor Freiburg zijn de kanaaltjes in de straten, Bächle geheten. Voor kinderen zijn ze een bron van plezier, ze laten er houten bootjes op varen. Ook de rest van de stad bruist. Freiburg is een studen­tenstad en heeft daardoor veel hippe cafés, restaurants en winkels. De leukste winkelstraat is de met seringen begroeide Konviktstrasse. Die ligt net even uit de loop, dus mis ’m niet. Voor wandelaars en fietsers is er veel te beleven. Vanuit de Altstadt loop je zo de Schlossberg op, met een netwerk aan wandelpaden. Niet ver buiten Freiburg ligt de Schauinslandbahn, de langste gondelbaan van Duitsland die je naar 1220 meter hoogte brengt. Maak hier een mooie wandeling of ga lunchen in het bergstation met weidse panorama’s. Het Zwarte Woud ligt trouwens om de hoek. Het plaatsje Hinterzarten (30 km) is bijvoorbeeld een populair vertrekpunt voor ­prachtige wandelingen.

Leuk om te doen

Augustinermuseum

Een vrij nieuw museum vol kunstschatten uit de Münster, zoals de waterspuwers die in de buitenlucht werden aangetast door het weer. Op de kathedraal staan nu replica’s, in het museum zijn de originelen mooi van dichtbij te bekijken.

Schlossberg

De Schlossberg is een waar wandelparadijs. Volg de slingerende paden onder de kastanjebomen naar boven en bewonder de panorama’s over de stad. Of geniet van de zonsondergang bij Biergarten Kastaniëngarten.

Natte voeten

Pas op: stap je in een van de Bächle, dan zul je volgens de legende trouwen met iemand uit Freiburg!

Eten & drinken

Alte Wache

Mooie wijnwinkel met terras in de schaduw van de Münster. Ze serveren ook Flammkuchen. Münsterplatz 38, Freiburg, alte-wache.com

Hausbrauerei Feierling

Geweldige biergarten hartje stad, in de schaduw van bomen. Het eten is eenvoudig, maar goed. Gerberau 46, Freiburg, feierling.de

Siripiri Concept Store

Verrassende cadeaus, souvenirs en woonaccessoires. Konkviktstrasse 53, Freiburg, siripiri.de

Black Forest Concept Store

Conceptstore met must-haves uit het Zwarte Woud. Konviktstrasse 10, Freiburg, blackforestsnacks.com

Lust auf Gut

Enorme winkel vol mode en design én een leuke bar-deli om even te pauzeren. Gerberau 9A, Freiburg, lust-auf-gut.de/conceptstore

Bollhorst

Galerie met topkoffie. Oberlinden 25, galerie-bollhorst.de

Confiserie Gmeiner

Hét adres voor Schwarzwalder Kirsch. Kaiser-Joseph-Strasse 243, Freiburg, chocolatier.de

Grieks wandelparadijs

Niet ver van het Griekse vasteland, in de Egeïsche Zee, liggen de Sporaden. Deze ‘verstrooide eilanden’ zijn groen, bosrijk en bergachtig, maar niet té. Hier kun je heerlijk nazomerwandelen.

De eilanden Skiathos en Skopelos maken deel uit van de Sporaden-archipel. Beide hebben een goed netwerk van wandel­paden waarin de afgelopen jaren behoorlijk is geïnvesteerd. Skopelos is het grootste en groenste van alle Sporaden, voor twee ­derde begroeid met pijnbomen. Wie houdt van wandelingen met hoogteverschil zit hier goed. Zo voert het pad over de bergketen Palouki langs drie toppen van tegen de 600 meter. Je loopt door afwisselend landschap met cipressen, olijfgaarden, kleurige bloemen en fotogenieke kerkjes en kloosters. Onderweg kijk je uit over de diepblauwe zee, de andere eilanden en het vasteland.

Mamma Mia!

Het havenplaatsje Skopelos Stad, ook wel Chora genoemd, is de hoofdstad, charmant chaotisch gebouwd tegen een ­berghelling aan zee. Bougainville en geraniums ­geven de witgepleisterde muren kleur. Een beziens­waardigheden hier is het Venetiaans kasteel. Vanuit Chora kun je allerlei wandelingen maken naar kustplaatsjes en ­stranden. De eilandbus brengt je dan weer terug.

Vanaf de haven van Loutraki-Glossa op Skopelos vaart de boot in een halfuur naar Skiathos. Wie de film Mamma Mia! heeft gezien, weet hoe beeldschoon dit eiland is. Door de film is het er drukker geworden in het hoogseizoen, maar in de nazomer is die piek voorbij. Skiathos heeft meer dan 100 kilometer aan wandelpaden, goed ­bewegwijzerd en prima onderhouden. Ze voeren door bossen en riviervalleien, langs het indrukwekkende Evangelistria-klooster en door prachtige havenplaatsjes. Skiathos heeft bovendien een paar van de mooiste stranden van Griekenland, met ­kristalhelder water en goudgeel zand, omgeven door ­weelderig groen. Koukounaries bijvoorbeeld, aan een lagune met dichte bossen van ­cipressen en eucalyptus. De landingsbaan van het vliegveld ligt ook zo’n beetje op het strand, het is al een belevenis op zich om hier te landen en op te stijgen.

Leuk om te doen

Stranden

Skiathos heeft paradijselijke stranden zoals Koukounaries met pijnbomen tot bijna aan zee.

Sprookjeseiland

Bourtzi is een schiereilandje bij Skiathos Stad. De begroeide rots is een prachtige plek voor een avond­wandeling. Er is ook een café en een uitstekend restaurant, en als je wil kun je zelfs nog even een duik in zee nemen.

De boot in

Sommige van de mooiste stranden van Skopelos zijn alleen over water bereikbaar. Een boot huren is sowieso een fantastische manier om het eiland en de zee eromheen te ontdekken.

Film kijken

Bekijk voordat je naar Skopelos gaat de film Mamma Mia! die hier werd

opgenomen. Al heb je ’m eerder gezien, je kijkt ongetwijfeld met ander ogen als je weet dat je er naartoe gaat.

Eten & drinken

Finikas Restaurant

Authentiek familierestaurant met goed eten en een hartelijke sfeer. Skopelos 370 03

Agnati

Stijlvolle zaak met sensationeel uitzicht en eten dat met liefde is bereid. Glossa – Skopelos, agnanti.com.gr

Marmita

Met een schaduwrijk terras onder vijgenbomen en pergola’s met bougainvilles. Op je bord de lekkerste gerechten uit Griekse keuken. Odos Eyaggelistrías 30, Skiathos 370 02, marmitaskiathos.com

